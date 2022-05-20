Білорусь нічим не відрізняється від РФ. Для нас вони теж є ворогом. Плануючи оборону нашої країни, ми повинні це враховувати, - нардеп "Голосу" Костенко
Дозволивши Росії вбивати людей в Україні, Білорусь стала на бік окупанта.
На цьому наголосив народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, який нині боронить від ворога південь у лавах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.
Він нагадує, що численні ракетні удари по українських містах і селах завдавали саме з півночі - з території Білорусі. Як би не виправдовувався самопроголошений президент Олександр Лукашенко, факти є. Дозволивши Росії вбивати людей в Україні, Білорусь стала на бік окупанта, і про це варто добре пам'ятати.
"На північному напрямку є республіка Білорусь, яка, по факту, зараз нічим не відрізняється від рф. Для нас вони теж є ворогом. Тому, розподіляючи війська фронтом, плануючи оборону нашої країни, ми повинні це враховувати. Не варто сподіватись, що "білоруси несуть меншу загрозу, ніж росіяни". Ми повинні чітко розподіляти свої сили і засоби, війська, ТРО, давати завдання спецслужбам з урахуванням, що Білорусь теж є нашим ворогом.
Окупанти мають багато техніки, це так. Я кожного дня сам бачу, скільки її у росіян, її точно потрібно знищувати. Але для цього нам потрібна неактивна і ствольна артилерія. Для прориву оборони потрібні танки і бойові машини. Ми маємо, подібно до Ізраїлю, максимально берегти своїх бійців. Не треба, як в Другу світову війну засипати поля солдатами-патріотами тільки для того, щоб показати активні бойові дії. Коли буде необхідна техніка, зможемо прорвати оборону й звільнити свою територію", - підкреслив Роман Костенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це ворожа територія.
Багато партизанів?
Беларусь это болото я згідний..достатньо подивитись на герб...сонце над болотом
???
Проводили опитування всього білорашкинського стада ?
"Території України, Білорусі, Росії та акваторії Чорного та Азовського морів у ПОВНОМУ ОБСЯЗІ знаходяться У ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ."
******** не знает, что бог любит Троицу.
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдалося, а білорус - тим, що у нього вуздечка зручна і ніде не натирає!
Що, навіть ІР тобі модери закрили, що під VPN сереш?
Стоит ожидать нападения и 200000 тысяч человек оттуда и это много. А чтобы этого не было, нужны интернет телевизионные круглосуточные каналы, где на русском языке для беларусов будет нужна им и нам повестка, интересная, которую можно включить в обычной картофельной семьей каждый день. ТВ-шоу, конкурсы, соревнования, сериалы, которые снимаются у нас, но в которых пригласили беларусов исключительно и транслируют этот телеканал для них, создавая тысячи зеркал от блокировки. Это сотни миллионов долларов в год расходов, но зато в результате поддержка кацапов (не путать с желанием воевать самим, просто трусливая поддержка либо кацапов, либо нас и наверняка цифры именно такие) в Беларуси будет не 60-70%, как наверняка сейчас, а максимум 10%. Этого вообще не было сделано, даже такой статьи в госрасходах нету.
Строим баррикады, минируем все дороги, ставим камеры повсюду тысячи штук с хорошей видимостью в темноте, в том числе и скрытые автономные камеры, держим дроном и мобильные группы для ликвидации диверсантов. Тогда можно много тяжелой техники отвести на фронт.
Министр обороныУкраины Резников высказался об отношениях Украины и Беларуси
18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.
Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.
За это нас проклянут наши потомки.
https://www.ukr.net ›
Але до дуже багатьох українських довбнів не доходить.
Вірують, дебіли, в ще одних =братьєв=.