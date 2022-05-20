Окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури в Полтавській області, - голова ОВА Лунін
Вдень у п'ятницю, 20 травня, Росія обстріляла об'єкт інфраструктури у Полтавській області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
"Приліт" у Лубенській громаді по об'єкту інфраструктури. Інформацію про постраждалих і руйнування встановлюємо. Деталі - пізніше", - зазначив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль