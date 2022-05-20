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Новини
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Закон про $40 млрд для України Байден підпише в Південній Кореї, - CNN

байден

Президент США Джо Байден підпише закон про надання Україні допомоги в $40 млрд під час візиту до Південної Кореї.

Про це з посиланням на джерела повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, документ доправлять до Кореї на підпис президенту США.

Байден відбув до столиці Південної Кореї, міста Сеул, пообіді в четвер, 19 травня. Під час шестиденної поїздки президент США відвідає Південну Корею та Японію, де проведе зустрічі на найвищому рівні. Зокрема, планують, що 24 травня у Токіо відбудеться саміт лідерів США, Японії, Індії та Австралії.

Дивіться: Схоже, везуть ленд-ліз: ВМФ США залучив майже всі логістичні судна в Атлантиці, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

Байден (2883) допомога (8288) США (22473) Південна Корея (451)


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Топ коментарі
+11
Навіть така гарна новина не радує. після оцього

"Зробив Україну символом стійкості" - сьогодні третя річниця інавгурації Зеленського

"Людина, яка вдихнула нове життя у світову політику. Людина, яка зробила Україну символом стійкості та свободи", - написав Подоляк.

За його словами, саме український лідер покладе край "російській варварській цивілізації"

тьху лять... нарід...
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20.05.2022 12:29
+6
Де ділося 39 млрд 999 млн?))))))
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20.05.2022 12:25
+3
Бажано щоб та зброя яку зараз Байден погодить наступного дня після підпису почала переходити кордон, показувати на камеру завантаження можна скільки завгодно, якщо все вже стоїть в тій же Польщі й жде сигналу.
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20.05.2022 12:38
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Де ділося 39 млрд 999 млн?))))))
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20.05.2022 12:25 Відповісти
$39 млрд 960 млн.
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20.05.2022 12:27 Відповісти
ermak uzhe prikormanil
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20.05.2022 12:28 Відповісти
40 млн?
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20.05.2022 12:26 Відповісти
nu vy i naglaja morda
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20.05.2022 12:30 Відповісти
Ви мали на увазі 40 більйонів (мільярдів)? Уважніше!
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20.05.2022 12:28 Відповісти
Baiden esho nepodpisal nichevo - a dengi uzhe styrili :d
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20.05.2022 12:31 Відповісти
Навіть така гарна новина не радує. після оцього

"Зробив Україну символом стійкості" - сьогодні третя річниця інавгурації Зеленського

"Людина, яка вдихнула нове життя у світову політику. Людина, яка зробила Україну символом стійкості та свободи", - написав Подоляк.

За його словами, саме український лідер покладе край "російській варварській цивілізації"

тьху лять... нарід...
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20.05.2022 12:29 Відповісти
slava bogu u vas e vybori
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20.05.2022 12:32 Відповісти
Хороший троллинг ***** с намеком оркостану
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20.05.2022 12:33 Відповісти
Бажано щоб та зброя яку зараз Байден погодить наступного дня після підпису почала переходити кордон, показувати на камеру завантаження можна скільки завгодно, якщо все вже стоїть в тій же Польщі й жде сигналу.
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20.05.2022 12:38 Відповісти
вона вже давно переходить кордон та прямо зараз пливе купа вантажних кораблів, підпис - лише "узаконення" допомоги яка надана раніше та прямо зараз прямує. Після підпису запуститься виробництво в самій США а сам процесс доставки - пришвидшиться.
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20.05.2022 14:02 Відповісти
Российские оккупанты на острове Змеиный разительно усилили ПВО. В настоящее время там размещено 3 ЗРПК "Панцирь-С1" с одной ТЗМ и один ЗРК Тор-М2, так же с ТЗМ.
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20.05.2022 12:39 Відповісти
одесситы могут устроить конкурс(запуск "градов" туда, Трупанов стал патриотом - нажать кнопку стоит например как существование Трупанова за год, т.е. миллион-пять евро)
потопляемый остров будет)
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20.05.2022 12:43 Відповісти
Ботяра, не успел зарегаться и сразу пургу несешь.
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20.05.2022 13:25 Відповісти


Меня читают: 0

Я читаю: 0

Регистрация:20.05.2020

В каком смысле он не успел зарегаться ,если регистрация его была в 2020 20 мая
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20.05.2022 14:03 Відповісти
угостить бы их со Смерча или Вильхы
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20.05.2022 22:07 Відповісти
разрядил бы лучше 40 эсминцев и 10 крейсеров по русне(4000 Томагавков где то)
ах да, только п небыловайны(пусин же может вспылить и отправить Петрова или даже Боширова)
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20.05.2022 12:41 Відповісти
Байден во время визита в Токио...заставит Японию отобрать у рабZeи острова Итуруп Кунашир и остальные рюZzkie острова...
Хвошызд Байденко...почти Степан Андреевич Бандера...
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20.05.2022 12:45 Відповісти
Телеканал "настоящее время" показал видос из Бурятии...тихий капздец...кладбище дохлых бурятов огромнейшее со свежими венками...там их сдохли тысячи...бабы говна ещё нарожают ...казав маршал жуков...
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20.05.2022 12:54 Відповісти
Та хіба то для них проблема? Чемпіонати по швидкості викопування могил і по прикрашанню гробків вони вже провели. Давай більше бурятів 200-х. Там місцеві для них швидко могили викопають і гробки гарненько прикрасять
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20.05.2022 13:38 Відповісти
Байден тролить та натякає Китаю.
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20.05.2022 12:54 Відповісти
Індія на саміті з Австралією, США і Японією...Дивний формат, який може засмутити *****))
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20.05.2022 13:39 Відповісти
Ничего не понял. Он же 40 млрд лендлиза 9,05 подписывал. Или это другие?
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20.05.2022 13:59 Відповісти
Це різні речі.
40 мільярдів - це допомога Україні від США
Ленд-ліз - юридично спеціальна форма кредиту. Так дуже вигідного для України. За останні 80 років, ніде в світі не було такого вигідного кредиту для України, але все таки - це кредит, а 40 мільярдів - це допомога, яка не потребує повернення.
Це окремі закони не пов'язані між собою, голосуються окремо і їх повинен підписати Президент США також окремо.
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20.05.2022 21:22 Відповісти
В еретрії краще.
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20.05.2022 15:57 Відповісти
 
 