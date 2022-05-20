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За місяць на Київщині виявлено 13 потерпілих від сексуальних злочинів, вчинених окупантами

зґвалтування

За місяць роботи на Київщині спеціальна поліцейська мобільна група виявила 13 потерпілих від сексуальних злочинів, вчинених окупантами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на  пресцентр МВС, про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Зазначається, що за цей період:

  • опрацьовано 21 населений пункт;
  • опитано близько 340 осіб;
  • виявлено 13 потерпілих від сексуальних злочинів;
  • розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами вчинення зґвалтувань російськими окупантами.

"З 10 травня така група працює на Сумщині. Далі будемо розширятися на інші деокуповані області", - зазначила Павліченко.

Спеціалісти у складі групи мають відповідний досвід роботи з постраждалими від насильства, а також роботи з дітьми. Поліцейські та психологи спілкуються з місцевими жителями, а також інформують та роз’яснюють куди потрібно звернутися по допомогу.

Загалом щодо документування та розслідування сексуальних злочинів поліція працює у двох напрямках: перевіряє всю інформацію онлайн та опрацьовує населені пункти, які були під окупацією.

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Автор: 

армія рф (17196) зґвалтування (383) Київська область (4003) воєнні злочини (1848)


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Топ коментарі
+14
Знаєте, на цьому фоні в мене виникають обгрунтовані сумніви стосовно символічного значення пам"ятника в Берліні солдату із дівчинкою на руках

гени пальцем не зітреш
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20.05.2022 13:18
+12
Цей пам'ятник в Берліні давним давно називають Монументом неизвестному насильнику. Кацапи були дуже обурені цим. А зараз вже весь світ має підтвердження справедливості назви.
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20.05.2022 13:33
+8
Ті два опудала, які нас найбільше переконували, що війни не буде і це американці нагнітають істєрію, вивезли свої сім'ї з України задовго до початку війни. Тому завдання громадян України зробити все, аби ті кляті виродки - зе-гнида і хламідія отримали максимальні строки згідно кримінального права України!
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20.05.2022 13:31
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Знаєте, на цьому фоні в мене виникають обгрунтовані сумніви стосовно символічного значення пам"ятника в Берліні солдату із дівчинкою на руках

гени пальцем не зітреш
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20.05.2022 13:18 Відповісти
Цей пам'ятник в Берліні давним давно називають Монументом неизвестному насильнику. Кацапи були дуже обурені цим. А зараз вже весь світ має підтвердження справедливості назви.
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20.05.2022 13:33 Відповісти
Ті два опудала, які нас найбільше переконували, що війни не буде і це американці нагнітають істєрію, вивезли свої сім'ї з України задовго до початку війни. Тому завдання громадян України зробити все, аби ті кляті виродки - зе-гнида і хламідія отримали максимальні строки згідно кримінального права України!
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20.05.2022 13:31 Відповісти
Yне захищаю хламідію і зелідію, але ви вважаєте, що цілі регіони могли б евакуюватися?
Справа не в евакуації, а договорняку з путіним
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20.05.2022 13:34 Відповісти
2-3 млн жінок і дітей з прикордонних областей можна було б вивезти в умовні Чернівці, Ужгород, Тернопіль і тд без особливих складнощів - це доводить кількість внутрішніх переселенців на сьогодні. Хто не захотів би їхати - це вже інше. Стільки людей можна було б врятувати. Однак якомусь виродку дуже хотілось шашликів.
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20.05.2022 13:43 Відповісти
Дайте спочатку закінчити війну. На жаль, маємо забагато свідєтєлєй зєльоного чуда навіть зараз. Тому краще почекати.
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20.05.2022 13:35 Відповісти
ага, еще в 2019 на стадионе кто-то маленький до усрачки тявкал закончу войну, и чо вместо этого? разжог еще больше
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20.05.2022 13:49 Відповісти
Зеля, где наша армия была?
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20.05.2022 13:48 Відповісти
Где ты был, ******, пока армия защищала страну?
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20.05.2022 14:12 Відповісти
то что навыбирали -клоун у клоуна клоуном погоняет
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20.05.2022 13:49 Відповісти
 
 