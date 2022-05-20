Українці, які виїжджають із зон проведення бойових дій, зможуть отримати виплати прямо на вокзалі

Відтепер українці, що виїжджають із зони проведення бойових дій, а також міст в окупації або оточенні, зможуть отримати від держави грошову допомогу безпосередньо під час евакуації. Для цього Укрзалізниця передає дані зі своїх евакуаційних рейсів колегам з Укрпошти, для яких вже облаштовано пункти видачі готівки на вокзалі у Львові. Невдовзі перелік вокзалів розшириться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

"Ця програма покликана допомогти все ж таки евакуюватись тим, хто підставляє життя під загрозу кожного дня, але досі не наважувався виїхати з найгарячіших точок, мовляв "ми нікому не потрібні!" Ми не словами, а справами підтверджуємо, що "потрібні" - люди відразу отримують "живі" підйомні кошти. До того ж, ще в потязі подаються заявки на розміщення, а по прибутті - чекають представники місцевої влади із транспортом, щоб відразу відвезти на поселення. Від самого початку програми ми бачимо, що піклування держави дає свій результат - тільки за вчора близько 400 людей з-під лінії вогню з Донбасу все ж таки виїхали евакуаційними вагонами Укрзалізниці, а до того останні тижня цей денний показник був у межах 100-150" - каже Олександр Перцовський, керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці.

Нагадаємо, що людям, які евакуювалися з районів проведення бойових дій, держава надає одноразову допомогу в розмірі 3000 гривень на кожну дитину чи людину з інвалідністю та 2000 гривень на кожну людину, старшу 18 років.

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"Виплата грошової допомоги людям, що евакуюються, - черговий приклад співпраці двох компаній державного сектору економіки. Це додаткове навантаження і на наших працівників, яким доводиться в режимі реального часу займатися підготовкою виплати коштів, і для працівників Укрзалізниці, які прямо в дорозі формують відомості. Але ми саме ті компанії, які мають інфраструктуру, достатню для реалізації поставлених державою задач," - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Відомості про виплату грошової допомоги працівники залізниці формують безпосередньо під час руху евакуаційних потягів, де мають зазначити кількість дітей та дорослих. Ці дані передаються працівникам Укрпошти, які до моменту прибуття евакуаційного потяга до вокзалу міста призначення організовують все необхідне, щоб люди одразу після виходу з потяга могли отримати кошти.

Пасажири п’ятьох евакуаційних потягів до Львова вже отримали виплати на загальну суму 340 тис. грн.