Загальні бойові втрати РФ від початку війни - приблизно 28,7 тис. осіб, 204 літаки, 168 гелікоптерів, 1263 танки і 3090 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 20 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 28,7 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 28700 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1263 (+9) од.,
бойових броньованих машин ‒ 3090 (+27) од.,
артилерійських систем – 596 (+1) од.,
РСЗВ - 200 (+1) од.,
засоби ППО - 93 (+0) од.,
літаків – 204 (+1) од.,
гелікоптерів – 168 (+1) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 460 (+5),
крилаті ракети - 103 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од.,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2162 (+5) од.,
спеціальна техніка - 43 (+0).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку", - зазначили в Генштабі.
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А так да,Зеленський прав-для нас 10 загиблих це величезна втрата. Не то що у вас-свиносамки ще народжають
Раптом появиться під новим з VРN - повідомте на Раду Форумчан
Нужно пару пролетов моста снести
И железу пощекотать - чтобы повернуть мозга в нужном направлении