Білорусь нічим не відрізняється від РФ. Для нас вони теж є ворогом. Плануючи оборону нашої країни, ми повинні це враховувати, - нардеп "Голосу" Костенко

Дозволивши Росії вбивати людей в Україні, Білорусь стала на бік окупанта.

На цьому наголосив народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, який нині боронить від ворога південь у лавах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

Він нагадує, що численні ракетні удари по українських містах і селах завдавали саме з півночі - з території Білорусі. Як би не виправдовувався самопроголошений президент Олександр Лукашенко, факти є. Дозволивши Росії вбивати людей в Україні, Білорусь стала на бік окупанта, і про це варто добре пам'ятати.

"На північному напрямку є республіка Білорусь, яка, по факту, зараз нічим не відрізняється від рф. Для нас вони теж є ворогом. Тому, розподіляючи війська фронтом, плануючи оборону нашої країни, ми повинні це враховувати. Не варто сподіватись, що "білоруси несуть меншу загрозу, ніж росіяни". Ми повинні чітко розподіляти свої сили і засоби, війська, ТРО, давати завдання спецслужбам з урахуванням, що Білорусь теж є нашим ворогом.

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Окупанти мають багато техніки, це так. Я кожного дня сам бачу, скільки її у росіян, її точно потрібно знищувати. Але для цього нам потрібна неактивна і ствольна артилерія. Для прориву оборони потрібні танки і бойові машини. Ми маємо, подібно до Ізраїлю, максимально берегти своїх бійців. Не треба, як в Другу світову війну засипати поля солдатами-патріотами тільки для того, щоб показати активні бойові дії. Коли буде необхідна техніка, зможемо прорвати оборону й звільнити свою територію", - підкреслив Роман Костенко.