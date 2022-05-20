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Ворог вдарив ракетою по Одещині. Поцілив у пляжний сортир, - ОК "Південь"

сортир

Російська ракета зруйнувала сортир на пляжі в Одеській області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетами повітряного базування ворог суттєво зіпсував повітря на півдні Одеської області. Втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти, вочевидь, намагалися "замочити в сортирі" осередок нацизму. Зруйновано пляжну вбиральню", - йдеться у повідомленні.

В командуванні наголосили, що єдині втрати внаслідок удару - безнадійно втрачені "совість та репутація агресора".

Також читайте: Російські окупанти почали визнавати свої втрати на о. Зміїний, - Братчук

Автор: 

обстріл (28212) Одеська область (3186) ракети (4001)


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Топ коментарі
+39
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20.05.2022 15:27
+32
анало говнєт
і сортира нєт
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20.05.2022 15:27
+25
Класний заголовок
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20.05.2022 15:27
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анало говнєт
і сортира нєт
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20.05.2022 15:27 Відповісти
ага, туалєтна тєма їх національний коньок
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20.05.2022 15:36 Відповісти
***** начал с "мочить в сортирах", а заканчивает "мочить сортирьі"
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20.05.2022 16:39 Відповісти
Так у нас и туалетов не останется.
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20.05.2022 17:31 Відповісти
Так в Одессе и так все сортиры во дворах позакрывали. Знает куда целить.
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20.05.2022 20:44 Відповісти
Класний заголовок
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20.05.2022 15:27 Відповісти
Заголовок - бомба! Зразу тисячні перегляди.
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20.05.2022 15:29 Відповісти
Це як пограбований орками курник- тільки краще
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20.05.2022 15:30 Відповісти
ТУАЛЕТ ВЫГРЕБНОЙ СКРЕПНОЕ МЕСТО ********* И ПУТИНА.. ИМ НЕ ПРИВЫКАТЬ КАКАТЬ(пардонес)**** ПО КУСТИКОМ и НА МОРОЗЕ ПАЛЬЦЕМ ПАРДОН ВЫКОВЫРИВАТЬ... а что-- новое оружие --"улавливатели ракет" дощатые нужники по всей Одессе и области и по Украине туалет 2000 грн ловит ракету за 2-4 млн. долларов..прекрасное соотношение цена качество= результат...
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20.05.2022 15:33 Відповісти
Ракетами повітряного базування ворог суттєво зіпсував повітря на півдні Одеської області. Джерело:
👍🤓🤣
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20.05.2022 15:39 Відповісти
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20.05.2022 15:27 Відповісти
Сортір повинен бути місцем страти *****
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20.05.2022 15:28 Відповісти
хай згадує: будєм мочіть в сортірє!
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20.05.2022 15:37 Відповісти
Только чур ***** не мочить а топить.
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20.05.2022 15:50 Відповісти
vse shto eti rjuzge delajut - tjanet na dermo......sovpadenie ?
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20.05.2022 15:29 Відповісти
За цінними даними, які рашисти отримали за купу бабок, метою для знищення мала стати натівська база з цінними джавелінами та байрактарами.
Але щось пішло не так.
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20.05.2022 15:29 Відповісти
Унитаз не пострадал?
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20.05.2022 15:30 Відповісти
это месть за неукраденый орками унитаз. был дан приказ "уничтожить"
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20.05.2022 15:33 Відповісти
щоб ви всрались і не було гарячої води.
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20.05.2022 15:30 Відповісти
За Одессу ответят русские нацисты. ватный ванька! Не делай Маме нервы, а то утопит твои кораблики.
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20.05.2022 15:31 Відповісти
Хм... а може то був замах на найвеличнішого пляжника
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20.05.2022 15:31 Відповісти
Кацапи запідозрили в ньому військовий об'єкт. В них на пляжах нічого такого не стоїть. Море навіщо???
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20.05.2022 15:32 Відповісти
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20.05.2022 17:12 Відповісти
ползет стерх плешивый
мокры его брюки
он стар, он желает в сортир ... (с)
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20.05.2022 15:32 Відповісти
Було вже таке. В чистому полі стояв собі нужник, і в нього попала крилата ракета. Лайно притягує лайно.
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20.05.2022 19:53 Відповісти
Так нє даставайся ти нікаму!
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20.05.2022 15:32 Відповісти
Как же так. Для кацапов же унитазы святые.
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20.05.2022 15:32 Відповісти
Сортир-ловушка. Фамилия конструктора засекречена.
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20.05.2022 15:32 Відповісти
Подать в ООН жалобу за агрессию против сортира. Это как раз их уровень.
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20.05.2022 15:35 Відповісти
там байрактакр прятался
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20.05.2022 15:35 Відповісти
Наводчика-корректировщика наградить содержимым уничтоженного обьекта.
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20.05.2022 15:35 Відповісти
"Братишка! Я тебе покушать принёс!"
© х/ф "Зелёный слоник" 🟢🐘💩🍽️
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20.05.2022 18:21 Відповісти
стратегический объект, ****
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20.05.2022 15:35 Відповісти
для них - сакральний
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20.05.2022 15:40 Відповісти
Какая то у них ненависть к этим заведениям.
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20.05.2022 15:37 Відповісти
Ну без сортира на пляже тоже никак. Важный объект туристической инфраструктуры!
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20.05.2022 15:37 Відповісти
Сподіваюсь, стріляли «калібром»!
Шість мільйонів за демонтаж громадської вбиральні, це щось грандіозне!
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20.05.2022 15:37 Відповісти
+ в репарации войдёт стоимость МАФ типа "сортир"...
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20.05.2022 15:52 Відповісти
Тепер в повітрі вітають запахи схематозу від цієї сумнівної підрядної оборутки
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20.05.2022 15:53 Відповісти
Що там з пам'ятником російській шльондрі в Одесі ? Вже звалили чи одесити надіються що кацапи ракетою знесуть . Це ж буде повна ганьба , якщо це зробить ворог . Все російське гімно повинно бути вирване з корінням з української землі і спалене . І робити це нам , українцям .
Слава Героям ! 🇺🇦😎👍
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20.05.2022 15:39 Відповісти
Тётя Роза должна всем объяснить - чем же так притягивают вражьи ракеты одесские сортиры.
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20.05.2022 15:41 Відповісти
А в сортирі, я так розумію, в самому "очку", ЗСУ переховували нову партію Гаубиць М777
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20.05.2022 15:41 Відповісти
Smotrja kak rusnja lezut v Chernobajevku, navernoe tam gde to posredi tozhe unitaz zakopan
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20.05.2022 15:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EO_axfPX_Wg&ab_channel=maxvol777 https://www.youtube.com/watch?v=EO_axfPX_Wg&ab_channel=maxvol777

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20.05.2022 15:44 Відповісти
це вони так міни знешкоджують...
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20.05.2022 15:46 Відповісти
та воно то смішно з одного боку ))) ...але ворог вдарив ракетою "воздух-земля" з літака млять ...
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20.05.2022 15:48 Відповісти
*так не доставайся же ты никому!* крикнув рашист та зарядив в унітаз ракетою
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20.05.2022 15:52 Відповісти
Чого регочете?! Там біолабораторія була! А також 25 найманців з Люксембургу! Канашенкав не дасть сбрехати!
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20.05.2022 15:54 Відповісти
Самрубийство - ***** ударило по параше...
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20.05.2022 15:54 Відповісти
за такое вешать надо
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20.05.2022 15:57 Відповісти
інформструктура
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20.05.2022 15:58 Відповісти
Эта статья сделала мой день!!!!
Хохотал, прочитал коллегам, все ржали.

Цензор, спасибо за юмор!!!
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20.05.2022 16:02 Відповісти
певно був гарний сортир і москалі позаздрили
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20.05.2022 16:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sGlPNzfBjws&t=1s
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20.05.2022 16:06 Відповісти
Это какая то жесть! Это они боярой так укатались, что ничего не чувствуют и не понимают последствий? Не уверен, что выжившие после возгорания в танке больше мучаются чем будут они. Как можно опуститься до такой степени?!!! Мне кажется если я в Латвии бомжам это видео покажу, то они покрутят пальцем у виска, а то и блевать пойдут от ужаса.
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20.05.2022 16:29 Відповісти
"Ой я вас умоляю. Какая ракета? Уже и пукнуть в туалете лишний раз нельзя..."- баба Сара.
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20.05.2022 16:13 Відповісти
Просто их ракета на запах шла, думала домой летит...
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20.05.2022 16:13 Відповісти
ДЕНАЦИФИЦИРОВАН ибо на нём не было как на роSSийских буквы "Z"! Кто вам сказал, что вы можете ходить в культурный туалет? Вот вам ДЫРКА!
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20.05.2022 16:18 Відповісти
Мда, стратегічний об'єкт. Якби оркам таке б зробили - відразу би побігли здаватися ))
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20.05.2022 16:23 Відповісти
надеюсь сортир устоял
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20.05.2022 16:27 Відповісти
Сортир - друга назва русні
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20.05.2022 16:32 Відповісти
Надо наставить на пляже надувных сортиров.
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20.05.2022 16:35 Відповісти
Погано бути долбойобом
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20.05.2022 16:40 Відповісти
Сколько лямов $ вс рф перевели на гавно на этот раз?
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20.05.2022 16:42 Відповісти
Дуже дякую, від цієї новини проіржався немов слін 😂🤣
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20.05.2022 17:40 Відповісти
Ракета летіла на рідний знайомий запах
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20.05.2022 17:50 Відповісти
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20.05.2022 20:33 Відповісти
 
 