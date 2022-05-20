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Підписали з американською корпорацією угоду про співпрацю у галузі 3D медицини, - МОЗ

протез

Україна підписала з американською корпорацією A.D.A.M меморандум про співпрацю у галузі 3D медицини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я,

"Міністерство охорони здоров’я спільно з Львівським територіальним медичним об’єднанням підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з американською корпорацією A.D.A.M., яка спеціалізується на інноваціях у галузі 3D медицини", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили у МОЗ, підписаний меморандум дозволить сторонам об’єднати зусилля для розвитку інноваційних технологій в системі охорони здоров’я України, зокрема на базі Львівського територіального медичного об’єднання.

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Це дозволить лікувати військових та цивільних українців, які постраждали внаслідок військової агресії росії, із залученням інноваційних методів.

Йдеться про розробку, підтримку та втілення проєктів із 3D-друку імплантів кісток та інших частин тіла для подальшого їх використання під час надання допомоги постраждалим внаслідок бойових дій, повідомили в міністерстві.

Окрім того, меморандум передбачає організацію консультацій науковців та обмін досвідом між українськими фахівцями та представниками корпорації.

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медицина (2114) МОЗ (5390) протез (97) 3D-принтер (9)


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Я далеко не медик, тем не менее современное протезирование однозначно поддерживаю, но как с технологиями быстрого заживления? Или обіцянка цяцянка..?
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20.05.2022 02:30 Відповісти
Не швидкого заживлення, а відновлення. Руку та ногу не відновить, але око, паренхімні органи, нерви так.
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20.05.2022 07:35 Відповісти
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20.05.2022 06:24 Відповісти
3 D сейчас уже везде делают, как вспомню, раньше только в кино было, а сейчас любой проект не обходиться без этого, даже https://opcium.com/igrovye-avtomaty/ https://opcium.com/igrovye-avtomaty на сайте казино интересней стало играть, учитывая, что еще можно деньги выиграть.
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21.05.2022 16:05 Відповісти
 
 