За місяць на Київщині виявлено 13 потерпілих від сексуальних злочинів, вчинених окупантами

За місяць роботи на Київщині спеціальна поліцейська мобільна група виявила 13 потерпілих від сексуальних злочинів, вчинених окупантами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС, про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Зазначається, що за цей період:

опрацьовано 21 населений пункт;

опитано близько 340 осіб;

виявлено 13 потерпілих від сексуальних злочинів;

розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами вчинення зґвалтувань російськими окупантами.

"З 10 травня така група працює на Сумщині. Далі будемо розширятися на інші деокуповані області", - зазначила Павліченко.

Спеціалісти у складі групи мають відповідний досвід роботи з постраждалими від насильства, а також роботи з дітьми. Поліцейські та психологи спілкуються з місцевими жителями, а також інформують та роз’яснюють куди потрібно звернутися по допомогу.

Загалом щодо документування та розслідування сексуальних злочинів поліція працює у двох напрямках: перевіряє всю інформацію онлайн та опрацьовує населені пункти, які були під окупацією.

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