Закон про $40 млрд для України Байден підпише в Південній Кореї, - CNN

Президент США Джо Байден підпише закон про надання Україні допомоги в $40 млрд під час візиту до Південної Кореї.

Про це з посиланням на джерела повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, документ доправлять до Кореї на підпис президенту США.

Байден відбув до столиці Південної Кореї, міста Сеул, пообіді в четвер, 19 травня. Під час шестиденної поїздки президент США відвідає Південну Корею та Японію, де проведе зустрічі на найвищому рівні. Зокрема, планують, що 24 травня у Токіо відбудеться саміт лідерів США, Японії, Індії та Австралії.

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