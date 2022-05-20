УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7131 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 544 2

Окупанти продовжують блокувати проїзд автівок через блокпости в районі Василівки, Оріхова та Пологів на Запоріжжі

блокпост

На Запоріжжі 20 травня росіяни блокують проїзд авто через три населені пункти, біля Василівки скупчилося багато машин.

Про це в телеграмі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"У районі Василівки скупчилася велика кількість машин які чекають на можливість проїзду. Автомобілі на Запоріжжя і у зворотному напрямку все ще не пропускають", - наголосив він.

Також закритий проїзд через Оріхів і Пологи.

Також читайте: На Запорізькому напрямку ворог продовжує створювати захисні споруди та додаткові вогневі позиції, - ОВА

Автор: 

Запорізька область (3560) блокпост (219)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
яка неочикуваність....А що вже час КППВ відкривати?
показати весь коментар
20.05.2022 11:02 Відповісти
А ликвидировать блокпост никак невозможно?Или там 1000 солдат оккупантов?
показати весь коментар
20.05.2022 13:44 Відповісти
 
 