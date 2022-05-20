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"Дякую за прихисток, "Азовсталь" - місце моєї смерті і мого життя", - фотограф Дмитро Козацький. ФОТОрепортаж

Дмитро Козацький на псевдо Орест покинув "Азовсталь", опублікувавши прощальні фото.

Посилання на знімки він залишив у своєму твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ну от і все. Дякую за прихисток, "Азовсталь" - місце моєї смерті і мого життя", - написав Дмитро.

Він також виклав у загальний доступ зроблені раніше на "Азовсталі" світлини.

"До речі, поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі ❤️", - написав Дмитро.

Читайте: Цивільних та важкопоранених вдалося евакуювати. Щодо загиблих процес триває, - командир "Азову" полковник Прокопенко. ВIДЕО

Цензор.НЕТ публікує оприлюднені ним фотографії.

Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 01Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 02Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 03
Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 04
Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 05
Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 06
Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 07
Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 08
Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 09
Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 10
Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 11
Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 12
Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 13
Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 14
Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 15
Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 16
Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 17
Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 18
Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 19
Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 20
Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 21
Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 22
Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 23
Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 24
Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя, - фотограф Дмитро Козацький 25

Автор: 

Маріуполь (3222) Азов (774) Азовсталь (442)


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Топ коментарі
+63
Жахливо
Але кожному, хто буде говорити "всьо нє так одночначно" показувати оце і питати: а що неоднозначно, чи двоїться в очах?
Це якщо у того, хто говорить про неоднозначність буде дипломатичний імунітет.

А якщо нема імунітету - починати його головою найближчі стіни рихтувати.
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20.05.2022 14:27
+46
...Низкий поклон вам, герои. И простите.
И этот народ ***** хотел победить???
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20.05.2022 14:37
+43
Боже, поможи
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20.05.2022 14:25
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Боже, поможи
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20.05.2022 14:25 Відповісти
И накажи!!! Друзей и переговорщиков...
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20.05.2022 14:35 Відповісти
🙏🙏🙏 😪
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20.05.2022 20:01 Відповісти
Жахливо
Але кожному, хто буде говорити "всьо нє так одночначно" показувати оце і питати: а що неоднозначно, чи двоїться в очах?
Це якщо у того, хто говорить про неоднозначність буде дипломатичний імунітет.

А якщо нема імунітету - починати його головою найближчі стіни рихтувати.
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20.05.2022 14:27 Відповісти
І отак всю з кацапами нашу спільну Історію, історію боротьби з лютим ворогом який ніс і несе смерть і горе, біду і знущання, Батурин, Голодомори, Гулаги, війни, мільйони знищених українців...! Так само, героїчно в схронах сиділи, воювали упівці, так було завжди і зараз лютий ворог прийшов нас вбивати, грабувати, гвалтувати!!!Виходячи з нашої трагічної Історії і враховуючи звірине нутро ворога нас врятує тільки ПЕРЕМОГА!

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20.05.2022 18:29 Відповісти
Перемога - це томагавки по Москві у відповідь на кожний "іскандер". Але це не з Єрмаком ...
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20.05.2022 23:10 Відповісти
Поки ви там в підвалах відсиджувались на найвеличнішого лідора було скоєно 10 замахів за тиждень.
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20.05.2022 14:34 Відповісти
а ти де сидиш диваний воїн?
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20.05.2022 15:27 Відповісти
На дивані, дивлюсь тілімарафон, як наймогутніший лідор всесвіту самотужки виграє війну. Найкращий єрмак галактики йому, звісно, трішечки допомагає. Пані чорнорота ведуча з г+г зараз всім розповість, як кляті боригі розмінували кримський перешийок і здали Маріуполь.
Продовжувати?
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20.05.2022 15:34 Відповісти
Це сарказм, якщо що...
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20.05.2022 18:28 Відповісти
...Низкий поклон вам, герои. И простите.
И этот народ ***** хотел победить???
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20.05.2022 14:37 Відповісти
Азов <> Cталь
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20.05.2022 14:37 Відповісти
Мученики ...😢😢😢🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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20.05.2022 14:41 Відповісти
эти фотки должны быть в учебниках истории для будущих поколений !!
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20.05.2022 15:07 Відповісти
Нет, не мученики, Они Герои. Наши Герои.
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20.05.2022 17:42 Відповісти
не в тему....под всеми домами надо строить такие крепкие подвалы как на Азовстали...
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20.05.2022 14:42 Відповісти
угу ... такі будинки будуть "золотими".
Там же підвалини розраховані на промислові навантаження - ого ! (див. фото вище).
Щось треба, але не настільки.
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20.05.2022 14:52 Відповісти
стоп-стоп-стоп...какой плен? Зеленский же говорил, что это эвакуация! Зеля же не будет врать???
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20.05.2022 14:44 Відповісти
А шо не так ? Евакуація ... у полон ...
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20.05.2022 14:49 Відповісти
в полон это сдача, а не эвакуация. если наша власть, наши сми не будет называть вещи своими именами, то орки победят!
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20.05.2022 14:59 Відповісти
По губам клятий москоляка читай: ЦЭ Э-К-С-Т-Р-А-К-Ш-О-Н
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20.05.2022 17:56 Відповісти
Ты прежде чем кидаться незнакомыми тебе терминами, хоть поинтересуйся их значением... И да, рукожоп... На ник то свой посмотри...
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20.05.2022 20:26 Відповісти
Силіні фото... Слава Героям! Слава Україні! Смерть рашистам!
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20.05.2022 14:46 Відповісти
Ви живіть, виживіть, а далі буде....
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20.05.2022 14:49 Відповісти
В *новости донбаса* є відео. де показують як представники *красного креста* та депутат Ради Олександр Ковальов відвідали місця. де перебувають нащі хлопці з Азовсталі. Нічого не зрозуміло.Читала раніш. що цей депутат знаходиться в Херсонській області. під окупантами. Від кого він туди поїхав?
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20.05.2022 16:00 Відповісти
Это два разный депутата с одной фамилией... Алексей и Александр...
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20.05.2022 20:32 Відповісти
Серце кров"ю обливається - ніколи не пробачу кацапам, Н І К О Л И🤬
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20.05.2022 14:55 Відповісти
Вони врятували нас - Київ.
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20.05.2022 15:29 Відповісти
Єпічні фото!
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20.05.2022 15:32 Відповісти
Величні і Нескорені! Низький уклін вам, Герої.
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20.05.2022 17:19 Відповісти
Спасибо Герои

Спасибо Киборги

Спасибо Азовцы
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20.05.2022 17:41 Відповісти
Даремно вони публікують все це, поки автор в полоні.
Ніколи не знаєш, яка інформація може знадобитися ворогові та зіграти проти автора.
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20.05.2022 19:01 Відповісти
Фото неймовірні, але те, що на них, за межею людських можливостей, в фізичних, і моральних
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20.05.2022 19:08 Відповісти
Евакуація це коли вивозять з зони бойових дій 1) спершу на нейтральну території або 2)відразу на свою територію. Якщо "евакуюють" на територію ворога в вороже оточення під конвоєм і беззбройних то це полон.

Екстракція - третя сторона комбатантів вивозить на свою територію під зобовязання не відпускати їх до кінця війни.

Полон це коли військові припиняють воювати, складають зброю і віддають себе повністю у владу ворогу.

Обмін це коли в певній точці розходяться в різні сторони полоненні яких одночасно віддають обидві сторони. Але полон є обовязковою умовою для обміну.

Тому на Азовсталі немає ніякої "евакуації". Це здача в полон. А доля полонених в країні яка не визнає пріоритет міжнародних законів на своїй території цілком і повністю залежить від бажань, настоїв та планів ворога. Кацапи можуть вбити, закатувати, скалічити, заслати на смертельно важкі роботи довічно. Це звірі. І скоріш за все так і станеться... Шанс дожити до обміну 1 з 10.
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20.05.2022 19:10 Відповісти
думаю не все так печально будет ,азовцам конечно не повезет,но скорее всего засудят ,всем остальным -может и обменяют
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20.05.2022 21:15 Відповісти
До 2014 я б можливо з Вами погодився. Зараз маємо тисячі свідоцтв про абсолютну фашицизацію кацапів. Це нелюди.
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20.05.2022 22:43 Відповісти
скажіть будласка адресу де тримають полонених кацапів ...
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20.05.2022 19:41 Відповісти
каждый раз смотришь, каждый раз плачешь....
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20.05.2022 20:14 Відповісти
хай збереже вас всіх Бог і скоріше повертайтеся додому!!!
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20.05.2022 20:44 Відповісти
Коли мені будуть казать "Брестская крепость" "Сталинград" я відповім - "Маріуполь"!
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21.05.2022 05:35 Відповісти
Мабуть страшніших монстрів, як кацапи з їхнім ідолом і їхньою ідеологією, історія Всесвіту ще не знала.
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21.05.2022 07:56 Відповісти
there is no words to describe this,
we pray for you and we support your freedom guys,
all the best from LT
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22.05.2022 09:35 Відповісти
 
 