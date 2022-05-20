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Роблю усе, аби залучити впливові міжнародні сили до порятунку захисників Маріуполя, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що робить усе для того, аби залучити найвпливовіші міжнародні сили до порятунку захисників Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву він зробив під час відеозвернення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Роблю все, щоб найвпливовіші міжнародні сили були поінформовані та, наскільки це можливо, залучені до порятунку наших військових", – наголосив Зеленський.

У цьому контексті він розповів, що сьогодні обговорив питання евакуації українських героїв із металургійного комбінату "Азовсталь" із премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Також читайте: Операція з порятунку захисників "Азовсталі" та перемовини тривають, - Міноборони

Автор: 

Маріуполь (3220) Азов (774) Азовсталь (442)


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Топ коментарі
+34
Трагедія Маруполя цілком і повністю на совісті Зєлєнського. За кожну загибель там він особисто має нести відповідальність. Саме він зробив все можливе разом з Єрмаком щоб ця трагедія стала дійсністю. Але, схоже, ця сволота спить спокійно, жиріє і навіть хтось цю гніду висуває на Нобелівську премію. Мабуть там нова номінація - прєзітєнт-зрадник...
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20.05.2022 01:54
+28
А як так получилось, шо кацапы парадом прошлись по югу Украины и лихо всё оккупировали? А? Як так получилось, шо Чонгар был розминирован и ни один мост не был подорван? Як жеж так получилось, шо вместо обещанных зеленским шашлыков люди легли в могилы? Як же так, шо вместо эвакуации населения тысячи сгвалтованных и убитых деток на оккупированной территории?
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20.05.2022 04:52
+17
25 февраля Мариуполь был полностью блокирован.Войска окупантов дошли без потерь
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20.05.2022 01:37
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25 февраля Мариуполь был полностью блокирован.Войска окупантов дошли без потерь
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20.05.2022 01:37 Відповісти
шкарлупка подЗЭлупка а по делу ты сказать что можешь почему без единого выстрела захватили юг? проэбали?
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20.05.2022 06:56 Відповісти
Знаем мы твое "зроблю все" брехло бессовестное.
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20.05.2022 10:58 Відповісти
Дошли войска без потерь... И это про противника... Хотя чему удивляться рашисты у них отступили с боями из под Киева....
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20.05.2022 10:41 Відповісти
Трагедія Маруполя цілком і повністю на совісті Зєлєнського. За кожну загибель там він особисто має нести відповідальність. Саме він зробив все можливе разом з Єрмаком щоб ця трагедія стала дійсністю. Але, схоже, ця сволота спить спокійно, жиріє і навіть хтось цю гніду висуває на Нобелівську премію. Мабуть там нова номінація - прєзітєнт-зрадник...
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20.05.2022 01:54 Відповісти
Трагедія Маріуполя цілком і повністю на совісті ***** путіна і його сраного оточення. Чи ви хочете сказати що Зеленський особисто віддавав накази розстрілювати місто, а наші солдати їх виконували?
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20.05.2022 02:33 Відповісти
А як так получилось, шо кацапы парадом прошлись по югу Украины и лихо всё оккупировали? А? Як так получилось, шо Чонгар был розминирован и ни один мост не был подорван? Як жеж так получилось, шо вместо обещанных зеленским шашлыков люди легли в могилы? Як же так, шо вместо эвакуации населения тысячи сгвалтованных и убитых деток на оккупированной территории?
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20.05.2022 04:52 Відповісти
А як так получилось, шо кацапы парадом прошлись по югу Украины без единого выстрела?почему не подорваны мосты?где была артилерия?почему разминировали выход из крыма?-и все это вопреки крику всего мира о том что ***** вот-вот нападет
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20.05.2022 07:01 Відповісти
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20.05.2022 07:02 Відповісти
Це найвпливов1ша людина в св1т1. А чому нас не спитали?
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20.05.2022 11:03 Відповісти
Яке ж ти кончене.
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20.05.2022 07:06 Відповісти
Ты таки редкая ****.
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20.05.2022 07:41 Відповісти
нихуя себе у тебя логика. так можно населению Украины предложить эвакуироваться в Польшу, а территорию Украины подарить *****.
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20.05.2022 08:38 Відповісти
Маріуполь опинився в оточенні вже 25 лютого. З будь якої точки зору будь якого експерта, навіть такого "диванного" як я, кацапи не мали цього досягти менш ніж за добу.
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20.05.2022 08:47 Відповісти
В 14 "котли" виходили із-за підступності рашистів, тепер же еліту сухопутних військ "засунули" Маріуполь без підтримки основних сил ЗСУ на поталу ворогу... То це як...
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20.05.2022 10:46 Відповісти
Вы должны раздавать в городах, которые могут быть захвачены, гранаты, чтобы простые люди перед неотвратимой смертью, когда их выводят со связанными руками и расстреливают, могли взорвать себя вместе с оккупантами
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20.05.2022 02:09 Відповісти
Банда боїться, що гранати використовують проти них.
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20.05.2022 08:01 Відповісти
Та вже зробив що зміг. Пиши заяву.
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20.05.2022 02:12 Відповісти
Краще нікуди не лізь. Від твоїх зусиль тільки шкода. Бідоносій.
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20.05.2022 05:12 Відповісти
Для начала Зеленскому , надо избавиться от Ермака и Верещук, . Это в спике первые , наиболее влиятельные .
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20.05.2022 06:36 Відповісти
Для початку Україні треба позбавитись гундосика
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20.05.2022 07:32 Відповісти
Velzavul вы пожалуйста, под дурака не косите, . Почему Херсон пал в тот же день и Бердянск, а Мариуполь защищался ? Почему ,разменировали переход и не взорвали мосты ?
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20.05.2022 06:41 Відповісти
Ну судячи по риториці більшості людей які тут лишають свої коментарі....Зеленський особисто віддав наказ (не розумію правда для чого, в чому його і його оточення вигода) здати ці території ворогові. А якщо серйозно...я думаю це частково була зрада військово або політичного керівництва в районі Херсона. І давайте пригадаємо як Німеччина напала на СССР і скільки територій вони захопили за перший рік-два і порівняємо як наші ВСУ справляються зараз з рашкою...так їм доводится відступати, маневрувати, лишати позиції задля збереження особистого складу а десь навпаки контратакувати коли є можливість (що вже неодноразово наші робили) за це все відповідає Залужний і його оточення. І останнє абсолютно всі (навіть жителі нашої країни) перед початком війни були впевнені що ми і тижня не протримаємося
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20.05.2022 14:00 Відповісти
а ничего, что в страна парламентско-президентская, есть профильные министерства, которые должны заниматься конкретной работой... вчера показывают дьячка в Чернигове, где он рассуждает о строительстве моста... этим должны заниматься министерство инфраструктуры и местные власти... при чем дьячок... и везде суют представителей офиса пердизента, как последнюю шалаву... хотя они к тому, что должно исполняться вообще ни при чем... офис пердизента - это канцелярия... подноси-относи бумажки... так нет... а вы говорите зелень самый влиятельный... до какого-то числа... а дальше позор семьи...
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20.05.2022 06:44 Відповісти
вже був такий зрадник ющенко.. ти - другий
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20.05.2022 06:45 Відповісти
Семен Шкаралупа. ,Але це і не мова окупантів, у них інша мови. Послухайте радіоперехвати
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20.05.2022 06:48 Відповісти
Глупый вопрос.....
А ты шо... Сдал азовцев в плен без привлечения влият международных сил? Типа поверил рашинскому честному пионерскому?
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20.05.2022 07:18 Відповісти
Та годі вже тріпатися!
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20.05.2022 07:58 Відповісти
Якщо прочитати заголовок, то виходить, що тільки залучають? А хто і з ким за азовців так домовився як зараз?
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20.05.2022 08:39 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що робить усе для того, аби залучити найвпливовіші міжнародні сили до порятунку захисників Маріуполя , а для вивезення захисників Маріуполя в руки окупанта України , залучив рашистські сили , адже з міжнародними найвпливовішими силами, подібного неможливо було би мабуть зробити ,і віддати захисників України в руки окупанта.
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20.05.2022 09:39 Відповісти
Твої варіанти як врятувати життя наших героїв знаючи що російському командуванню ***** на життя своїх людей. І вже навіть Білецький просив таких як ви заткнути свої патякала і не заважати.
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20.05.2022 14:05 Відповісти
спочатку дав команду здатися, а тепер почав думати, як забрати? пздц клоуни.
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20.05.2022 10:58 Відповісти
 
 