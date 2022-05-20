За добу 19 травня на Південному напрямку знищено до 40 окупантів, 2 танки, САУ, 2 "Гради", 1 ЗРК "ТОР", - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднено інформацію щодо ситуації на Південному напрямку 19 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Командування у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "85 доба повномасштабного вторгнення рашистів в Україну характеризує обстановку на південному фронті як стабільно напружену.

На Херсонщині ворог продовжує провокативний обстріл ними ж окупованих населених пунктів. Розвертаючи озброєння з імітацією напрямку вогню з боку Збройних Сил України, рашисти ще й застосовують обладнання протиповітряної оборони, збивають свої ж ракети і видають це за обстріл цивільного населення силами ЗСУ.

Тим часом, Миколаївщину обстрілюють реактивними системами залпового вогню "Смерч". Ворог продовжує руйнування самого Миколаєва, його інфраструктури і виробничих спроможностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Південному напрямку знищено 20 росіян, 2 САУ. Окупанти готують "престур" на окуповані території, - ОК "Південь"

Нашими підрозділами ракетно-артилерійського озброєння у взаємодії з авіацією виконано 91 вогньове завдання. Внаслідок чого знищено черговий склад боєприпасів на Херсонщині, 2 танки Т-72, самохідну артустановку та гаубіцу, 2 реактивні системи залпового вогню "Град" та зенітно-ракетний комплекс "ТОР", броньовану та автотехніку. Ще на 40 рашистів скорочено чисельність ворожих сил.

На Одещині продовжуються контрдиверсійні заходи, а також протидія псевдомінерству. Правоохоронцями затримано жителя Миколаївщини, який напередодні поширив неправдиву інформацію про підготовку вибуху в одному з парків та кількох адмінбудівлях Одеси.

Обстановка на кордоні з невизнаним Придністров’ям стабільно контрольована силами оборони.

Корабельні угруповання в Чорному морі продовжує тримати під загрозою ракетних ударів як південь України, так і інші регіони. Не виключено застосування і ракетних комплексів із Криму та стратегічної авіації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Південному напрямку знищено 130 окупантів та 26 одиниць бронетехніки, підірвано 2 склади боєприпасів, - ОК "Південь"