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Новини Війна
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Після отримання повного контролю над Маріуполем Росія нашвидку перекине свої виснажені угруповання в інші частини Донбасу, - британська розвідка

азовсталь

З маріупольського металургійного заводу "Азовсталь" вийшли близько 1700 українських військових. Скільки їх ще залишилося на території підприємства - невідомо.

Такі дані оприлюднило Міністерство оборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

Аналітики припускають, що після отримання повного контролю над Маріуполем Росія перекине свої сили для посилення операцій на Донбасі, вважають аналітики.

В британській розвідці зазначають, що постійний опір українців у Маріуполі з початку війни вказує, що російські сили з цього району мають бути переоснащені та оновлені, перш ніж їх можна буде ефективно передислокувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роблю усе, аби залучити впливові міжнародні сили до порятунку захисників Маріуполя, - Зеленський

"Це може бути тривалим процесом, якщо виконувати його ретельно. Однак російські командири зазнають тиску, щоб демонстративно досягти оперативних цілей. Це означає, що Росія, ймовірно, швидко перерозподілить свої сили без належної підготовки, що загрожує подальшим виснаженням", - кажуть аналітики.

Нагадаємо, 16 травня у ЗМІ з’явилася інформація про вивезення українських захисників з "Азовсталі".

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили: "Розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну".

Евакуація бійців тривала кілька днів. 17 травня МКЧХ на прохання сторін почав реєструвати українських захисників, зокрема поранених, що залишають завод "Азовсталь". 

Також читайте: Україна з часом перейде у контрнаступ: замороження цього конфлікту не буде, - міністр з питань збройних сил Великої Британії Гіппі

Автор: 

Велика Британія (5541) Маріуполь (3220) розвідка (3854)


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Топ коментарі
+18
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20.05.2022 09:33
+6
InfoResist
@InfoResist
Зеленский студенту Могилянки: Я не услышал взрослых людей. Украина уже переросла проблему плагиата Шкарлета

"Большие ошибки стали мелкими, потому что ценности другие"

https://inforesist.org/zelenskij-studentu-mogilyanki-ya-ne-uslyshal-vzroslyh-lyudej-ukraina-uzhe-pererosla-problemu-plagiata-shkarleta/
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20.05.2022 09:31
+6
от чи багато людей розуміють яку роботу, який внесок зробили оборонці маріуполя
утримуючи ціною свого професіоналізлу, патріотизму, відданості та життя
таку величезну кілбкість орського війська????? орки вбивали їх а не нас.
азовці, морпіха та їшші захисники не дали оркам змоги піти далі в наступ, на нас.
і чи розуміють ті хтог краде гуманітарку, перепродає паливо, що вони є державними зрадниками????
і чи розуміємо ми всі, що після війни ми будемо пліч о пліч далі жити мижи цими і тими людьми.
я особисто не розумію як це має бути.
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20.05.2022 11:17
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Похоже Донбасс всьо, луганской области пару недель осталось, а потом и Донецкая, пока наши партнёры раздуплятся с поставкой нормального вооружения кацапы уже будут на левом берегу Днепра
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20.05.2022 09:25 Відповісти
"РосАл, ГазПром. Це вже їхнє, демократичне" - Де вас, таких ідіотів беруть? владлєн, тьху...
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20.05.2022 09:34 Відповісти
Прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
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20.05.2022 09:46 Відповісти
Навіщо шукати якісь теорії змови, коли без "котлів" еліту сухопутних військ засунули на розшматуваня рашистам в Маріуполь без підтримки основних сил ЗСУ
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20.05.2022 10:04 Відповісти
Думаешь все так просто, взять за пару недель, верь в ВСУ и все будет Украина!!
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20.05.2022 09:35 Відповісти
Розгон панiкi --- робота на ворога...
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20.05.2022 09:38 Відповісти
а натягання рожевих окулярів - нє?
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20.05.2022 10:11 Відповісти
ПаРаша - демократична країна? Ти, кацап, спалився на першому ж пості.
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20.05.2022 11:17 Відповісти
Вони й так на лівому, і були
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20.05.2022 09:41 Відповісти
Руссский военный корабль иди на ***!
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20.05.2022 09:45 Відповісти
InfoResist
@InfoResist
Зеленский студенту Могилянки: Я не услышал взрослых людей. Украина уже переросла проблему плагиата Шкарлета

"Большие ошибки стали мелкими, потому что ценности другие"

https://inforesist.org/zelenskij-studentu-mogilyanki-ya-ne-uslyshal-vzroslyh-lyudej-ukraina-uzhe-pererosla-problemu-plagiata-shkarleta/
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20.05.2022 09:31 Відповісти
Ну воно ж не лох...
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20.05.2022 09:44 Відповісти
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20.05.2022 09:33 Відповісти
зэбилы не поймут все рано так что ничего не поменяется
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20.05.2022 09:45 Відповісти
++
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20.05.2022 10:41 Відповісти
Якщо в 14 "котли" виходили із-за підступності рашистів то в Маріуполь кинули еліту сухопутних військ без підтримки ЗСУ на поталу ворогу наше командування. Видно Зе-влада чикала освободітєлєй с z на танках для яких і будували дороги замість оборонки
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20.05.2022 10:01 Відповісти
от чи багато людей розуміють яку роботу, який внесок зробили оборонці маріуполя
утримуючи ціною свого професіоналізлу, патріотизму, відданості та життя
таку величезну кілбкість орського війська????? орки вбивали їх а не нас.
азовці, морпіха та їшші захисники не дали оркам змоги піти далі в наступ, на нас.
і чи розуміють ті хтог краде гуманітарку, перепродає паливо, що вони є державними зрадниками????
і чи розуміємо ми всі, що після війни ми будемо пліч о пліч далі жити мижи цими і тими людьми.
я особисто не розумію як це має бути.
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20.05.2022 11:17 Відповісти
 
 