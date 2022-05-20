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Російські окупанти заганяють Херсонщину у дедалі глибшу гуманітарну кризу, блокують доставку ліків і продуктів

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На Херсонщині дії російських загарбників, які блокують доставку ліків і продуктів, а також не можуть налагодити ефективне управління у громадах, загострюють гуманітарну кризу.

Про це написав у Фейсбуці заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Організаційна некомпетенція і злочинні дії орків та їхніх прислужників у Херсонській області, заганяють Херсонщину у дедалі глибшу гуманітарну кризу", - зазначає Соболевський.

За його словами, російські загарбники заблокували гуманітарні коридори, не даючи можливості забезпечувати людей ліками і продуктами першої необхідності, хоча у гуманітарних штабах Одеської і Миколаївської областей перебувають тонни вантажів для Херсонщини. При цьому самі загарбники роздають "гуманітарку" лише на камери, а діяльність українських волонтерів припиняють, погрожують їм, тож деякі вже залишили область.

"Масова відмова з боку місцевого самоврядування працювати на окупантів створила управлінський вакуум в окремих громадах. Загарбники та їхні прислужники не вміють і не хочуть вирішувати проблеми громад, їхні інтереси обмежуються "збором податків", перерозподілом майна та інших активів. Максимум – відновити зі сміттєзвалища пам'ятник комуністичної епохи, розвісити кілька напіврадянських бордів і плакатів, знятися у двох-трьох пропагандистських сюжетах", - пише Соболевський.

Планування та взаємодія також відсутні, тим більше, що немає правової бази: українські закони вороги не визнають, російські не діють, військові статути марні в цивільному секторі.

"Єдине, що орки налагодили добре, це терор і фільтраційні заходи. Але це їм не надто допоможе, коли ЗСУ почне звільняти Херсонську область", - зазначив Соболевський.

Читайте: На окупованій РФ Херсонщині наростає гуманітарна криза. Ліки закінчуються, гуманітарну допомогу блокує окупант, - Денісова

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ліки (1312) гуманітарна катастрофа (92) Херсонська область (5701)


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Кто ответит за предательство и за сдачу верховным юга Херсонской и Запорожской областей. Повторюсь. Как там в селах выживают старики и семьи с детьми даже невозможно представить. Там полный треш. Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича, Подоляка и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
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20.05.2022 12:29 Відповісти
ну скільки можна вже!!! піде, піде як зрадник,але після деокупації а навіщо це повторювати зараз при кожній новині про південь це звільнить якось Херсон? чи легше стане від цього? чи що ви пропонуете саме зараз здатися і не боротися? "раз уж так вишло" чи хочете снести зеленского зараз під час війни так це буде переворот і тоді ***** візьме нас при безвладді в Києві
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20.05.2022 12:38 Відповісти
Нет. Если не говорить, то будут новые Чонгары, Перекопы, Херсоны, Каховки, Бердянски, Мелитополи, Мариуполи и т.д. Зеленое ЧМО должно осознавать что расплата за его предательство будет неизбежно и народ об этом не забудет.

И он же не собирается затыкать рот своим холуям Арестовичу, Верещучке или Подоляку, которые своими тупыми высерами приносят кучу вреда именно сейчас. Или это не его компетенции?
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20.05.2022 14:25 Відповісти
ЗЕ, це твоїх рук справа. Підеш за це під трибунал і ніяка слава героя тобі не допоможе.
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20.05.2022 12:31 Відповісти
Херсонщина под фашистами. Что тут ещё добавить?! Пока ВСУ не выбьют кацапов с украинской земли ситуация будет только ухудшаться.
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20.05.2022 12:31 Відповісти
А скільки ще загине, скільки буде руйнацій, поки виб'ють....
Але якщо перед наступом підірвати обидва Антонівські мости через Конку (Дніпро не чіпати) - то вони дуже швидко почнуть відступати. І в районі Каховської греблі можна влаштувати Чорнобаївку в кубі.
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20.05.2022 12:43 Відповісти
Не просто ухудшаться, а принудительно, специально, не с военной точки зрения ухудшаться. Чисто ради террора с провокацией. Раз Гиркин (фсбшник, лгун то есть) написал, что ожидается освобождение Херсона, то значит туда заманивают в ловушку, чтобы контратаковать 2 прорывами по флангам. Так что будут провоцировать десятком способов, чтобы политически заставить атаковать по уже готовому врагу. Притом с точки зрения оккупации там нет ничего, просто считанное число людей имитирует какую-то деятельность, обычные преступники без стратегической поддержки кацапов.

Цель должна быть не выбивать кацапов или освобождать города, а максимально возможно ликвидировать кацапскую тяжелую (именно тяжелую, так как ее так просто не купишь в Китае, в отличие даже от высокотехнологической отрасли, которую засунул в контейнер и привез наплевав на санкции из Китая) и самих кацапов. Максимально много убивать и уничтожать за единицу времени и единицу риска ответного огня. Без цели идти в какой-то конкретный город. Ну и пока не будет новости, что наши учатся работать с комплексом пэтриот, летать на ф16 (или более дальноработающим птичкам) и оперировать с радарами, то надо бережно относиться к боекомплекту и своей технике, так как нет уверенности, что будут новые поставки и тем более качественно новой техники.
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20.05.2022 12:51 Відповісти
Ничого некажить верещучки....бозараз двине туди каравани годувати окупантів....
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20.05.2022 12:36 Відповісти
Про яку доставку гумдопомоги мова? Це посібництво окупантам буде
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20.05.2022 13:38 Відповісти
 
 