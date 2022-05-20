Українські війська ефективно використовують гаубиці зі США, - Пентагон

Сили оборони України ефективно використовують американські гаубиці М777, більшість цих гаубиць вже на передовій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив на брифінгу речник Пентагона Джон Кірбі.

Він зазначив, що артилерія виявилася критично важливим елементом для українців. За його словами, коли стало зрозуміло, що основні бойові дії розгорнуться на Донбасі, з'явилося й розуміння – результат бою значною мірою залежатиме від артилерії та далекого вогню.

"Ми знаємо, що більшість, переважна більшість гаубиць, які ми надіслали, є на передовій у різних місцях України, і українці їх використовують і роблять це досить ефективно", – сказав Кірбі.

Спікер Пентагона також нагадав, що США надішлють Україні ще 18 гаубиць в рамках нового пакету військової допомоги на $100 млн.

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