Існує висока ймовірність бойових дій з боку окупантів для виходу на адмінкордон Херсонської області, - Генштаб ЗСУ

Зберігається висока ймовірність продовження бойових дій з боку окупантів з метою виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбук.

"На Південнобузькому напрямку загарбники активних бойових дій не проводили. Обстрілювали житлові будинки із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Продовжували інженерне обладнання позицій та побудову другої лінії оборони.

Зберігається висока ймовірність продовження бойових дій з метою покращення тактичного положення та виходу на адміністративний кордон Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

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