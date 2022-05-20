Складається враження, що Шольц тягне час з постачанням важкого озброєння Україні, бо не хоче цього робити, - посол Мельник
Незважаючи на рішення уряду Німеччини постачати важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити. З боку це виглядає, як затягування часу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла в Німеччині Андрія Мельника для RND, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на зустрічі міністрів оборони країн НАТО на базі в Рамштайні було прийнято рішення передати Україні 50 зенітних самохідних установок типу "Гепард". Але досі їх не надали через брак боєприпасів.
"У нас складається враження, що канцлер не хоче цього робити. Самохідних гаубиць передано лише сім, але ані "Гепардів", ані "Леопардів", ані "Мардерів". Всі вони вже виведені з експлуатації і можуть бути передані нам військовою промисловістю без шкоди для обороноздатності Німеччини", - зазначив Мельник.
Він також зазначив, що також заблокована передача танків Т-72 зі Словенії, оскільки Берлін не дає адекватної заміни. І підкреслив, що це виглядає як затягування часу.
"Складається враження очікування припинення вогню. Тоді тиск з боку Німеччини зникне і відпаде необхідність у сміливих рішеннях. Це віроломна логіка, яка підводить людей", - додав посол.
Нагадаємо, німецька опозиція звинуватила уряд Олафа Шольца в умисній затримці поставок зброї Україні.
Міністр закордонних справ Анналена Бербок заявила, що Берлін передасть важку артилерію, як тільки українські військові завершать відповідне навчання.
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Шольц намагається всіляко його відмазати.
То що не так ми робимо?
шольц це така ж сама проорська проститутка як меркель тільки з пісюном
Та й образою це назвати тяжко, бо в кожного народу є сталі словосполучення, які насправді розуміються інакше, аніж при дослівному переводі.
Наприклад, якщо я про когось скажу, що він надувся - це ж не буде означати, що він збільшився у розмірах, правда ж? Так само, як і "Скис".
Ну і вираз про російський військовий корабель на інші мови теж не дослівно переводять.
У нас уже были одни старшие братья. Больше не будет.
Будут вести себя как придурки - будут посланы вслед русскому кораблю.
А не будете помогать, так русские из вас фарш сделают скоро. Ферштейн??
Ця фраза і все пояснює, винуватий Берлін, хочеться запитати в цього дебіла посла. А вам хтось щось винен?, а може треба просити ввічливо, а не тявкати як шавка підзаборна?
А не хотят давать - пойдут кацапам на фарш лично. После нас.
Так что пусть мозг включат и не вы*буются.
А тепер найцікавіше! Повинна бути поставка 30 штук цих зеніток, давно знятих з озброєння у німців. Це означає, що вони їм НЕ ПОТРІБНІ. Тобто, можна передати навіть без набоїв, які Україна собі може запросто пошукати сама!
І найголовніше - ці зенітки можуть прикривати небо найбільших міст і напрямків постачання зброї від крилатих ракет. Може тому німці так з ними тягнуть? ***** допомагають...
МЕРКЕЛИТЬ! МЕРКЕЛИТЬ так меркелить!
Меркель: «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой... в пользу Путина.
Времена изменились и ШОЛЬЦУ приходится вырабатывать свой стиль в дальнейшей меркелизации Schröder-изированной Германии и Европы
а потім скаже нізя нападати на територію параши