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Новини Війна
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Білорусь нічим не відрізняється від РФ. Для нас вони теж є ворогом. Плануючи оборону нашої країни, ми повинні це враховувати, - нардеп "Голосу" Костенко

россия,беларусь

Дозволивши Росії вбивати людей в Україні, Білорусь стала на бік окупанта.

На цьому наголосив народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, який нині боронить від ворога південь у лавах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

Він нагадує, що численні ракетні удари по українських містах і селах завдавали саме з півночі - з території Білорусі. Як би не виправдовувався самопроголошений президент Олександр Лукашенко, факти є. Дозволивши Росії вбивати людей в Україні, Білорусь стала на бік окупанта, і про це варто добре пам'ятати.

"На північному напрямку є республіка Білорусь, яка, по факту, зараз нічим не відрізняється від рф. Для нас вони теж є ворогом. Тому, розподіляючи війська фронтом, плануючи оборону нашої країни, ми повинні це враховувати. Не варто сподіватись, що "білоруси несуть меншу загрозу, ніж росіяни". Ми повинні чітко розподіляти свої сили і засоби, війська, ТРО, давати завдання спецслужбам з урахуванням, що Білорусь теж є нашим ворогом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кордоні Білорусі та України спостерігається активність військових РБ, - ЗМІ

Окупанти мають багато техніки, це так. Я кожного дня сам бачу, скільки її у росіян, її точно потрібно знищувати. Але для цього нам потрібна неактивна і ствольна артилерія. Для прориву оборони потрібні танки і бойові машини. Ми маємо, подібно до Ізраїлю, максимально берегти своїх бійців. Не треба, як в Другу світову війну засипати поля солдатами-патріотами тільки для того, щоб показати активні бойові дії. Коли буде необхідна техніка, зможемо прорвати оборону й звільнити свою територію", - підкреслив Роман Костенко.

Автор: 

Білорусь (7922) Голос партія (512) Костенко Роман (204)


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Топ коментарі
+26
У нас не сопротивлялись этому захвату. Единицы несогласных либо в тюрьмах, либо убиты, либо в глубоком подполье. Большинство полностью лояльны кацапам. Независимо, за таракана они или против. Белорусская область это враг Украины. Писал об этом до войны и повторяю сейчас.У нас очень жесткая вертикаль власти с полной лояльностью таракану. Выполнен будет абсолютно любой приказ. Скажут воровать и убивать украинских детей из приграничных сел - ябатьки погранцы выкрадут, ябатьки врачи убьют, ябатьки комунальники спрячут трупы, ябатьки пропагандисты скажут, что так и надо, ябатьки учителя будут разжевывать маленьким манкуртам, как надо убивать. Беларусь это болото, которое сможет очиститься только очень кровавой гражданской войной.
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20.05.2022 13:28
+19
Білорусь захоплена рашнею.
Це ворожа територія.
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20.05.2022 13:07
+13
все вірно- тільки це не стосується братів литвинів які воюють за нашу Україну
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20.05.2022 13:13
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Білорусь захоплена рашнею.
Це ворожа територія.
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20.05.2022 13:07 Відповісти
У нас не сопротивлялись этому захвату. Единицы несогласных либо в тюрьмах, либо убиты, либо в глубоком подполье. Большинство полностью лояльны кацапам. Независимо, за таракана они или против. Белорусская область это враг Украины. Писал об этом до войны и повторяю сейчас.У нас очень жесткая вертикаль власти с полной лояльностью таракану. Выполнен будет абсолютно любой приказ. Скажут воровать и убивать украинских детей из приграничных сел - ябатьки погранцы выкрадут, ябатьки врачи убьют, ябатьки комунальники спрячут трупы, ябатьки пропагандисты скажут, что так и надо, ябатьки учителя будут разжевывать маленьким манкуртам, как надо убивать. Беларусь это болото, которое сможет очиститься только очень кровавой гражданской войной.
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20.05.2022 13:28 Відповісти
так там один напер одного викрикали шо білорусь -партізанскій край...І де?
Багато партизанів?
Беларусь это болото я згідний..достатньо подивитись на герб...сонце над болотом
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20.05.2022 14:06 Відповісти
Какие партизаны?! У нас есть такое мероприятие, как субботник. Это когда рабочие !!!скидываются!!! своими деньгами и идут бесплатно работать. У нас не могут сказать нет ни одному школьному побору. У нас уволенных рабочих заставляют подписывать уход по собственному желанию, чтобы статистику не портили. Как думаете, смогут ли люди с таким уровнем раболепия, покорности начать хоть что-то активно делать?!
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20.05.2022 15:26 Відповісти
в 2020 году просто хотели сменить одного царька на другого. Колхозная выгребная яма - и государство и общество. Индивидуально есть 5-15% нормальных европейских людей, но этого мало чтобы создать страну и новую ментальность.
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20.05.2022 16:19 Відповісти
Не бреши, нічого там не захоплено, білорасєяни самі усе віддали абинєбиловайни...
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20.05.2022 13:52 Відповісти
бЕЛАРУСИЯ
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20.05.2022 13:12 Відповісти
А що там з останнім бульбофюрерним "референдумом"? Ну типу ще там 2 рази може президентити, робити що хоче і не нести ніякої відповідальності, і базувати в білоруській області каZZапське ЯО. Ніби "проголосували" цей "референдум", прийняли, і так і затихло. Не підозріло вам нікому?
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20.05.2022 13:12 Відповісти
Пуяшенко сприяв вбивству Українського народу.
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20.05.2022 13:12 Відповісти
не былорусь, а КабиНєБилоВайнидляндія, ОмонуКвіточкиЛяндія
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20.05.2022 13:13 Відповісти
все вірно- тільки це не стосується братів литвинів які воюють за нашу Україну
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20.05.2022 13:13 Відповісти
Вини в межах похибки статистики. Крім того хм тут надана можливість воювати проти першопричини проблем у себе.
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20.05.2022 13:42 Відповісти
Їх там стільки "воює" що ліпше б не воювали, бо пізд@єжу більше як того воювання...
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20.05.2022 13:57 Відповісти
Думаю, що в даній ситуації було б правильно сказати:"Білорусь, ЗА ТЕПЕРІШНЬОЇ ВЛАДИ, теж є ворогом..." Так як дуже великий процент населення Білорусі на боці Укроаїни.
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20.05.2022 13:14 Відповісти
Як і Німеччина при владі нацистів
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20.05.2022 13:15 Відповісти
теперішньої влади .... эта влада, в лице Бульбофюрера, на той территории с 1994 года без смены риторики существует ... ты походу школьник и не знаешь этого просто
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20.05.2022 13:22 Відповісти
Беручи до уваги навіть кількість бульбажопих поліціянтів та інших силовиків та добровольців ЗСУ, навіть одного відсотка не буде.
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20.05.2022 13:44 Відповісти
А там іншої влади і не було, це ти невіглас...
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20.05.2022 13:54 Відповісти
Ти думаєш? У мене зять - білорус Правда - народився і виріс в Україні А вся рідня - в Гомельській області Так от - він мені сам сказав: "Ми з ними - різні люди! Вони від кацапів відрізняються лише меншою агресивністю! Але якщо Лука заставить - зроблять все що скаже!"
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20.05.2022 14:50 Відповісти
Так як дуже великий процент населення Білорусі на боці Укроаїни.

???
Проводили опитування всього білорашкинського стада ?
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21.05.2022 23:41 Відповісти
а ворог повинен бути знищений
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20.05.2022 13:15 Відповісти
І так само нести відповідальність, виплачуючи контрибуції
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20.05.2022 13:19 Відповісти
чому люди не виходять на протести скинути десятками тисяч проти Луки як раніше? і кацапські війска там чи їм подобаеться що війска мордору знаходяться на їх землі я розумію діктатура а але щось робити потрібно зараз навіть і не рипаються
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20.05.2022 13:17 Відповісти
шарики закончились, вот и не выходят
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20.05.2022 13:24 Відповісти
от .в 2020 році виходили...з їхньої території летять ракети по Україні..а вони не виходять...Але при цьому квакають ,що Україна повинна їх визволити...Питання --і яким чином?
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20.05.2022 13:34 Відповісти
Там "народу" нема з 16 століття! Там просто "населення"! У ІІ Світову війну націоналістичне підпілля та організації мали всі - навіть росіяни! Але в Білорусі його не було! Були тільки колаборанти! Це навіть НКВД визнавало! "Націоналісти" на території Білорусі були або ОУНовцями або польськими загонами "АК" чи "БХ"
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20.05.2022 14:56 Відповісти
Українська влада ПОВИННА ЗАЯВИТИ що:
"Території України, Білорусі, Росії та акваторії Чорного та Азовського морів у ПОВНОМУ ОБСЯЗІ знаходяться У ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ."
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20.05.2022 13:17 Відповісти
для начала нужно бибе яйца пересадить ... своих у него нет
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20.05.2022 13:25 Відповісти
І мутанта колорадського жука із біолабораторій України на бульбаша
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20.05.2022 13:35 Відповісти
Беларусь активно помогает руссосвинам обходить санкции. Свины едут в турпоездка по Европе автобусами через Беларусь, там открывают счета в банках, оформляют банковские карты, а вылетают рейсами из Прибалтийскую х государств по Европе и всему миру. Беларусские карты принимаются к оплате повсюду. Думаете, запад не знает про эти и другие уловки?
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20.05.2022 13:28 Відповісти
Ціхановска жеж сказала шо вона спасла Київ
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20.05.2022 13:31 Відповісти
Де карта откуда будет нападєніє
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20.05.2022 13:38 Відповісти
Вот у нас четыре направления.
******** не знает, что бог любит Троицу.
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20.05.2022 13:57 Відповісти
- Куме! А у чому саме різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдалося, а білорус - тим, що у нього вуздечка зручна і ніде не натирає!
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20.05.2022 14:59 Відповісти
Нарешті Роман з"явився в медійному просторі. Я вже хвилювався за нього.
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20.05.2022 13:37 Відповісти
ти не дивишся 5-тий. Прямий, та Еспресо?
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20.05.2022 13:49 Відповісти
Мав бы 4-и ока, дивився би ще і підарньова. Не говорячи про *********.
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20.05.2022 13:59 Відповісти
зебіл, який логін в тебе був ще до деактивації ще тиждень тому?
Що, навіть ІР тобі модери закрили, що під VPN сереш?
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20.05.2022 14:16 Відповісти
Ніхто не забороняв. Я, не бачу. Як дивився, так і дивлюся.
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20.05.2022 14:01 Відповісти
во! Деактивували!
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20.05.2022 20:02 Відповісти
кучма кастировал украинскую журналистику
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20.05.2022 13:40 Відповісти
«Слуге народа» Кузьминых, которого поймали на взятке в 560 тысяч гривен, избрали меру пресечения в виде залога в 50 тысяч
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20.05.2022 13:42 Відповісти
нет хороших рузьге или бела рузьге. До 24 февраля можно было говорить о каких-то исключениях, после - все должны сдохнуть и сдохнуть в муках, и гореть в аду вечно имхо
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20.05.2022 13:48 Відповісти
Я це кажу вже надцять років, триматися як най далі від білорасєян, це расєйські щурячі підлабузники...
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20.05.2022 13:49 Відповісти
Не всі.
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20.05.2022 14:03 Відповісти
в ІІІ Рейсі також не всі були нацистами... і що з того? це зняло вину з Німеччини?
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20.05.2022 14:06 Відповісти
щурячі *****.... дки...
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20.05.2022 14:05 Відповісти
Костенко думає дуже правильно, розумно, патріотично - один з кращих депутатів Ради. один з кращих бійців на фронті. Гіден займати командні посади...я впевнений, що справиться краще за багатьох воєначальників. Слава Україні!
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20.05.2022 14:03 Відповісти
Костенко працівник СБУ у них зовсім інша специфіка роботи так що з нього военачальник ніякий як особіст може потяне нехай доводить справу по вагнерівцям і не лізе в полководці
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20.05.2022 14:13 Відповісти
Костенко - полковник, зараз воює, я так розумію, не в СБУ, а в ЗСУ.
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20.05.2022 14:31 Відповісти
При кожній бригаді працює СБУ, виконує свою роботу.
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20.05.2022 15:22 Відповісти
Открыли беларуские телевизионные каналы через Интернет, послушали 15 минут. Если там кацапская тема, а именно она там и присутствует в полном объеме, то ожидаем не менее 60% народа Беларуси против нас. Неужели кто-то считает, что при такой повестке по телевизору, нищим зарплатам там будет иная картина? Это опасный враг. В России никуда не делись мажоры в Москве и Петербурге. Там богатая жизнь никуда не делась. У бульбашей же не так. Зарплаты ниже кацапских в 2 раза. Будет как с Бурятией, где 1% мужчин уже на войне и это даже без мобилизации.

Стоит ожидать нападения и 200000 тысяч человек оттуда и это много. А чтобы этого не было, нужны интернет телевизионные круглосуточные каналы, где на русском языке для беларусов будет нужна им и нам повестка, интересная, которую можно включить в обычной картофельной семьей каждый день. ТВ-шоу, конкурсы, соревнования, сериалы, которые снимаются у нас, но в которых пригласили беларусов исключительно и транслируют этот телеканал для них, создавая тысячи зеркал от блокировки. Это сотни миллионов долларов в год расходов, но зато в результате поддержка кацапов (не путать с желанием воевать самим, просто трусливая поддержка либо кацапов, либо нас и наверняка цифры именно такие) в Беларуси будет не 60-70%, как наверняка сейчас, а максимум 10%. Этого вообще не было сделано, даже такой статьи в госрасходах нету.

Строим баррикады, минируем все дороги, ставим камеры повсюду тысячи штук с хорошей видимостью в темноте, в том числе и скрытые автономные камеры, держим дроном и мобильные группы для ликвидации диверсантов. Тогда можно много тяжелой техники отвести на фронт.
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20.05.2022 14:11 Відповісти
чи не простіше нанести по ним ядерний удар, перетворивши їх на радіоактивний попіл ??
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20.05.2022 14:42 Відповісти
Треба називати речі своїми іменами. Білорусь була окупована без бою за наказом Лукашенко. А скоро вона так само стане губернією РФ де факто.
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20.05.2022 15:11 Відповісти
"За такое нас проклянут потомки":

Министр обороныУкраины Резников высказался об отношениях Украины и Беларуси

18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.

Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.

За это нас проклянут наши потомки.

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20.05.2022 15:25 Відповісти
Готовиться к обороне и со стороны Беларуси, а не только России надо было с 91 года. Без громких слов какие Беларусы гады.
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20.05.2022 19:06 Відповісти
Дуже правильно, пане Костенко.
Але до дуже багатьох українських довбнів не доходить.
Вірують, дебіли, в ще одних =братьєв=.
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21.05.2022 23:44 Відповісти
 
 