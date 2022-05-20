Закон про $40 млрд для України Байден підпише в Південній Кореї, - CNN
Президент США Джо Байден підпише закон про надання Україні допомоги в $40 млрд під час візиту до Південної Кореї.
Про це з посиланням на джерела повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, документ доправлять до Кореї на підпис президенту США.
Байден відбув до столиці Південної Кореї, міста Сеул, пообіді в четвер, 19 травня. Під час шестиденної поїздки президент США відвідає Південну Корею та Японію, де проведе зустрічі на найвищому рівні. Зокрема, планують, що 24 травня у Токіо відбудеться саміт лідерів США, Японії, Індії та Австралії.
Топ коментарі
+11 Paul Foxen
показати весь коментар20.05.2022 12:29
+6 VV SH #482885
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тьху лять... нарід...
потопляемый остров будет)
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Регистрация:20.05.2020
В каком смысле он не успел зарегаться ,если регистрация его была в 2020 20 мая
ах да, только п небыловайны(пусин же может вспылить и отправить Петрова или даже Боширова)
Хвошызд Байденко...почти Степан Андреевич Бандера...
40 мільярдів - це допомога Україні від США
Ленд-ліз - юридично спеціальна форма кредиту. Так дуже вигідного для України. За останні 80 років, ніде в світі не було такого вигідного кредиту для України, але все таки - це кредит, а 40 мільярдів - це допомога, яка не потребує повернення.
Це окремі закони не пов'язані між собою, голосуються окремо і їх повинен підписати Президент США також окремо.