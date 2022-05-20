Після отримання повного контролю над Маріуполем Росія нашвидку перекине свої виснажені угруповання в інші частини Донбасу, - британська розвідка
З маріупольського металургійного заводу "Азовсталь" вийшли близько 1700 українських військових. Скільки їх ще залишилося на території підприємства - невідомо.
Такі дані оприлюднило Міністерство оборони Британії, передає Цензор.НЕТ.
Аналітики припускають, що після отримання повного контролю над Маріуполем Росія перекине свої сили для посилення операцій на Донбасі, вважають аналітики.
В британській розвідці зазначають, що постійний опір українців у Маріуполі з початку війни вказує, що російські сили з цього району мають бути переоснащені та оновлені, перш ніж їх можна буде ефективно передислокувати.
"Це може бути тривалим процесом, якщо виконувати його ретельно. Однак російські командири зазнають тиску, щоб демонстративно досягти оперативних цілей. Це означає, що Росія, ймовірно, швидко перерозподілить свої сили без належної підготовки, що загрожує подальшим виснаженням", - кажуть аналітики.
Нагадаємо, 16 травня у ЗМІ з’явилася інформація про вивезення українських захисників з "Азовсталі".
Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили: "Розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну".
Евакуація бійців тривала кілька днів. 17 травня МКЧХ на прохання сторін почав реєструвати українських захисників, зокрема поранених, що залишають завод "Азовсталь".
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@InfoResist
Зеленский студенту Могилянки: Я не услышал взрослых людей. Украина уже переросла проблему плагиата Шкарлета
"Большие ошибки стали мелкими, потому что ценности другие"
https://inforesist.org/zelenskij-studentu-mogilyanki-ya-ne-uslyshal-vzroslyh-lyudej-ukraina-uzhe-pererosla-problemu-plagiata-shkarleta/
утримуючи ціною свого професіоналізлу, патріотизму, відданості та життя
таку величезну кілбкість орського війська????? орки вбивали їх а не нас.
азовці, морпіха та їшші захисники не дали оркам змоги піти далі в наступ, на нас.
і чи розуміють ті хтог краде гуманітарку, перепродає паливо, що вони є державними зрадниками????
і чи розуміємо ми всі, що після війни ми будемо пліч о пліч далі жити мижи цими і тими людьми.
я особисто не розумію як це має бути.