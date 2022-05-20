До вересня російські сили занепадуть і Україна зможе їх витіснити, - генерал США у відставці Ходжес
Під кінець літа російські сили занепадуть та Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу, щоб витиснути російські сили принаймні до лінії 23 лютого.
Про це заявив в інтерв’ю Голосу Америки колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.
"Вони не змогли досягнути всіх своїх цілей. Міністерство оборони показало себе як корумпована інституція, а їхні солдати - як вбивці, які використовують зброю проти цивільних об’єктів. Потім Путін навіть дав почесні гвардійські звання бригаді, причетній до вбивства цивільних у Бучі", - зауважив Ходжес.
Він констатував, що армія РФ дійсно захопила території та завдає величезної шкоди економіці України, зокрема блокують експорт зерна.
"Попереду ще багато викликів, але нічого з цього не можна назвати перемогою для Росії, зважаючи на те, які цілі ставив Кремль перед собою. Відверто кажучи, я думаю, що Росія не може продовжувати робити те, що вони роблять нескінченно. Думаю, кульмінація настане десь наприкінці літа, коли в них закінчаться люди, амуніція та воля до боротьби", - підкреслив генерал.
Відповідно до даних аналітичних медіа, Росія щодня витрачає на війну проти України близько 900 млн доларів.
"З такими боями, втратами амуніції та військових, думаю, що під кінець літа - кінець серпня, початок вересня російські сили занепадуть та Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу. Щоб витиснути російські сили назад принаймні до лінії 23 лютого. Думаю, це станеться до вересня", - уточнив Ходжес.
Він наголосив, що для цього Захід має продовжувати підтримувати Україну.
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Але це про гроші. Ленд-ліз вже прийнятий і його не зупинити.
Згадаємо історію: звільнення України під час Другої світової тривало приблизно з літа 1943 до осені 1944 (хай історики уточнять), тобто більше року. І коли Сталін наказав вийти на кордони СРСР до кінця 1942, то це обернулося для Червоної армії котлом під Харковом та контрнаступом німців на Кавказ та Волгу і тільки відтермінувало звільнення. Тож краще потерпіти ще декілька місяців, аби зберегти життя наших військових. Хай командування ЗСУ робить свою справу.
PS Слово "звільнення" у період 1941-44 р. я розумію як звільнення від нацистської окупації і не сперечаюсь з тим, що Україна одразу потрапила під іншу окупацію - радянську.
экспертовслушают и не дают нормальное вооружение
Просто если проанализировать "качества" :
-управление государством (хуже кацапского)
-управление ВСУ на среднем и низовом уровне(т.е. тактическим-не лучше кацапского)
-слаженность родов войск (могу сказать ,что не лучше кацапского)
-деятельность "тыловых крыс"-по мобилизации,по тренировке мобилизованных,по снабжению войск ,по оснащению (приблизительно как у кацапов,тероборона -на уровне луггандонских мобиков)
-попытки удержать статичные позиции мобилизантами из ТРО ,без поддержки артиллерии (заведомо полный абсурд-большие потери,пленные сдаются целыми взводами ,или подразделения оставляют позиции).
-но самое главное противник превосходит нас в мобилизационном ресурсе,финансовом,техническом,логистическом и не испытывает вообще никаких проблем ни с боеприпасами ,ни с топливом,ни с техникой и никакой лендлиз в буксируемой артиллерии это не переломит
вначале говорили, у россии закончился бензин, потом - через пару дней у них закончатся ракеты.
теперь просят ждать развала россии в сентябре.
И чем клоун ходжес отличается от клоуна медведева с его "денег нет, но вы держитесь"?
И более глобальный вопрос в том, насколько такое отрицание реальности повсюду в медия на самом деле помогает...
Но скорее всего Луггандония будет потеряна ,насчет херсонщины и юга запорожья не уверен.,думаю отдадут .
А контратаки не будет-любому мало-мальски грамотному в военной сфере человеку это понятно,а разговоры про нее -это что то из баек Ахферистовича