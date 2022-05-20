Бундестаг ухвалив закон, що посилює контроль над виконанням антиросійських санкцій

Німеччина ухвалила закон, який дозволяє ретельніше виконувати санкції, введені проти російських олігархів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із з посиланням на пресслужбу Бундестагу.

Закон чіткіше регламентує обов'язки й покращує обмін даними між різними органами влади, щоб полегшити доступ до активів, таким як вілли, яхти та приватні літаки. Дотепер у ФРН не було законодавчої бази, що дозволяє цілеспрямовано шукати їх майно.

Крім того, законопроєкт має на меті створити можливість визначення майна та заставу майна до з’ясування стану власності. Надалі до визначення активів буде залучено Центральне управління з розслідувань фінансових операцій (ПФР), яке отримає додаткові завдання. Крім того, має бути закріплено спеціальне юридичне повноваження Федерального органу з фінансового нагляду (BaFin) надавати розпорядження про всі заходи щодо застосування заборон на торгівлю.

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Бізнесмени, що знаходяться в списку санкцій, також зобов'язані розкривати інформацію про свої активи. В іншому випадку їм загрожує штраф або покарання у вигляді позбавлення волі.

"Розкриття всіх фінансових обставин особою, яка потрапила під санкції, є необхідною умовою для ефективного виконання санкцій ЄС, спрямованих проти окремих осіб. Інакше існував би ризик обходу режиму санкцій шляхом приховування фінансових обставин. Крім того, проєкт містить положення щодо визначення рахунків, сейфів та депозитарних рахунків фізичних осіб та компаній, підданих санкціям у Німеччині", - йдеться у повідомленні.

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