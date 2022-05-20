Російські окупанти заганяють Херсонщину у дедалі глибшу гуманітарну кризу, блокують доставку ліків і продуктів

На Херсонщині дії російських загарбників, які блокують доставку ліків і продуктів, а також не можуть налагодити ефективне управління у громадах, загострюють гуманітарну кризу.

Про це написав у Фейсбуці заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Організаційна некомпетенція і злочинні дії орків та їхніх прислужників у Херсонській області, заганяють Херсонщину у дедалі глибшу гуманітарну кризу", - зазначає Соболевський.

За його словами, російські загарбники заблокували гуманітарні коридори, не даючи можливості забезпечувати людей ліками і продуктами першої необхідності, хоча у гуманітарних штабах Одеської і Миколаївської областей перебувають тонни вантажів для Херсонщини. При цьому самі загарбники роздають "гуманітарку" лише на камери, а діяльність українських волонтерів припиняють, погрожують їм, тож деякі вже залишили область.

"Масова відмова з боку місцевого самоврядування працювати на окупантів створила управлінський вакуум в окремих громадах. Загарбники та їхні прислужники не вміють і не хочуть вирішувати проблеми громад, їхні інтереси обмежуються "збором податків", перерозподілом майна та інших активів. Максимум – відновити зі сміттєзвалища пам'ятник комуністичної епохи, розвісити кілька напіврадянських бордів і плакатів, знятися у двох-трьох пропагандистських сюжетах", - пише Соболевський.

Планування та взаємодія також відсутні, тим більше, що немає правової бази: українські закони вороги не визнають, російські не діють, військові статути марні в цивільному секторі.

"Єдине, що орки налагодили добре, це терор і фільтраційні заходи. Але це їм не надто допоможе, коли ЗСУ почне звільняти Херсонську область", - зазначив Соболевський.

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