Російські окупанти заганяють Херсонщину у дедалі глибшу гуманітарну кризу, блокують доставку ліків і продуктів
На Херсонщині дії російських загарбників, які блокують доставку ліків і продуктів, а також не можуть налагодити ефективне управління у громадах, загострюють гуманітарну кризу.
Про це написав у Фейсбуці заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Організаційна некомпетенція і злочинні дії орків та їхніх прислужників у Херсонській області, заганяють Херсонщину у дедалі глибшу гуманітарну кризу", - зазначає Соболевський.
За його словами, російські загарбники заблокували гуманітарні коридори, не даючи можливості забезпечувати людей ліками і продуктами першої необхідності, хоча у гуманітарних штабах Одеської і Миколаївської областей перебувають тонни вантажів для Херсонщини. При цьому самі загарбники роздають "гуманітарку" лише на камери, а діяльність українських волонтерів припиняють, погрожують їм, тож деякі вже залишили область.
"Масова відмова з боку місцевого самоврядування працювати на окупантів створила управлінський вакуум в окремих громадах. Загарбники та їхні прислужники не вміють і не хочуть вирішувати проблеми громад, їхні інтереси обмежуються "збором податків", перерозподілом майна та інших активів. Максимум – відновити зі сміттєзвалища пам'ятник комуністичної епохи, розвісити кілька напіврадянських бордів і плакатів, знятися у двох-трьох пропагандистських сюжетах", - пише Соболевський.
Планування та взаємодія також відсутні, тим більше, що немає правової бази: українські закони вороги не визнають, російські не діють, військові статути марні в цивільному секторі.
"Єдине, що орки налагодили добре, це терор і фільтраційні заходи. Але це їм не надто допоможе, коли ЗСУ почне звільняти Херсонську область", - зазначив Соболевський.
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И он же не собирается затыкать рот своим холуям Арестовичу, Верещучке или Подоляку, которые своими тупыми высерами приносят кучу вреда именно сейчас. Или это не его компетенции?
Але якщо перед наступом підірвати обидва Антонівські мости через Конку (Дніпро не чіпати) - то вони дуже швидко почнуть відступати. І в районі Каховської греблі можна влаштувати Чорнобаївку в кубі.
Цель должна быть не выбивать кацапов или освобождать города, а максимально возможно ликвидировать кацапскую тяжелую (именно тяжелую, так как ее так просто не купишь в Китае, в отличие даже от высокотехнологической отрасли, которую засунул в контейнер и привез наплевав на санкции из Китая) и самих кацапов. Максимально много убивать и уничтожать за единицу времени и единицу риска ответного огня. Без цели идти в какой-то конкретный город. Ну и пока не будет новости, что наши учатся работать с комплексом пэтриот, летать на ф16 (или более дальноработающим птичкам) и оперировать с радарами, то надо бережно относиться к боекомплекту и своей технике, так как нет уверенности, что будут новые поставки и тем более качественно новой техники.