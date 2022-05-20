Роблю усе, аби залучити впливові міжнародні сили до порятунку захисників Маріуполя, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що робить усе для того, аби залучити найвпливовіші міжнародні сили до порятунку захисників Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву він зробив під час відеозвернення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Роблю все, щоб найвпливовіші міжнародні сили були поінформовані та, наскільки це можливо, залучені до порятунку наших військових", – наголосив Зеленський.

У цьому контексті він розповів, що сьогодні обговорив питання евакуації українських героїв із металургійного комбінату "Азовсталь" із премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Також читайте: Операція з порятунку захисників "Азовсталі" та перемовини тривають, - Міноборони