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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Існує висока ймовірність бойових дій з боку окупантів для виходу на адмінкордон Херсонської області, - Генштаб ЗСУ

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Зберігається висока ймовірність продовження бойових дій з боку окупантів з метою виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбук.

"На Південнобузькому напрямку загарбники активних бойових дій не проводили. Обстрілювали житлові будинки із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Продовжували інженерне обладнання позицій та побудову другої лінії оборони.

Зберігається висока ймовірність продовження бойових дій з метою покращення тактичного положення та виходу на адміністративний кордон Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Російські окупанти обстріляли Чорнобаївку та Правдіне на Херсонщині. Є загиблий та поранені. ФОТО

Автор: 

армія рф (17185) Херсонська область (5698)


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Топ коментарі
+29
Херсонська область годувала овочами всю Україну. Тепер овочі будуть імпортні по відповідній ціні. Та нам пофігу, епоха бідності вже минула.
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20.05.2022 08:29
+28
існує висока ймовірність бойових дій ....яка зарплата за такий мем у Генштабі ?
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20.05.2022 08:20
+26
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20.05.2022 08:46
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Адмінкордон - це умовна лінія, яка ще нікого не зупиняла. Ціль - вся Україна.
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20.05.2022 08:17 Відповісти
Ціль вже змінилась , в них нова ціль - південний схід , далі можуть закріпитись і тоді їх вибить буде тяжче
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20.05.2022 08:36 Відповісти
Мені видається, що використання слова "адмінкордон" під час війни, недоречне та дезорієнтуюче. Виходить так, наче вийдуть і зупиняться, але цього не буде.
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20.05.2022 08:44 Відповісти
Кусочек Николаевской. А Запорожской - бОльшая часть.
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20.05.2022 09:26 Відповісти
не відповідай орку, кидай його в спам, і скаргу на "раду форумчан
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20.05.2022 09:39 Відповісти
існує висока ймовірність бойових дій ....яка зарплата за такий мем у Генштабі ?
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20.05.2022 08:20 Відповісти
Канєшна їх не влаштовує те що вдалось здати зеленому зраднику.
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20.05.2022 08:21 Відповісти
Та отож. Кацапи вже давно вийшли на "адмінкордон" і пішли далі. Тепер та Снігурівка ключ до Антонівського мосту та Каховської дамби.
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20.05.2022 08:51 Відповісти
Снегиревка снова под орками? Вроде ж они оттуда уходили?
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20.05.2022 09:13 Відповісти
не уходили..разве что в чьём то больном воображении..
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20.05.2022 10:02 Відповісти
Теперь буду знать, что у Кима больное воображение.
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20.05.2022 10:09 Відповісти
Могу даже сказать в чьём больном - арестович недавно заявил, что Николаевская область полностью освобождена - ну если опа вычеркнула Снигерёвку из состава области то таки да.
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20.05.2022 12:20 Відповісти
Херсонська область годувала овочами всю Україну. Тепер овочі будуть імпортні по відповідній ціні. Та нам пофігу, епоха бідності вже минула.
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20.05.2022 08:29 Відповісти
покуй на ті овочі, ми маємо повернути наших людей. Херсон в більшості своїй проукраїнський, там 82% населення це етнічні українці, в мене там знайомі сидять, чекають звільнення. Ми не можемо їх покинути.
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20.05.2022 09:14 Відповісти
Честно на ситуацию нужно смотреть и оценивать. Освобождения не будет. Нечем и некем. Знакомым говори или уезжать, или принимать новую реальность.
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20.05.2022 09:30 Відповісти
Тебе запряжемо у воза, кулемет поставимо й підеш визволяти Херсон.
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20.05.2022 09:55 Відповісти
Себя запряги, дурачок. Продолжай витать в розовых соплях.
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20.05.2022 10:10 Відповісти
Дурачок - це той, хто твою мамцю юзав, як наслидок з'явилось ти. Прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
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20.05.2022 10:31 Відповісти
Дал бы тебе за мать по *****, но ты ведь на монитор спрячешься, *****.
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20.05.2022 11:24 Відповісти
"Уйобок", буряте - це тупорилий валянок, не здатний навіть опанувати державну.
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21.05.2022 01:13 Відповісти
Вы напрасно так недоверчиво относитесь к его словам - наступление со стороны Николаева остановилось с "уходом" генерала Марченко - и уже, как два месяца рашисты укрепляют свои позиции под Херсоном - роют, бетонируют всё. Сделают крепкий тыл и кто им запретит идти вперёд. Так, что бои за Николаев ещё все впереди.
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20.05.2022 12:27 Відповісти
ВСУ досі не підводили. В українців немає сумніву, що наші території будуть деокуповані.
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20.05.2022 09:57 Відповісти
а чего они не уехали ? там же жопа будет в ближайшие месяцы
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20.05.2022 14:02 Відповісти
дивовижно... як вони здогадались?
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20.05.2022 08:29 Відповісти
Яке потворне повідомлення.
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20.05.2022 08:30 Відповісти
Я не буду втручатися в редакційну політику сайту, але збільшення кількості новин шляхом передачі однієї і тієї ж інформації (в даному випадку зведення Генерального штабу ЗС України) по декілька разів під іншими назвами - відвертає читачів, на мою думку. Кожен раз, коли читаєш те, що декілька хвилин назад вже читав тільки під іншою назвою, навіює відчуття ошуканості...
Тобто, люди не ідіоти та також вміють наприклад: в місті Н помер кроль на ім'я Пітер - погнали ганяти новину на одному сайті, тільки змінюй назви: помер кроль Пітер, в місті Н жалоба, де подівся Пітер?, приголомшлива новина - Пітер напевно пішов, у Пітера з міста Н всеж таки настав неочікуваний фінал і т.д.
Попрацюйте з редакторами.

Ви це вже переповіли вдруге хвилинами раніше, знайдіть відповідний абзац :

https://m.censor.net/ua/news/3342562/vorog_zdiyisnyuye_sproby_nastupu_bilya_lysychanska_i_syeverodonetska_genshtab_zsu
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20.05.2022 08:30 Відповісти
По ходу нас готовят к сдаче Херсонщины?
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20.05.2022 08:34 Відповісти
вас может и готовят? вы шо кацап? то вас готовят Скабеева с Соловьевым как стадо баранов то вы вы проглотите то что вам скажет царь пока всех орков не выбьют с Украины включая Крым война не закончится никто не успокоится
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20.05.2022 08:40 Відповісти
Уважаемый! Меня успокаиваеть не надо. Я уже успокоился за полтора месяца в Рубежанском аду. И привык доверять своим глазам, а не Арестовичу. Сейчас у меня нет ничего, сгорело все. Так, что не надо умничать.
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20.05.2022 09:19 Відповісти
Земляк где ты сейчас осел?
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20.05.2022 10:10 Відповісти
Сдача уже произошла.
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20.05.2022 09:18 Відповісти
Хто нас готує, кацапи? А нас мають хвилювати їхні побажання?
От я зневажав і зневажаю Клоуна, але блін, люди, ви колись чули про логіку?
Якби була домовленість і Зе був не просто тупий баран, а зрадник, то нах.ра це все?
Він би просто під час вуличних боїв у Києві та Харкові, в перший тиждень війни, домовився про "мир" на умовах кацапів і в обмін на відведення військ з Київщини, Чернігівщини, Харківщини і т.п. кацапи забрали би собі Сухопутний коридор у Крим, воду та Донецьку з Луганською областю. В Україні знайшлися би мільйони які вважали би це перемогою.
А нах.ра йому зараз, коли українці повірили у можливість знищення ворога на це йти?
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20.05.2022 09:42 Відповісти
Може він і хотів домовитись. Але за південь. А не північ.
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20.05.2022 09:47 Відповісти
Справа ще й у тому, що мільйони би може і погодились, хоча я так не вважаю, а от Київ точно ні.
Зелю миттєво би вишвирнули, як і яніка.
І що би він з того мав ?
Тепер же він планує всидіти у кріслі, бо ж прийдеться відповідати за провальну політику та неготовність зустрічати ворога.
Якщо ми вступали в НАТО, і він, як головнокомандувач, виконував Конституцію, то чому за три роки кадрові військові не вивчили англійської ?
Уявляєте, приходить такому кадру натівська техніка, координати, дані, і він біжить до родичів щоб переклали.
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20.05.2022 09:54 Відповісти
Що що, а англійську наші військові інтенсивно вчать ще з часів міністерства Гриценка. Однієї англійської мало для опанування зброї. Точніше вона там найменша проблема.
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20.05.2022 10:54 Відповісти
Може хтось і вчить, але це не масово.
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20.05.2022 11:01 Відповісти
А кацапы и так забрали сухопутный коридор, вода по каналу уже течет. Запорожская АЭС у них в руках, перебросить.,а может уже и так обеспечивает Крым. Все что нужно зе сдал. Но под шум кононад и уничтожения национал-патриотического движения.
...
Судя по заявлению западная помощь особо никак не влияет. Ни на Донбассе ни где. Ею я считаю вокруг Киева обставляются.
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20.05.2022 10:16 Відповісти
Так а де його гешефт??
Якби він був зрадником, йому перемовини вигідніші були би в той час, коли країна у найбільшій небезпеці, а не тепер
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20.05.2022 11:12 Відповісти
А хайло його кинув, тому зе кинув у відповідь.
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20.05.2022 11:52 Відповісти
он зеленский (со своми кодлом) и есть зрадник - просто ему бежать некуда потомоу что оно тупое не просчитало на два хода вперед
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20.05.2022 14:07 Відповісти
Та ви шо?😧 А коли настане ймовірність звільнення Херсону? Що там дєрьмак з кураторами з фсб "порєшалі."?
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20.05.2022 08:39 Відповісти
А виздихали б, ви, москальня кончена !
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20.05.2022 08:41 Відповісти
Зато генштаб рахує пожежи военкоматів в рф, продовжує "евакувацію" Азовців в Ростовську область
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20.05.2022 08:43 Відповісти
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20.05.2022 08:46 Відповісти
З одного боку відверто зданий Південь, а з другого табу від влади на московський сатанат... Вас ні на які думки то не наводить?
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20.05.2022 08:52 Відповісти
****** секта ze не имеет мозгов -это клинические идиоты и моральные уроды
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20.05.2022 08:59 Відповісти
"Оманскій" сказав- не на часі...
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20.05.2022 09:05 Відповісти
А не расскажет ли достопочтенный Пан , зачем Зеленский разрешил зеленые коридоры ( я извиняюсь за тавтологию ) открыть , чтобы наши люди шастали туда сюда как в 14-м . А почему в Херсонской области не происходит такого, как в Буче Вы до сих пор считаете ,что не взорванные мосты и разминирование , это случайность , т.е. (***** ) , как сказал Арестович . В таком случае , кто то не на своем месте , или упаси Господи так думать , Предатель .
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20.05.2022 09:01 Відповісти
А почему в Херсонской области не происходит такого, как в Буче-а вы уверены что там не происходит как в Буче там десяток Буч оценивая по населению обл уже сейчас много случаев что в Херсонской обл орки убивают грабят и насилует вся правда откроеться после деокупации про Бучу Ирпень когда были окупированы также не знали только то что там идут бои все зверства открылись после освобождение по поводу зеленского про разминирование и коридора не знаю кто там так скомандовал в любом случае мы должны освобождать или по вашему народ должен смириться раз командование сдали юг? ЗСУ добровольцы терооборона что учавствует также по вашему должна отсупить и смириться с окупацией юга?что вы предлагаете тогда? выйти сейчас на площади во время войны и требовать зеленского отстранить так это переворот то что на руку россии не будет власти в Киеве тогда точно пипец, какой не был зеленский разбираться после войны и деокупации
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20.05.2022 09:16 Відповісти
Після війни вам ніхто не дасть разбіраться,вас загонять у стойло як кацапів та білорусів,не для того жидів малороські прийшла до влади,їм потрібна Україна без українців для побудови великого ісраїлю
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20.05.2022 10:55 Відповісти
а кто тебе сказал что в хнрсонской области и в Херсоне не происходит того же что и в Буче? происходит....каждый день..из Херсона пол города уже выехало и не по зелёным коридорам большая часть а кто как мог....а про разминирование антоновского моста уже говорили и не раз....
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20.05.2022 10:07 Відповісти
а когда появится вероятность того что Украина начнет освобождать хернр?или неначаси Ну не зря же юг здали без единого выстрела что теперь брать и отвоевывать?
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20.05.2022 09:01 Відповісти
уже говорили не раз когда больше техники оружие настуопательного июнь-июль
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20.05.2022 09:14 Відповісти
Хай бєняренигат виходить на адмінкордони і стає груддю разом арахамло і відвойовує те ,що здали...то як злодіям водиця для содового заводу фірташа ,обернулась сухопутним коридором і знищенням 40 % України???
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20.05.2022 09:14 Відповісти
Я уже писал , делая выводы из открытых источников , 98% был договорняк по сдаче юга , для коридора на Крым . Но в последний момент ***** решил ******* Зеленского и Ермака , и ударил везде шоб наверняка , но тут что то пошло не так Обычным людям это не понравилось и не обычным тоже , таким , как Пашинский и Черновил . И началось ,то Мрия не улетела , то оружие ******** со складов готовое к отправке за рубеж . Даже наезжать пытались на военных Командир Азова знал , что все разминировано и мог вывести гарнизон в 6000 человек , 26.02 2022 . Но позвонили с Киева и попросили отвлечь силы ***** , бо наступает Жопа . Обещали конечно потом деблокировать , но....... .Так получилось (******** ) Вкратце про события которые имели место
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20.05.2022 09:20 Відповісти
звідки інфа про гарнізон в 6000 тисяч чоловік? Це вже не полк, це майже дивізія.
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20.05.2022 09:35 Відповісти
100%% арахамло від бєніренигата літало до фірташа - продали воду на содовий заводік в крим ...а трапилось ...що і пів України ....
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20.05.2022 09:46 Відповісти
Ого! Якийсь Яшка знає більше, ніж усі розвідки світу.😮 Ти що вживаєш для виходу в астрал?
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20.05.2022 10:27 Відповісти
перестаньте мусолити тему розмінованих доріг і мостів на півдні перед навалою орди! Москалі майже безперешкодно зайшли ПО ВСІХ НАПРЯМКАХ!!! зекоМанда здала ВСЮ країну, а не тільки південь!
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20.05.2022 09:20 Відповісти
Тогда поястите почему Херсон , Бердянск , Мелитополь пали сразу , а Мариуполь держался
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20.05.2022 09:23 Відповісти
Включи логику, тупица, в Мариуполе стоял полк Азов.
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20.05.2022 09:33 Відповісти
Бо там найбоєздатніші частині і добре укріплена лінія оборони.
Саме тому кацапи і досі не можуть її здолати. Незважаючи ні на що, наші стоять під самим Донецьком.
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20.05.2022 09:39 Відповісти
Существует высокая вероятность боевых действий.........
А до этого было просто прогулка, да?
Сдали юг как макулатуру, теперь надеются на американское чудо-оружие, мрази.
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20.05.2022 09:31 Відповісти
Ну їхні плани зрозуміли. Хапнути що зможуть і на перемовини. Україна просто повинна чітко заявити позицію, що ніяких перемовин щодо Херсону та Донбасу із ними не буде. Якщо вони продовжують реалізовувати свій план, значить вірять у його реалістичність, значить щось, чи хтось, дає їм на це надію. Значить наші не допрацьовують на цьому напрямі...
Були би впевнені що ми ніколи на такі перемовини не підемо, не лізли би.
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20.05.2022 09:34 Відповісти
До Кривого Рогу вони будуть рватися. То Зєліна мала батьківщина. Будуть йому так мститись.
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20.05.2022 09:36 Відповісти
Почему готовят , уже сдали , и не сейчас , а в далеком 2020 - м в Омане
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20.05.2022 09:36 Відповісти
А ймовірність виходу хоча б на адмінкордон Криму існує?! Чи здача й звільнення Херсону, Мелітополя, Бердянська, Маріуполя,... не на часі?
Москалі вже вважають, що південь то москалія, залишилось дрібні формальності залагодити.
Луганщину таки да, потрібно відвоювати, особливо враховуючи, що все населення там вороже до України. Но то таке, потім будемо перевиховувати, америкоси баксів підкинуть на перевиховання.
Далі буде....
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20.05.2022 09:43 Відповісти
Ага, дождались пока они закрепятся, теперь ожидаем наступления, браво
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20.05.2022 09:58 Відповісти
це все наслідки "" після виборів 2019року, подібних, та у сфері оборони, як то ігнору потреб ЗСУ, їх розвитку, а також зради на перешийку з Криму.
Так, справді, тепер для звільнення окупованих територій доведеться їх виколупувати, як клопів, з благодатної родючої херсонської земельки...
А іншого кращого виходу нема... всі погані, хоча цей - найменше зло... після 2019року.
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20.05.2022 10:18 Відповісти
согласен с каждым словом! Мудрий нарид в 2019 выбрал все то, через что сейчас проходит - войну, разруху нищету...
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20.05.2022 11:03 Відповісти
Втрата правобережної херсонщини буде набагато більшою поразкою ЗСУ, ніж навіть маріупольський котел
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20.05.2022 10:13 Відповісти
"Звільнення Криму" кажете? Ні на що не натякаю, звісно... Просто ситуація не така проста, як нам дехто регулярно подає.
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20.05.2022 10:20 Відповісти
Да какой там Крым ((
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20.05.2022 10:32 Відповісти
Просто ж вони всі про це без перестану говорять: і Арестович, і Кулеба, і Подоляк...
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20.05.2022 10:48 Відповісти
Это просто программа "максимум" для возможных переговоров. В любом случ освобождать Крым или нет будет решать ни Зеля, ни Арестович... а запад. Если "нет" , то прикроют краник ресурсов
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20.05.2022 11:17 Відповісти
Всьо прапало! Кругом зрада! Караул!

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20.05.2022 11:12 Відповісти
потому что диванов слишком много - а вот когда стоя писать комменты тогда зрады меньше ..
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20.05.2022 14:14 Відповісти
НУ ТАК ТРЕБА ШВИДКО ЗМІНИТИ УМОВНІ ГРАНИЦІ ХЕРСОНСЬКОЇ, ЛУГАНСЬКОЇ, ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЗБІЛЬШИТИ ЇХ) НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ...
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20.05.2022 11:17 Відповісти
Чи взагалі створити Південно-Східну область України з обласним центром в м Дніпро... Хай спробують окупувати весь регіон і щось там легітимізувати...
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20.05.2022 11:25 Відповісти
Генштаб, да вы прямо Капитан Очевидность! А чем по вашему они третий месяц занимаются?
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20.05.2022 12:28 Відповісти
Не забудьте щось їм розмінувати!
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20.05.2022 12:31 Відповісти
Почитал коменты и понял,что придется "жить" под оккупантом. Скоро три месяца,благодаря ЗРЕДЕ, как нас СДАЛИ рашистам. И как нам быть? Сейчас у нас(Н-Каховка) большая,не разрешимая проблема с лекарствами. Из-за какой то таблетки,например,лизиноприла зависит человеческая жизнь....
Вот и приходится плевать на амбиции и заказывать что бы привезли с.... Крыма.
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20.05.2022 12:55 Відповісти
Осмелюсь спросить, а Н-Каховка кому отдала большинство голосов на прошлых выборах? Надеюсь, что как все - "Аби не Порох".
Сочувствую вашим проблемам.
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20.05.2022 13:52 Відповісти
вас же предупреждали - не голосуйте за популистов и трепачей
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20.05.2022 14:15 Відповісти
вы живете так, как проголосовали
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20.05.2022 21:58 Відповісти
 
 