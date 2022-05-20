Twitter впроваджує нові правила, щоб обмежувати поширення неправдивої інформації щодо війни в Україні
Twitter додаватиме позначки до очевидно неправдивих повідомлень щодо війни в Україні, а також обмежить поширення інформації, яка може не відповідати дійсності.
Такі зміни компанія запровадила з 19 травня в рамках нової "Політики з подолання неправдивої інформації в часи кризи", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Ця політика покликана "допомогти захистити обговорення у Twitter, починаючи з російського вторгнення до України", - вказав відповідальний за безпекову політику компанії Йол Рот.
"Особливо в часи кризи, неправдива інформація набуває вірусного поширення, поки правда ще спить, - йдеться в дописі Рота. - У відповідь на таку динаміку, ми не будемо стимулювати поширення, або рекомендувати контент, який може потенційно бути неправдивим і стосується криз, щойно ми знайдемо свідчення, що заслуговують на довіру, про можливу неправдивість такої інформації".
Користувачі не зможуть ставити "лайк", відповідати на дописи, чи поширювати дописи, які порушують нові правила. Такі обмеження, здатні зменшити розповсюдження дописів на 30-50%, вказав посадовець компанії.
Обидві сторони війни "поширювали інформацію, яка може бути неправдивою та оманливою", заявив Рот журналістам. Він пояснив, що політика однаково стосуватиметься обох сторін конфлікту.
Заступник голови Держспецвз'язку України Віктор Жора привітав нові правила соцмережі і вказав, що міжнародна спільнота має "знайти відповідні шляхи для запобігання поширенню неправдивої інформації в соцмережах", повідомляє АР.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, соцмережеві платформи запроваджували обмеження щодо поширення інформації, зокрема Twitter обмежив поширення інформації з більш ніж 300 акаунтів російських посадовців, включаючи президента Володимира Путіна.
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Оргам фестивалю і публіці особливо не муляє.
Я впевнена, що українці, які мають свої заходи у рамках фестивалю, дадуть гідну відповідь.
Але також підозрюю, що в Україні їх за це не похвалять.
А навпаки, закидають брудом за те, що виступали на сцені, яку перед тим топтав ногами російський спікер.
Друзі, будь ласка, зрозумійте.
Щоразу коли ми гордо виходимо геть і гримаємо дверима, ми лишаємо поле бою за росіянами. У Європі і світі досі "не все так однозначно". Як тільки ми припинимо про себе нагадувати і кричати про злочини росіян, тихою сапою, але дуже швидко, події у Бучі стануть "інсценізацією".
Росія виділяє величезні, неспівмірні кошти на брехню про Україну. Єдине, що ми можемо протиставити - це власний голос при кожній нагоді. - https://t.me/nuts_roses/937 https://t.me/nuts_roses/937