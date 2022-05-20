Окупанти продовжують блокувати проїзд автівок через блокпости в районі Василівки, Оріхова та Пологів на Запоріжжі
На Запоріжжі 20 травня росіяни блокують проїзд авто через три населені пункти, біля Василівки скупчилося багато машин.
Про це в телеграмі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.
"У районі Василівки скупчилася велика кількість машин які чекають на можливість проїзду. Автомобілі на Запоріжжя і у зворотному напрямку все ще не пропускають", - наголосив він.
Також закритий проїзд через Оріхів і Пологи.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Kolja Stambulskij
показати весь коментар20.05.2022 11:02 Відповісти Мені подобається 2
Сергей Решетников #514174
показати весь коментар20.05.2022 13:44 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль