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Складається враження, що Шольц тягне час з постачанням важкого озброєння Україні, бо не хоче цього робити, - посол Мельник

німеччина,гепард

Незважаючи на рішення уряду Німеччини постачати важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити. З боку це виглядає, як затягування часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла в Німеччині Андрія Мельника для RND, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на зустрічі міністрів оборони країн НАТО на базі в Рамштайні було прийнято рішення передати Україні 50 зенітних самохідних установок типу "Гепард". Але досі їх не надали через брак боєприпасів.

"У нас складається враження, що канцлер не хоче цього робити. Самохідних гаубиць передано лише сім, але ані "Гепардів", ані "Леопардів", ані "Мардерів". Всі вони вже виведені з експлуатації і можуть бути передані нам військовою промисловістю без шкоди для обороноздатності Німеччини", - зазначив Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц навмисно затримує зброю для України, - лідер опозиції Німеччини Мерц

Він також зазначив, що також заблокована передача танків Т-72 зі Словенії, оскільки Берлін не дає адекватної заміни. І підкреслив, що це виглядає як затягування часу.

"Складається враження очікування припинення вогню. Тоді тиск з боку Німеччини зникне і відпаде необхідність у сміливих рішеннях. Це віроломна логіка, яка підводить людей", - додав посол.

Нагадаємо, німецька опозиція звинуватила уряд Олафа Шольца в умисній затримці поставок зброї Україні.

Міністр закордонних справ Анналена Бербок заявила, що Берлін передасть важку артилерію, як тільки українські військові завершать відповідне навчання.

Також читайте: Німеччина передала Україні тисячі протитанкових гранатометів та мін, - Spiegel

Автор: 

Німеччина (7318) зброя (7435) Мельник Андрій (232) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+40
не воняй. да США претензій жодних, тільки вдячність за допомогу.
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20.05.2022 11:40
+33
Їм просто похуú. У них міста з лиця землі не стираються, діти не гвалтуються, великі групи цивільних людей не розстрілюються. Так чому би вони за щось переживали?
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20.05.2022 11:42
+28
Немцкое правительство очень лицемерное. Для избирателей говорится о помощи Украины, а для себя, чтобы не портить отношения с московитами отмораживаются от реальных действий.
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20.05.2022 11:47
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не воняй. да США претензій жодних, тільки вдячність за допомогу.
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20.05.2022 11:40 Відповісти
в тебе й рота немає. тільки смердюча паща.
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20.05.2022 11:52 Відповісти
После смены полощи рот, должно помочь
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20.05.2022 11:54 Відповісти
В спам цього дегенерата ольгінського. Прийняло бояри та смердить у бік США увесь ранок.
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20.05.2022 11:51 Відповісти
він не ольгінський; навіть за нашу з тобою ідеологію вступається (тут - т.зв. "порохоботську"); але ж він з таким низьким ІQ, що я його тримаю в реєстрі зебілів...
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20.05.2022 12:42 Відповісти
Штольц є Штольц
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20.05.2022 11:39 Відповісти
чмольц - це правильніше і точніше
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20.05.2022 13:46 Відповісти
старую собаку новым трюкам не нучишь
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20.05.2022 11:39 Відповісти
Надо было больше обзываться на немцев про "сосиску" и эмоции показывать, тогда б они еще быстрее Гепарды поставили. Идиоты блд.
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20.05.2022 11:39 Відповісти
И что, лебезить перед ними ? После победы, надеюсь Украина не забудет кто и как ей помогал.
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20.05.2022 11:43 Відповісти
немцы и есть сосиски и редиски, так что Мельник все правильно сказал
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20.05.2022 11:44 Відповісти
nu - tak pust Melnik sidit bez oruzhija....v chom kipish togda?
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20.05.2022 11:55 Відповісти
Вы реально думаете в этом дело?))) Все правильно Мельник сказал и сделал. Иначе эту пророссийскую лицемерную шоблу не встряхнуть. Своему обществу котрое поддерживабт Украину говорят одно и делают заявления, а поступают по другому, чтобы не портить отношения с Москвой.
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20.05.2022 12:03 Відповісти
Вы что то напутали, после "сосиски" и заговорили наконец в Германии о тяжёлом вооружении, до этого только пехотным вооружением и то в основном советским спромоглись помочь. Наверно что б не просто говорили а поставили наконец в реальности нужно к "сосиски" больше эпитетов порезче добавить.
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20.05.2022 12:17 Відповісти
На Штанма'єра вже і самі німці санкції накладають.

Шольц намагається всіляко його відмазати.

То що не так ми робимо?
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20.05.2022 12:19 Відповісти
Немцы закончились в 45-м . Осталась одна шваль .
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20.05.2022 11:39 Відповісти
Не понял. Вы скучаете за германскими нацистами 1941-45?
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20.05.2022 11:46 Відповісти
Он имел ввиду немцев воинов. И кстати он прав. Года 4 назад мне один пожилой немец, из ОБСЕ жаловался на то, что внучка без сопровождения не может несколько кварталов от дома до школы дойти. Арабы беженцы грабят и т.д. На мой вопрос, а почему вы за этих арабов так тогда принимаете и защищаете всема средствами, раз они так себя ведут не нашелся, что мне ответить.
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20.05.2022 11:53 Відповісти
Воины там тоже разные были. Бабий Яр, Хатынь, сожженые украинские села (как Хатынь, но не на слуху и менее известные) - это тоже немцы. Что правда - это делали специальные группы - если не ошибаюсь, из СС, но ведь это тоже "воины".
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20.05.2022 13:26 Відповісти
А самохідних установок типу "Гепард" калібр часів ГДР? Брак ***********.
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20.05.2022 11:41 Відповісти
Ні, дружня Швейцарія заблокувала передачу ***********, які вона виробляє. Через свою нейтральність, чи швидше аморфність.
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20.05.2022 11:52 Відповісти
В чому проблема? Нехай нададуть спочатку 10-20 одиниць, з тими ************ що мають
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20.05.2022 11:59 Відповісти
Вони не дозволяють передавати ніякі **********, які вони виробили раніше і вже давно продали Німеччині.
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20.05.2022 14:00 Відповісти
навіщо давати зброю, коли можна тільки говорити про це
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20.05.2022 11:41 Відповісти
Їм просто похуú. У них міста з лиця землі не стираються, діти не гвалтуються, великі групи цивільних людей не розстрілюються. Так чому би вони за щось переживали?
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20.05.2022 11:42 Відповісти
Без допомоги США і заходу, вже давно нам би був капець. Є така штука називається, меньше пиз*іти треба. Зараз головне тиша. Передали, а говорити про це не обов'язково. А то у кацапів різко загострення вєлічія і починають пуляти ракетами без толку.
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20.05.2022 11:51 Відповісти
chitaju i udivljajus - vy shto predlagaete - otkazatsa ot amerikanskoi pomoshi ? ili vy dumaite shto oni mogut vam poslatj oruzhie kotoroe esho neproizvedeno ? ili vy dumaete shto tam konspiracija - nedavatj vam nichevo shtob karilk mog sohranit lico i Krim ?
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20.05.2022 11:52 Відповісти
Нічого. Борис допоможе. Він знає де продукти брати після війни. Англія голодною не буде.
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20.05.2022 11:44 Відповісти
******* меньше треба , хто куди і як дає зброю. В ОП кожний другий працює на рашу і чомусь ще дивуються.
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20.05.2022 11:45 Відповісти
Питання кому. Тобі?
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20.05.2022 11:51 Відповісти
если дать правильное оружие и в нужном кол-ве, то Украина сможет освободить оккупированные территории. А тут уже посольства в Киев вернулись-Киев договорились не брать
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20.05.2022 11:46 Відповісти
Немцкое правительство очень лицемерное. Для избирателей говорится о помощи Украины, а для себя, чтобы не портить отношения с московитами отмораживаются от реальных действий.
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20.05.2022 11:47 Відповісти
так.
шольц це така ж сама проорська проститутка як меркель тільки з пісюном
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20.05.2022 12:16 Відповісти
не только немецкое. французы и макаронники ничем не лучше
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20.05.2022 20:28 Відповісти
Пуло вирішив заморити голодом пів світу. Як колись сталін в Україні. та щоб йому кістка в горлі застрягла від лосося .
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20.05.2022 11:47 Відповісти
шо ви напали на людину - він лиш ображений кусок ліверки і не більше
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20.05.2022 11:48 Відповісти
Поменше обсирайте інших. То і допомоги більше буде.
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20.05.2022 11:49 Відповісти
А до того він постачав зброю? Чи за що його ліверною ковбасою порівняли?

Та й образою це назвати тяжко, бо в кожного народу є сталі словосполучення, які насправді розуміються інакше, аніж при дослівному переводі.

Наприклад, якщо я про когось скажу, що він надувся - це ж не буде означати, що він збільшився у розмірах, правда ж? Так само, як і "Скис".

Ну і вираз про російський військовий корабель на інші мови теж не дослівно переводять.
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20.05.2022 12:28 Відповісти
Не позорся.
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20.05.2022 12:54 Відповісти
Нет, ****, нужно всяким зажравшимся бюргерам в ножки кланяться за каждую каску. И год ждать, когда сорокалетних бронемашин отсыпят десяток.
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20.05.2022 15:09 Відповісти
Це не враження-це саме так і є...
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20.05.2022 11:50 Відповісти
Меньше язиками ляпайте блаzні,хто ви є насправді розумні люди знають.
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20.05.2022 11:50 Відповісти
Наоборот. Більше ляпайте те, що на думку прийде. В межах розумного. Нехай параша аналізує. Замахається.
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20.05.2022 11:55 Відповісти
Ja ecio na meste Melnika potreboval stob Germanija MLRS Mars dali 50 stuk, oni 70 kilometrov streliajet i ocen tocno
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20.05.2022 11:52 Відповісти
U nemcev takyje skladax lezit stuk 200
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20.05.2022 11:56 Відповісти
posle vsevo bykovanija i bydljachestvo - Melnik mozhe tolko poiti v sled za russkim korabelom. uvi.
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20.05.2022 11:57 Відповісти
быкуют немцы как раз. А Мельник быдло на место ставит. И правильно делает. Надоела зажравшаяся европа, корчит из себя старших братьев, а смотришь на вашу коррупцию и гниль, дурно стает. Кого вы учите??
У нас уже были одни старшие братья. Больше не будет.
Будут вести себя как придурки - будут посланы вслед русскому кораблю.
А не будете помогать, так русские из вас фарш сделают скоро. Ферштейн??
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20.05.2022 20:32 Відповісти
Что тут не понятно - он путинист
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20.05.2022 11:53 Відповісти
А що та Німеччина може нам дати? Застарілі танки і зенітки? Зброю має надати США.Тому що в цієї країни найбільше озброєння в світі і вистачить на кілька світових війн.HIMARS і M-270 MLRS мала би надати.Ці комплекси не дорожчі від танків,а ефективність колосальна.
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20.05.2022 11:54 Відповісти
Стандарти НАТО. Вони і в Африці стандарти.
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20.05.2022 11:57 Відповісти
не хотят
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20.05.2022 20:34 Відповісти
Все что может дать Шольц это дедовскую каску Вермахта которая валялась на чердаке...
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20.05.2022 11:56 Відповісти
кільце ображеної ліверної ковбаси
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20.05.2022 11:59 Відповісти
Мельник-це український козак в контексті балачок для посольства на Німеччині. Розказує так, як слід. 👍
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20.05.2022 11:57 Відповісти
on prosto DURAK. ka i vsja ze-shobla.
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20.05.2022 11:59 Відповісти
это вы дурак
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20.05.2022 20:35 Відповісти
І в ковбасі розуміється.
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20.05.2022 12:00 Відповісти
https://chas.cv.ua/posadov-priznachennya/105464-%D1%88%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D1%80.html https://chas.cv.ua/posadov-priznachennya/105464-шольц-ображена-ковбаса-історія-отр.html

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20.05.2022 12:14 Відповісти
👍
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20.05.2022 20:10 Відповісти
а это точно колбаса??
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20.05.2022 20:36 Відповісти
Він також зазначив, що також заблокована передача танків Т-72 зі Словенії, оскільки Берлін не дає адекватної заміни. І підкреслив, що це виглядає як затягування часу. Джерело:

Ця фраза і все пояснює, винуватий Берлін, хочеться запитати в цього дебіла посла. А вам хтось щось винен?, а може треба просити ввічливо, а не тявкати як шавка підзаборна?
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20.05.2022 11:57 Відповісти
До чого до того що коли ти просиш треба язичок прикусити а не піздякати.
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20.05.2022 12:50 Відповісти
Словенія на днях домлвилась що отримає те що хотіла- 45 Боксерів на заміну Т-72 які підуть в Україну
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20.05.2022 12:26 Відповісти
ввічливо уже просили. Ждали каски 3 месяца.
А не хотят давать - пойдут кацапам на фарш лично. После нас.
Так что пусть мозг включат и не вы*буются.
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20.05.2022 20:38 Відповісти
Нехай Мельник просто запитає чи це означає ,що Німеччина готується до війни на своїй території,так чи ні.
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20.05.2022 12:04 Відповісти
Не смішно! Це так вона готується. що стоїть якийсь *металобрухт* до якого не має ***********??!! Все в них є. але чогось путнього вони нам не дають. але тягнуть й те. що обїцяють. Чого тут незрозумїлого? По *завєтам* меркель-шрейдер.....
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20.05.2022 12:35 Відповісти
Один бувший Американський військовий чиновник сказав, що воїни РФ зазнають величезних втрат. Розраховано на населення РФ. Ві, не розумієте? Більше вкидів.
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20.05.2022 12:04 Відповісти
Але вони дійсно зазнають величезних втрат.
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20.05.2022 12:07 Відповісти
Брак ***********? Та вони собі гонять! Невже самохідна зенітна установка використовувала якісь унікальні **********? Та можна переналаштувати любу лінію виробництва *********** у тій же Чехії - і за пару днів буде вагон набоїв до цих зеніток. 35×228 мм - без трасерів - в чому проблема взагалі?

А тепер найцікавіше! Повинна бути поставка 30 штук цих зеніток, давно знятих з озброєння у німців. Це означає, що вони їм НЕ ПОТРІБНІ. Тобто, можна передати навіть без набоїв, які Україна собі може запросто пошукати сама!

І найголовніше - ці зенітки можуть прикривати небо найбільших міст і напрямків постачання зброї від крилатих ракет. Може тому німці так з ними тягнуть? ***** допомагають...
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20.05.2022 12:11 Відповісти
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20.05.2022 12:19 Відповісти
А мельник не мог с осени начать договариваться .
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20.05.2022 12:23 Відповісти
Команди від Зелі на той час не було.
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20.05.2022 12:47 Відповісти
З приводу Словенії- інфа застаріла. Пару днів тому вони домовились про поставку 45 Боксерів для Словенії. А значить скоро і їх Т-72 в Україну можна очікувати
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20.05.2022 12:25 Відповісти
Танки зі Словенії чи може зі Словакії?
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20.05.2022 12:33 Відповісти
Gerhard Schröder , Schröder-изация Европы и ее развинутая фаза меркелизация

МЕРКЕЛИТЬ! МЕРКЕЛИТЬ так меркелить!

Меркель: «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой... в пользу Путина.

Времена изменились и ШОЛЬЦУ приходится вырабатывать свой стиль в дальнейшей меркелизации Schröder-изированной Германии и Европы
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20.05.2022 12:36 Відповісти
Військова зброя, як ы гроші, ******* тишину. А вкиди?
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20.05.2022 13:01 Відповісти
Это немцы. Они до сих пор бумаги заполняют. К концу войны, возможно, закончат.
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20.05.2022 13:39 Відповісти
доче швайне -цим все сказано
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20.05.2022 13:49 Відповісти
ліверна німецька , має контракт з рашистською кров'янкою не поставляти Україні зброї.
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20.05.2022 14:20 Відповісти
А что, на сегодня еще остались какие-то сомнения и недопонимания по поводу этой швулы(от нем. Schwul - «гомик, *****») шольца???
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20.05.2022 14:32 Відповісти
Германию парафинить мордой в их ************* дерьмо. Но рассчитывать на серьезную помощь нельзя. Получится - будет бонус. Но делать какую то ставку никак. Франция/Германия/Италия - просто попутчики.
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20.05.2022 15:06 Відповісти
Гандон цей Шольц.
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20.05.2022 15:39 Відповісти
Коли німці підуть вслід за рускім кораблем? Хай собі хоч в одному ліжку з русньою обіймаються, аби від нас трималися по далі. Для чого нам допомога від таких лицемірів? Скільки їх за потік 2 просили? а їм насрати було. От пора і на думку німців покласти болт. Арійці с*ка доморощені.
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20.05.2022 16:06 Відповісти
підорок чекає поки параша анексує частину України,
а потім скаже нізя нападати на територію параши
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20.05.2022 16:33 Відповісти
Не здається, а 100% тягне час. Схоже у пуйла є компромат не тільки на мікрона.Скоро ці два кадра підспівуватимуть орбану. Слава Україні!
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20.05.2022 20:08 Відповісти
 
 