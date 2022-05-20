Підписали з американською корпорацією угоду про співпрацю у галузі 3D медицини, - МОЗ

Україна підписала з американською корпорацією A.D.A.M меморандум про співпрацю у галузі 3D медицини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я,

"Міністерство охорони здоров’я спільно з Львівським територіальним медичним об’єднанням підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з американською корпорацією A.D.A.M., яка спеціалізується на інноваціях у галузі 3D медицини", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили у МОЗ, підписаний меморандум дозволить сторонам об’єднати зусилля для розвитку інноваційних технологій в системі охорони здоров’я України, зокрема на базі Львівського територіального медичного об’єднання.

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Це дозволить лікувати військових та цивільних українців, які постраждали внаслідок військової агресії росії, із залученням інноваційних методів.

Йдеться про розробку, підтримку та втілення проєктів із 3D-друку імплантів кісток та інших частин тіла для подальшого їх використання під час надання допомоги постраждалим внаслідок бойових дій, повідомили в міністерстві.

Окрім того, меморандум передбачає організацію консультацій науковців та обмін досвідом між українськими фахівцями та представниками корпорації.

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