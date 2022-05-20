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Окупанти змушують українських полонених збирати тіла, що є порушенням їхніх прав, - Денісова

тіла

Російські окупанти порушують права українських полонених, які захищає Женевська конвенція. Зокрема, змушують збирати тіла товаришів по службі на полі бою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram омбудсмена Людмили Денісової.

За її словами, українських полонених відправляють на окуповану частину Луганської області на примусові роботи, змушуючи збирати тіла своїх загиблих товаришів по службі.

"Відповідний відеоролик опубліковано одним із пропагандистських російських Telegram-каналів. На відео українських військових окупанти змушують відповідати, що нібито працюють вони на добровільній основі", - зазначила Денісова.

Також окупанти заявили, що тіла українських військових зберігатимуть "до встановлення діалогу" з Україною або поки родичі самі не приїдуть за ними.

"Використовуючи роботу українських військовополонених, окупанти порушують статті 49 і 52 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Крім того, знімаючи пропагандистські відео, загарбники порушують статтю 13 Конвенції, в якій відзначається гуманне поводження з військовополоненими, які завжди повинні бути захищені, зокрема від актів насильства або залякування, а також від образ і інтересу публіки", - додала омбудсмен.

Також Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з проханням врахувати ці факти військових злочинів та злочинів проти людяності РФ в Україні.

Також читайте: До Росії депортували 1,3 млн українців, - Денісова

Автор: 

Денісова (883) права (92)


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Топ коментарі
+4
пусть Пенедиктова пригрозит что проклянет Сталина своего любимого, святое же как для Ермака так и для Чепушилина и его главаря пусина.
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20.05.2022 12:45
+3
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20.05.2022 13:18
+2
Яка Женевська конвенція? Русня з неї вийшла ще 2019 року. Тому (та й не тільки) вони клали великий та товстий на усі міжнародні домовленості. До речі, мародерство в армії русні також дозволено офіційно. А десь через місяць війни чи трохи менше шойгу видав указ про "самообєспєченіє"армії рашистів під час "провєденія спецаперации" в Україні.
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20.05.2022 14:01
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пусть Пенедиктова пригрозит что проклянет Сталина своего любимого, святое же как для Ермака так и для Чепушилина и его главаря пусина.
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20.05.2022 12:45 Відповісти
Де наші відступили так, що залишились убиті, досі не позбирані?
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20.05.2022 12:46 Відповісти
Денісова купилась на пропагандонський відеоролик.
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20.05.2022 12:52 Відповісти
Можливо, під Попасною.
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20.05.2022 12:57 Відповісти
В перші дні агресії таке було на Чернігівщині Але люди наших хлопців, що залишилися на полі бою лежать, попідбирали і поховали І таблички писали, з даними Кацапів закопували там де знайшли - "їхні" не сильно цікавилися Коли люди казали: "Заберите своего!", часто чули у відповідь: "А нах он нам нужен!" Тому закопували десь у посадці Табличок не ставили - документів при них не було!
А наших полонених кацапи змушують своїх "іхтамнєтів" збирать! Бо у них наказ - або вивозить тіла, або знищувать, щоб слідів не залишалося!
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20.05.2022 14:19 Відповісти
я думаю реально брошенных тел много-для этого просто надо зайти в фейсбук и посмотреть сколько людей ищут безвести пропавших военнослужащих-это скорее всего они и есть,если среди пленных их нет.Но обычно луггандон выставляет на сайте у погибших документы,а пленных фотографируют и выкладают в телеграмме)
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20.05.2022 21:51 Відповісти
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20.05.2022 13:18 Відповісти
Ехал Ваня воевать

Ехал Ваня воевать,
От хохлов Донбасс спасать,
Заодно набить карманы,
Повидать чужие страны,

Тырить там добро чужое,
Передать хрусталь с конвоем,
Холодильники, машины,
Жрать бандэров витамины...

Жизнь - халява, и в основе
- Слава президенту Вове!!!
А когда придёт домой,
То, конечно же, герой!!!

Лишь собрался он домой
- Приключился геморрой.
Сел посрать после заката,
- Глядь! Под задницей граната!!!

Лишь подумал - "ЧУДЕСА!!!"
И взлетел на небеса...
В общем, увезли в Ростов,
Дальше - там, где нет хохлов.

Закопали под табло:
"Неопознанный *****".
А домой письмо прислали
- Ваню волки, мол, сожрали.
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20.05.2022 14:22 Відповісти
Кацапія це таке утворення створене для порушення всіх законів людей і Бога
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20.05.2022 13:48 Відповісти
Яка Женевська конвенція? Русня з неї вийшла ще 2019 року. Тому (та й не тільки) вони клали великий та товстий на усі міжнародні домовленості. До речі, мародерство в армії русні також дозволено офіційно. А десь через місяць війни чи трохи менше шойгу видав указ про "самообєспєченіє"армії рашистів під час "провєденія спецаперации" в Україні.
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20.05.2022 14:01 Відповісти
 
 