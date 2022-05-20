Підписали з американською корпорацією угоду про співпрацю у галузі 3D медицини, - МОЗ
Україна підписала з американською корпорацією A.D.A.M меморандум про співпрацю у галузі 3D медицини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я,
"Міністерство охорони здоров’я спільно з Львівським територіальним медичним об’єднанням підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з американською корпорацією A.D.A.M., яка спеціалізується на інноваціях у галузі 3D медицини", - йдеться у повідомленні.
Як пояснили у МОЗ, підписаний меморандум дозволить сторонам об’єднати зусилля для розвитку інноваційних технологій в системі охорони здоров’я України, зокрема на базі Львівського територіального медичного об’єднання.
Це дозволить лікувати військових та цивільних українців, які постраждали внаслідок військової агресії росії, із залученням інноваційних методів.
Йдеться про розробку, підтримку та втілення проєктів із 3D-друку імплантів кісток та інших частин тіла для подальшого їх використання під час надання допомоги постраждалим внаслідок бойових дій, повідомили в міністерстві.
Окрім того, меморандум передбачає організацію консультацій науковців та обмін досвідом між українськими фахівцями та представниками корпорації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль