УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11188 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
9 674 53

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - приблизно 28,7 тис. осіб, 204 літаки, 168 гелікоптерів, 1263 танки і 3090 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 20 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 28,7 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 28700 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1263 (+9) од.,

бойових броньованих машин ‒ 3090 (+27) од.,

артилерійських систем – 596 (+1) од.,

РСЗВ - 200 (+1) од.,

засоби ППО - 93 (+0) од.,

літаків – 204 (+1) од.,

гелікоптерів – 168 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 460 (+5),

крилаті ракети - 103 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2162 (+5) од.,

спеціальна техніка - 43 (+0).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - приблизно 28,7 тис. осіб, 204 літаки, 168 гелікоптерів, 1263 танки і 3090 броньованих машин 01

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку", - зазначили в Генштабі.

Автор: 

армія рф (17185) Генштаб ЗС (6484) знищення (7135) техніка (1819) втрати (4381)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
та увесь світ рже, кацапи і лазерна зброя... Як тільки Скабєєва витримує, щоби не заржати
показати весь коментар
20.05.2022 09:29
+12
Что за больная логика? Напали на нас, отжали часть территорий, грабят на них все что видит, а виноват во всех бедах Запад, который помогает. Иди проспись и выпей аминазина
показати весь коментар
20.05.2022 09:46
+10
Куме! Ти на Цензорі зареєструвався та всрався оночасно - 20.05. 2022р.
показати весь коментар
20.05.2022 09:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Писали вчера вроде бы про панцирь уничтоженных, но в сводки не попало
показати весь коментар
20.05.2022 09:18 Відповісти
Це ти тільки що зареєструвався щоб зробити такий висер?
показати весь коментар
20.05.2022 09:26 Відповісти
Йди давай свого какашенкава слухай😀. А вже потім спробуй порівняти😀
показати весь коментар
20.05.2022 09:55 Відповісти
Судячи з цих даних ***** вже економить ватольоти, бо їх залишилось не так вже в багато.
показати весь коментар
20.05.2022 09:22 Відповісти
та увесь світ рже, кацапи і лазерна зброя... Як тільки Скабєєва витримує, щоби не заржати
показати весь коментар
20.05.2022 09:29 Відповісти
Ага, по телевізору у них лазерні космічні крейсери, а грошей вистачило на одного гівно-троля за півпачки дошираку.
показати весь коментар
20.05.2022 09:38 Відповісти
Твій істочнік це какашенкава? Вуахахаз😀.
А так да,Зеленський прав-для нас 10 загиблих це величезна втрата. Не то що у вас-свиносамки ще народжають
показати весь коментар
20.05.2022 09:59 Відповісти
Для лазерных мечей нет батареек - Китай не подвез.
показати весь коментар
20.05.2022 13:44 Відповісти
Космічний корабель Ентерпрайз клас міжгалактичний
показати весь коментар
20.05.2022 14:18 Відповісти
Твой врач видел твои рисунки? Похоже, тебе нужна очередная лоботомия
показати весь коментар
20.05.2022 10:30 Відповісти
І цього разу лоботомія болгаркою.
показати весь коментар
20.05.2022 10:48 Відповісти
Слушай, а что так стыдливенько? Не стесняйся, чувствуй себя как пошёл *****
показати весь коментар
20.05.2022 09:41 Відповісти
Усі ржуть
показати весь коментар
20.05.2022 09:56 Відповісти
сьогоднi в нас вдруге за всю поточну гарячу фазу не було повiтряної тривоги аж бiльше доби! так що реально ссуть вже лiтати)
показати весь коментар
20.05.2022 10:13 Відповісти
С водки тут москалі немає, ідіть нахрєн за своїм корабльом!
показати весь коментар
20.05.2022 09:22 Відповісти
Утилізація мокшебурятських ординців триває!!!))))
показати весь коментар
20.05.2022 09:37 Відповісти
ще один знаковий ювілейчик: "РСЗВ - 200 (+1)"
показати весь коментар
20.05.2022 09:38 Відповісти
да уж просто кошмар просто мясорубка..уже понятно что все прогудело паром в гудок никакие переговоры не состоятся и удержать надкушенное Мелитополь Херсон Бердянск Энергодар Мариуполь у кацапов не выйдет нет для этого сил.. страх пугалки не работают а просто физических сил нет в отличии от Украины которая с каждым днем наращивает потенциал именно ударных вооружений.. нашще наступление по правилам обязано быть по всей линии фронта сразу и одновременным с эшелонированным резервом как техника как боеприпасы логистика запасы так и человеческий ресурс..а иначе толку ноль чтобы пробить коридор россиян вдоль Азовского моря достаточно ударить за Каховкой на перешейки и плотно их закрыть в две линии фронта одна в сторону Украины вторая в стороны выхода из Крыма забутылировать Крым сделав фактически мешок.. и выдавливать к4ацапов на север чтобы уходили в Новоазовск и далее в ********* пока есть шанс.. а естественно нанести удары по Крыму первое ****** полный Севастополя порта базы гаваней бухт.. причем методично и целенаправленно уничтожить внутри Крыма все мосты дороги особенно ЮБК там не надо много достаточно обрушить в горных участках дороги и склоны.. и железку внутри Крыма про мост отдельная песня.. сделать пристрелочный рядом выстрел показать- что чуточку поправим и моста не будет.... дать понять что все кто- оккупант и пока мост есть-- тикайте сами..а иначе по морю бежать будете-если выйдет- ногами...
показати весь коментар
20.05.2022 09:39 Відповісти
Дибіл свинособачий. В тебе косоокість.
показати весь коментар
20.05.2022 10:01 Відповісти
Открою тебе страшную тайну: евреи генетически близки к хазарам (потомки хазар). Зеленский - еврей. Что не так у него с вышиванкой?..
показати весь коментар
20.05.2022 10:34 Відповісти
Что за больная логика? Напали на нас, отжали часть территорий, грабят на них все что видит, а виноват во всех бедах Запад, который помогает. Иди проспись и выпей аминазина
показати весь коментар
20.05.2022 09:46 Відповісти
Куме! Ти на Цензорі зареєструвався та всрався оночасно - 20.05. 2022р.
показати весь коментар
20.05.2022 09:48 Відповісти
Так цей кредит як і всі інші будуть расистські свиносабаки сплачувати😀. Готуйся лопухом підтиратися😀
показати весь коментар
20.05.2022 10:03 Відповісти
Кожен москаль ґанґстер, аж поки не потрапляє до України
показати весь коментар
20.05.2022 09:44 Відповісти
не відповідайте орку, зразу кидайте в спам. Зараз його модер знищить.
Раптом появиться під новим з VРN - повідомте на Раду Форумчан
показати весь коментар
20.05.2022 09:55 Відповісти
Песику! В тупості ти і твої зечмоні переплюнули і ригів і їхніх наступників опезежопів.
показати весь коментар
20.05.2022 12:47 Відповісти
А почему попугать
Нужно пару пролетов моста снести
И железу пощекотать - чтобы повернуть мозга в нужном направлении
показати весь коментар
20.05.2022 10:00 Відповісти
Нема що повертати
показати весь коментар
20.05.2022 14:23 Відповісти
Знову літаки з гелікоптерами пішли. Щось такі змінилося на фронті, бо 2 тижні повітряні машини не збивалися.
показати весь коментар
20.05.2022 10:27 Відповісти
Ждем взрыв лазерной пушки от матвиенко, которая еще недавно сбывала "сосули" с крыш в петере.
показати весь коментар
20.05.2022 12:06 Відповісти
Матвиенко и ее территория сейчас отсосули делает у Украины.
показати весь коментар
20.05.2022 13:45 Відповісти
 
 