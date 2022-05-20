Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 232 дитини, понад 427 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 20 травня 2022 року понад 659 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів 232 дитини загинули та понад 427 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.

​Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 145, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 47, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.



18 травня внаслідок обстрілу окупантами цивільної інфраструктури м. Лиман Краматорського району Донецької області загинув підліток.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1837 закладів освіти. При цьому 172 з них зруйновано повністю.

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