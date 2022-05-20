"Дякую за прихисток, "Азовсталь" - місце моєї смерті і мого життя", - фотограф Дмитро Козацький. ФОТОрепортаж

Дмитро Козацький на псевдо Орест покинув "Азовсталь", опублікувавши прощальні фото.

Посилання на знімки він залишив у своєму твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ну от і все. Дякую за прихисток, "Азовсталь" - місце моєї смерті і мого життя", - написав Дмитро.

Він також виклав у загальний доступ зроблені раніше на "Азовсталі" світлини.

"До речі, поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі ❤️", - написав Дмитро.

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Цензор.НЕТ публікує оприлюднені ним фотографії.

















































