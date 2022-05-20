Цивільних та важкопоранених вдалося евакуювати. Щодо загиблих процес триває, - командир "Азову" полковник Прокопенко. ВIДЕО
Важкопоранені захисники "Азовсталі" отримали допомогу. Їх було евакуйовано з подальшим обміном та доставкою на підконтрольну Україні територію.
Про це сказав у відеозверненні командри полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко (позивний Редис), інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що гарнізон весь час наголошував на евакуації цивільних, поранених та загиблих.
"Цивільних вдалося евакуювати. Важкопоранені отримали необхідну допомогу та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію, підконтрольну Україні. Щодо загиблих героїв процес триває. Та, надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україні зможуть з почестями поховати своїх воїнів", - сказав Прокопенко.
Топ коментарі
+24 Тетяна Тать
показати весь коментар20.05.2022 13:53
+20 Anna Midlas #507682
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+19 Voc Vox
показати весь коментар20.05.2022 14:01
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комусь хочеться своїми срачами дати привід раші зірвати обмін?
Сподіваюсь, що азовцям дійшло, яке "менше зло" потрібно було обирати в 2019-му...
По данным источников, ФСИН, СКР и Генпрокуратуре поручено оказать содействие ФСБ в подготовке большого процесса над «неонацистами и бандеровцами». Судебный процесс над украинскими военнопленными может состояться в Москве или в одном из крупных городов «ЛДНР», где не действует мораторий на смертную казнь. https://t.me/charter97_org/73474 https://t.me/charter97_org/73474
Бо в нього ідеал - тюлька.
Відповідно до якого ви обидва - 73/43%зебіли; різниця лише в тому, що ти на підсосі в дермака/подляка.
Але я не воєнни експерт, а проста жінка.
Свого часу я знала одну стару жінку. Та бабця була ще народилась до революції і померла десь в кінці 90-х. Так от вона завжди казала, що повірите кацапу смердючому, то себе обманути. Вона їх все своє життя називала смердючі кацапи.
На зв'язок хлопці тепер не виходять.
Их бы сейчас на Херсон или Донбасс.
Как мы собираемся побеждать?
Украинская сторона пока не подтвердила информацию
вони герої вони найкращі, алє сльози катяться по моїм оччам.....
я не зможу їм подякувати, бо не знайду слів потрібної глибини.....
я чочу їх надихнути але їх мотивація надихае мене.
Побачимо чим все завершиться. Поки що діло ясне що діло темне.