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Окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури в Полтавській області, - голова ОВА Лунін

ракета

Вдень у п'ятницю, 20 травня, Росія обстріляла об'єкт інфраструктури у Полтавській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Приліт" у Лубенській громаді по об'єкту інфраструктури. Інформацію про постраждалих і руйнування встановлюємо. Деталі - пізніше", - зазначив він.

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Автор: 

обстріл (28212) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1099)


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