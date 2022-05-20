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Новини Війна
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До вересня російські сили занепадуть і Україна зможе їх витіснити, - генерал США у відставці Ходжес

ходжес

Під кінець літа російські сили занепадуть та Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу, щоб витиснути російські сили принаймні до лінії 23 лютого.

Про це заявив в інтерв’ю Голосу Америки колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.

"Вони не змогли досягнути всіх своїх цілей. Міністерство оборони показало себе як корумпована інституція, а їхні солдати - як вбивці, які використовують зброю проти цивільних об’єктів. Потім Путін навіть дав почесні гвардійські звання бригаді, причетній до вбивства цивільних у Бучі", - зауважив Ходжес.

Він констатував, що армія РФ дійсно захопила території та завдає величезної шкоди економіці України, зокрема блокують експорт зерна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ розглядає можливість капітуляції, - Ходжес

"Попереду ще багато викликів, але нічого з цього не можна назвати перемогою для Росії, зважаючи на те, які цілі ставив Кремль перед собою. Відверто кажучи, я думаю, що Росія не може продовжувати робити те, що вони роблять нескінченно. Думаю, кульмінація настане десь наприкінці літа, коли в них закінчаться люди, амуніція та воля до боротьби", - підкреслив генерал.

Відповідно до даних аналітичних медіа, Росія щодня витрачає на війну проти України близько 900 млн доларів.

"З такими боями, втратами амуніції та військових, думаю, що під кінець літа - кінець серпня, початок вересня російські сили занепадуть та Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу. Щоб витиснути російські сили назад принаймні до лінії 23 лютого. Думаю, це станеться до вересня", - уточнив Ходжес.

Він наголосив, що для цього Захід має продовжувати підтримувати Україну.

Також читайте: Швидкого кінця війни в Україні наразі не видно, - Шольц

Автор: 

перемога (488) Ходжес (172)


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Топ коментарі
+18
дай бог братья американцы - только не давайте трампистам путинистам запороть ленд-лиз !
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20.05.2022 14:23
+16
Так заваліть Україну реактивною артилерією, танками, літаками, зараз вже, а не у вересні, досить боятися, якщо цього не буде, то такі заяви генерала просто балабольство.
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20.05.2022 14:25
+10
Ходжес очень проукраинский человек. Но его прогноз слишком оптимистический
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20.05.2022 14:23
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Ходжес очень проукраинский человек. Но его прогноз слишком оптимистический
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20.05.2022 14:23 Відповісти
я помню в начале войны он сказал, что через месяц русские сдадутся. Прошло 3 месяца, и теперь он называет еще 3 месяца. Это значит что на самом деле война будет идти больше года...
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20.05.2022 20:18 Відповісти
дай бог братья американцы - только не давайте трампистам путинистам запороть ленд-лиз !
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20.05.2022 14:23 Відповісти
Ви напевне про поправку сенатора Пола? Не прив'язуючись до його персони, ідея з призначенням контролера за використанням коштів дуже хороша. Не можна допустити, щоб допомога від США осіла в кишенях Бєні та інших бариг.
Але це про гроші. Ленд-ліз вже прийнятий і його не зупинити.
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20.05.2022 14:56 Відповісти
не надо косить под дурачков - там пункт о контроле для галочки так как он вообще хотел запретить законопроект так же как и еще 10-ть республиканцев
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20.05.2022 19:36 Відповісти
Так заваліть Україну реактивною артилерією, танками, літаками, зараз вже, а не у вересні, досить боятися, якщо цього не буде, то такі заяви генерала просто балабольство.
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20.05.2022 14:25 Відповісти
для кращого розуміння тут "амуніція" - **********. слово amunition - класичний "фальшивий друг перекладача".
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20.05.2022 14:29 Відповісти
Бий словом, щоб кацапи боялись. молодець.
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20.05.2022 14:32 Відповісти
Як і всі ми, я б хотів, щоб ми звільнили південь та схід так само швидко, як і північ. Проте, відійшовши з півночі, ворог зосередив свої сили (ті, що лишилися) на Донбасі та півдні, і тут так швидко може не вийти.
Згадаємо історію: звільнення України під час Другої світової тривало приблизно з літа 1943 до осені 1944 (хай історики уточнять), тобто більше року. І коли Сталін наказав вийти на кордони СРСР до кінця 1942, то це обернулося для Червоної армії котлом під Харковом та контрнаступом німців на Кавказ та Волгу і тільки відтермінувало звільнення. Тож краще потерпіти ще декілька місяців, аби зберегти життя наших військових. Хай командування ЗСУ робить свою справу.

PS Слово "звільнення" у період 1941-44 р. я розумію як звільнення від нацистської окупації і не сперечаюсь з тим, що Україна одразу потрапила під іншу окупацію - радянську.
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20.05.2022 14:38 Відповісти
хто зна коли, та це буде рано чи пізно. звільнимо у тому числі з Кримом.
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20.05.2022 14:40 Відповісти
Я так розумію, що зараз пішли месиджі від икспердів, що Україні не потрібні натівські літаки і ракетні комплекси 200+ км. До кінця літа ми трупами власних громадян будемо знекровлювати рашистську армію
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20.05.2022 14:50 Відповісти
так это тот генерал что Киев продержиться 3 дня ... американцы таких экспертов слушают и не дают нормальное вооружение
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20.05.2022 14:51 Відповісти
Не той. Про три дні говорив голова комітету керівників штабів генерал Міллі.
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20.05.2022 15:34 Відповісти
тот Милли вообще какой-то упоротый когда смотрел его интервью на СNN он постоянно набрасывал "все пропало" " осталось три дня" и т.д. ..
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20.05.2022 19:39 Відповісти
если "контрнаступление ВСУ" будет идти такими темпами (вытеснение по Ходжесу)-война будет проиграна 100 процентов.
Просто если проанализировать "качества" :
-управление государством (хуже кацапского)
-управление ВСУ на среднем и низовом уровне(т.е. тактическим-не лучше кацапского)
-слаженность родов войск (могу сказать ,что не лучше кацапского)
-деятельность "тыловых крыс"-по мобилизации,по тренировке мобилизованных,по снабжению войск ,по оснащению (приблизительно как у кацапов,тероборона -на уровне луггандонских мобиков)
-попытки удержать статичные позиции мобилизантами из ТРО ,без поддержки артиллерии (заведомо полный абсурд-большие потери,пленные сдаются целыми взводами ,или подразделения оставляют позиции).
-но самое главное противник превосходит нас в мобилизационном ресурсе,финансовом,техническом,логистическом и не испытывает вообще никаких проблем ни с боеприпасами ,ни с топливом,ни с техникой и никакой лендлиз в буксируемой артиллерии это не переломит
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20.05.2022 20:11 Відповісти
все-таки сволочь этот ходжес и другие "либералы"...
вначале говорили, у россии закончился бензин, потом - через пару дней у них закончатся ракеты.
теперь просят ждать развала россии в сентябре.
И чем клоун ходжес отличается от клоуна медведева с его "денег нет, но вы держитесь"?
И более глобальный вопрос в том, насколько такое отрицание реальности повсюду в медия на самом деле помогает...
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20.05.2022 14:56 Відповісти
ты забыл про величайшего Клоуна среди Клоунов всех времён и народов. Войны не будет и оружия не надо.
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20.05.2022 15:57 Відповісти
дивні коли звучать ці лінії до 23 лютого ..
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20.05.2022 15:13 Відповісти
До цього часу, москалі ще зруйнують багато чого. А величезні міста, як Херсон штурмом взяти не можливо, ну хіба що має бути тактика москалів, тобто випалити його і то ще потрібно мати чим це робити. Найкраща стратегія, це завдавати ударів по військовій інфраструктурі, на території москальщини. Знищити аеродроми, щоб москалі немали чим літати,склади зброї і тд.
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20.05.2022 15:29 Відповісти
як зруйнують так и заплатят - надо будет и дети ихние будут отрабатывать
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20.05.2022 19:40 Відповісти
Під Попасною королівська піхота 24-ка і 58-а затикають собою свіжих орків що прорвались і як грижа лізуть на всі боки, в тому числі і до "дороги життя" що поєднує Бахмут і Лисичанськ... Не все так добре як бравурно розказує г + г
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20.05.2022 16:03 Відповісти
Уже к концу мая планировали... Можно ещё ракеты посчитать. Это не на один год по ходу. Думаю к концу года война опять заморозиться. Может уже в третью горячую фазу что-то будет. А до этого касапы будут переть пока смогут. Потом будут переговоры и очередной минск. Лет чез пять будет очередная волна. Как мы к ней подготовимся это уже другой вопрос. От этого и будет зависеть откусят ли лапти новые территории или мы деоккупируем свои. Это более реалистично чем все эти сказки про контратаку которая будет на следующей неделе уже второй месяц. Наши всу уже герои но нужно быть реалистами. Печально
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20.05.2022 18:20 Відповісти
они могут переть - но кацапам долго тоже не выгодно скоро начнет лопаться их скарлупа внутри кацапии ..
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20.05.2022 19:42 Відповісти
нет на этот раз подобный кацапский финт не сработает -сильно большой резонанс на планету пошел ,притом во многих сферах .
Но скорее всего Луггандония будет потеряна ,насчет херсонщины и юга запорожья не уверен.,думаю отдадут .
А контратаки не будет-любому мало-мальски грамотному в военной сфере человеку это понятно,а разговоры про нее -это что то из баек Ахферистовича
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20.05.2022 20:20 Відповісти
 
 