Цивільних та важкопоранених вдалося евакуювати. Щодо загиблих процес триває, - командир "Азову" полковник Прокопенко. ВIДЕО

Важкопоранені захисники "Азовсталі" отримали допомогу. Їх було евакуйовано з подальшим обміном та доставкою на підконтрольну Україні територію.

Про це сказав у відеозверненні командри полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко (позивний Редис), інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що гарнізон весь час наголошував на евакуації цивільних, поранених та загиблих.

"Цивільних вдалося евакуювати. Важкопоранені отримали необхідну допомогу та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію, підконтрольну Україні. Щодо загиблих героїв процес триває. Та, надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україні зможуть з почестями поховати своїх воїнів", - сказав Прокопенко.

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