До вересня російські сили занепадуть і Україна зможе їх витіснити, - генерал США у відставці Ходжес

Під кінець літа російські сили занепадуть та Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу, щоб витиснути російські сили принаймні до лінії 23 лютого.

Про це заявив в інтерв’ю Голосу Америки колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.

"Вони не змогли досягнути всіх своїх цілей. Міністерство оборони показало себе як корумпована інституція, а їхні солдати - як вбивці, які використовують зброю проти цивільних об’єктів. Потім Путін навіть дав почесні гвардійські звання бригаді, причетній до вбивства цивільних у Бучі", - зауважив Ходжес.

Він констатував, що армія РФ дійсно захопила території та завдає величезної шкоди економіці України, зокрема блокують експорт зерна.

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"Попереду ще багато викликів, але нічого з цього не можна назвати перемогою для Росії, зважаючи на те, які цілі ставив Кремль перед собою. Відверто кажучи, я думаю, що Росія не може продовжувати робити те, що вони роблять нескінченно. Думаю, кульмінація настане десь наприкінці літа, коли в них закінчаться люди, амуніція та воля до боротьби", - підкреслив генерал.

Відповідно до даних аналітичних медіа, Росія щодня витрачає на війну проти України близько 900 млн доларів.

"З такими боями, втратами амуніції та військових, думаю, що під кінець літа - кінець серпня, початок вересня російські сили занепадуть та Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу. Щоб витиснути російські сили назад принаймні до лінії 23 лютого. Думаю, це станеться до вересня", - уточнив Ходжес.

Він наголосив, що для цього Захід має продовжувати підтримувати Україну.

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