Окупанти продовжують блокувати проїзд автівок через блокпости в районі Василівки, Оріхова та Пологів на Запоріжжі

На Запоріжжі 20 травня росіяни блокують проїзд авто через три населені пункти, біля Василівки скупчилося багато машин.

Про це в телеграмі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"У районі Василівки скупчилася велика кількість машин які чекають на можливість проїзду. Автомобілі на Запоріжжя і у зворотному напрямку все ще не пропускають", - наголосив він.

Також закритий проїзд через Оріхів і Пологи.

Також читайте: На Запорізькому напрямку ворог продовжує створювати захисні споруди та додаткові вогневі позиції, - ОВА