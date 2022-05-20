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Новини Війна
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Цивільних та важкопоранених вдалося евакуювати. Щодо загиблих процес триває, - командир "Азову" полковник Прокопенко. ВIДЕО

Важкопоранені захисники "Азовсталі" отримали допомогу. Їх було евакуйовано з подальшим обміном та доставкою на підконтрольну Україні територію.

Про це сказав у відеозверненні командри полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко (позивний Редис), інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що гарнізон весь час наголошував на евакуації цивільних, поранених та загиблих.

"Цивільних вдалося евакуювати. Важкопоранені отримали необхідну допомогу та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію, підконтрольну Україні. Щодо загиблих героїв процес триває. Та, надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україні зможуть з почестями поховати своїх воїнів", - сказав Прокопенко.

Також читайте: Оборона Маріуполя увійде у підручники військової історії, - міністр з питань збройних сил Великої Британії Гіппі

Автор: 

Маріуполь (3222) евакуація (2304) Азов (774) Азовсталь (442)


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Топ коментарі
+24
до офіційного звернення просили не розганяти зраду.
комусь хочеться своїми срачами дати привід раші зірвати обмін?
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20.05.2022 13:53
+20
Не буду спокійна до поки всі Азовці не повернуться на Україну. 😪 . У мене таке враження, що то не з путлєром домовляються. Не знаю чому таке враження, але щось воно у мене в гоові крутиться.
Але я не воєнни експерт, а проста жінка.
Свого часу я знала одну стару жінку. Та бабця була ще народилась до революції і померла десь в кінці 90-х. Так от вона завжди казала, що повірите кацапу смердючому, то себе обманути. Вона їх все своє життя називала смердючі кацапи.
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20.05.2022 14:03
+19
виноват не даун а те кто его выбрали-это ваша вина
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20.05.2022 14:01
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Всі ж розуміють що кацапи кинуть, нащо все це ?
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20.05.2022 13:50 Відповісти
до офіційного звернення просили не розганяти зраду.
комусь хочеться своїми срачами дати привід раші зірвати обмін?
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20.05.2022 13:53 Відповісти
Ну вариант хреновый; альтернатива - всем погибнуть.
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20.05.2022 13:57 Відповісти
той випадок, коли "обирають менше зло".
Сподіваюсь, що азовцям дійшло, яке "менше зло" потрібно було обирати в 2019-му...
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20.05.2022 14:06 Відповісти
В целом согласен, к счастью Украина не на президентах держится. Возможно после войны надо будет вообще этот пост убрать или сделать чисто декоративным, для дипломатии. Пусть премьер министр будет, как в Англии, например. Потеряла партия доверие - пошел. Ну а пока, история показывает что всем народам надо через такое пройти. У США - Перл-Харбор, а Англии -Дюнкерк ...
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20.05.2022 14:15 Відповісти
Вибори ? Ну так були вибори у 2019 р. І президентські і у ВР.
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20.05.2022 19:15 Відповісти
Залужного в президенти
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20.05.2022 14:37 Відповісти
Не поспішайте. Час буде.
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20.05.2022 19:17 Відповісти
Именно так. Кацапы не рискнут казнить всех в плену, так как это заставит европейцев, наконец, начать поставку оружия с возможностью поражения территории России (в теории, конечно нужно убедить, что именно западным оружием по территории РФ бить не будем, своими силами прорыв в Белгород сделаем). Но Красный Крест - это же кацапская организация. Там филиалы местные - это тоже самое, что патриарх Гундяев. Как их можно использовать? Надо чётко понимать структуру ООН и Красного Креста. Это не организация с одним начальником, это целые подразделения и надо понимать, кто именно там присутствует.
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20.05.2022 14:21 Відповісти
Военнопленных с «Азовстали» этапируют в СИЗО разных регионов России, где к их приезду готовят пресс-хаты и внутрикамерных агентов для пыток - такую информацию получил проект Gulagu.net от своих источников.

По данным источников, ФСИН, СКР и Генпрокуратуре поручено оказать содействие ФСБ в подготовке большого процесса над «неонацистами и бандеровцами». Судебный процесс над украинскими военнопленными может состояться в Москве или в одном из крупных городов «ЛДНР», где не действует мораторий на смертную казнь. https://t.me/charter97_org/73474 https://t.me/charter97_org/73474

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20.05.2022 23:43 Відповісти
так и будет, к сожалению (
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21.05.2022 08:51 Відповісти
А що ви пропонуєте натомість? Самогубство? У них не було вже навіть їжи. Маріупольці, хто за Україну допомогав, але кацапи піймали місцевих і заблокували всі можливості.
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20.05.2022 13:59 Відповісти
А, може про це треба спитати захисників, а не діванних боліальників? Хто захоче, загине в бою, хто вибере полон і наругу, загине в полоні. Але це буде їх власний вибір. Вони його кров'ю вибороли. Бо, коли останній раз зільоний брав спасіння воїна Журавля під власний контроль , той тРи дні помирав лютою смертю.
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20.05.2022 14:10 Відповісти
Скоріше за все їм просто вже нічим було воювати.
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20.05.2022 17:32 Відповісти
Якщо є шанс, його не можна не використати.
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20.05.2022 13:52 Відповісти
Прокопенко ранен? Что у него с рукой?
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20.05.2022 13:53 Відповісти
судячи по відео -поранений нажаль
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20.05.2022 13:55 Відповісти
nadejus u ostavshisja tozhe estj plan kak vyskolznutj ot tuda....
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20.05.2022 13:54 Відповісти
Він залишився на Азовсталі?
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20.05.2022 13:55 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, благаю, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.05.2022 13:59 Відповісти
🙏🙏🙏😢
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20.05.2022 19:17 Відповісти
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20.05.2022 14:00 Відповісти
виноват не даун а те кто его выбрали-это ваша вина
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20.05.2022 14:01 Відповісти
Ага одно токо Ваше ***** не причем. И чем больше ***** пистят тем больше ваш вой.
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20.05.2022 14:06 Відповісти
ти знову брешеш, зебіл; на свого же такого же зебіла.
Бо в нього ідеал - тюлька.
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20.05.2022 14:08 Відповісти
Очень впечатляют ваши аргументы и логика. Но было смешно про тюльку, сразу видно вы из квартала 95.
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20.05.2022 14:25 Відповісти
головний мій аргумент - мій же кондуїт, веду з 2019 року.
Відповідно до якого ви обидва - 73/43%зебіли; різниця лише в тому, що ти на підсосі в дермака/подляка.
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20.05.2022 16:56 Відповісти
О как впечатлили ваши аргументы! Ну а слог явно кварталовский. Давайте ещё вашей любви к Зеленскому! Можно стихами.
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20.05.2022 18:31 Відповісти
Система працює з 1991 року, кого б не обрали то є юніт системи , тому народ можна тільки пожаліти , де факто народ міноритарний тримач влади
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20.05.2022 14:06 Відповісти
Обоє - рябоє. Даун винуватий в тому, що обманним шляхом прошмигнув у припіздєнти, а people - в тому що все ЦЕ схавав.
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20.05.2022 14:17 Відповісти
всі розповідають стільки - скільки можна, а в наших людей гарячка...якщо не сказати понос. всім все треба знати, щоб особисто подзвонили
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20.05.2022 14:00 Відповісти
цивільних - може, і евакуювали (але не всіх; частина - в полон; частина на виселки по воркутам+норільськам+камчаткам). А от військових - всіх в полон; люби, Боже, правду...
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20.05.2022 14:03 Відповісти
Не буду спокійна до поки всі Азовці не повернуться на Україну. 😪 . У мене таке враження, що то не з путлєром домовляються. Не знаю чому таке враження, але щось воно у мене в гоові крутиться.
Але я не воєнни експерт, а проста жінка.
Свого часу я знала одну стару жінку. Та бабця була ще народилась до революції і померла десь в кінці 90-х. Так от вона завжди казала, що повірите кацапу смердючому, то себе обманути. Вона їх все своє життя називала смердючі кацапи.
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20.05.2022 14:03 Відповісти
мудра жінка
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20.05.2022 14:04 Відповісти
Мій дід, поорільський козак, теж любив повторювати:"Не вір москалеві".
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20.05.2022 22:03 Відповісти
Важкопоранених, може і обміняють. А от що буде з легкопораненими, або з непораненими? Москалі їх принципово не віддадуть. А продовжувати воювати, також сенсу немає. Азов і інши військові Маріуполя, це найелітніші війська. Для москалів, принципово їх перемогти, в любий спосіб.
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20.05.2022 14:06 Відповісти
Пуйло обминяет только ВСУ и погранцов а Азов будет прилюдно судить за якобы нацизм и геноцид местного населения выдав это за выполнения целей так называемой денацификации......будут выбивать признания в духе 1937 чтобы на суде картинку показать.Весь мир не поверит канеш но глубинный народ рассеи будет оргазмировать,.
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20.05.2022 14:06 Відповісти
так
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20.05.2022 14:09 Відповісти
На о.Змеиный Раша поставила кучу ПВО. Наши молчат. Не это ли была цена за жизни Азовцев?
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20.05.2022 14:13 Відповісти
Вряд ли, один залп с урагана, и будет там никакого пво
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20.05.2022 14:32 Відповісти
Чимось ми все ж поступились.
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20.05.2022 15:19 Відповісти
О. Змеиный тяжело освободить, но можно. Дело времени. Пока первая серьёзная попытка была неудачная.
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20.05.2022 16:10 Відповісти
Острів Зміїний це скеля площею трохи більше тисячі кв. метрів. Звільняти його під час війни не має жодного сенсу: там особливо нічого не розмістиш, ніде заховатися і розосередится, в принципі. Тому цей острів достатньо просто тримати під вогневим контролем та знищувати будь-яку русню, яка матиме дурість спробувати туди висадитися.
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20.05.2022 17:30 Відповісти
Тримайтесь, хлопці! Ви справжні герої! Дуже непокоїть саме ваша доля, тих, хто ще залишився в Азов сталі. Але ж намагаюся вірити у диво.
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20.05.2022 14:19 Відповісти
Евакуювали ж не всіх.
На зв'язок хлопці тепер не виходять.
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20.05.2022 15:18 Відповісти
У них интернет "Starlink" от Маска. Связь у них есть, иначе мы бы давно уже от них никакой информации не слышали. Кацы бы давно заглушили бы весь доступ.
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20.05.2022 16:07 Відповісти
Кацы пишут, что Волына сдался.
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20.05.2022 16:31 Відповісти
2 тыс. бойцов в плену. Лучших.
Их бы сейчас на Херсон или Донбасс.
Как мы собираемся побеждать?
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20.05.2022 17:29 Відповісти
Немає такої серії в сватах
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21.05.2022 02:18 Відповісти
Очевидно, що ані в Маріуполі, ані на "Азовсталі" не було власного патронного, снарядного і ракетного виробництва. Тож оборона міста в повному оточенні в принципі не могла тривати безкінечно. Те, що полк "Азов" та інші підрозділи і частини змогли протриматися майже три місяці, вже є феноменом військового героїзму, професіоналізму і звитяги. Якщо ж вони ще й знищили російської мерзоти більше, ніж самі мали особового складу, то цим виконали свій військовий обов'язок на 1000%. Головне тепер не допустити, щоб русня цих героїв БЕЗКАРНО знищила.
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20.05.2022 17:35 Відповісти
Ну так вони знищили ЛДНРівських мобіків в три рази більше, але ті взагалі цінності не мали. Нерівний розмін. Я до останнього сподівався, що наші зіб'ють хоч один Ту-22М , які бомбили Азовсталь.
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20.05.2022 22:57 Відповісти
На війні цінність мають всі. При 10-кратній перевазі, наприклад, навіть люди, які вдруге в житті тримають автомат, здатні зробити таку щільність вогню, що й Рембо голову не підніме. А є ще ефект деморалізації на тих, хто вцілів, якщо вони бачать втрати серед своїх.
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20.05.2022 23:32 Відповісти
Минобороны РФ заявило, что все украинские военные покинули «Азовсталь». Они сообщают, что всего было вывезено 2439 человек.

Украинская сторона пока не подтвердила информацию
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20.05.2022 21:55 Відповісти
Важко дивитись на нашіх, стійких до кінця воїнів...
вони герої вони найкращі, алє сльози катяться по моїм оччам.....
я не зможу їм подякувати, бо не знайду слів потрібної глибини.....
я чочу їх надихнути але їх мотивація надихае мене.
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20.05.2022 22:11 Відповісти
Совместная спецоперація пуйла и клоуна по разоружению, нетрализации и деморализации украинской армии увенчалась успехом
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21.05.2022 05:07 Відповісти
Воевать и сопротивляться нет смисла тк командование с кремлем организут для тебя котел и плен или уничтожение
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21.05.2022 05:10 Відповісти
Задумано це все було для збереження життів наших вояків. Я б додав що треба думати, як їх вберегти й від тортурів що ламають психіку. В полоні у москалів уникнути катувань важко, якщо взагалі можливо.

Побачимо чим все завершиться. Поки що діло ясне що діло темне.
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21.05.2022 05:34 Відповісти
 
 