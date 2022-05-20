Ворог вдарив ракетою по Одещині. Поцілив у пляжний сортир, - ОК "Південь"
Російська ракета зруйнувала сортир на пляжі в Одеській області.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Ракетами повітряного базування ворог суттєво зіпсував повітря на півдні Одеської області. Втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти, вочевидь, намагалися "замочити в сортирі" осередок нацизму. Зруйновано пляжну вбиральню", - йдеться у повідомленні.
В командуванні наголосили, що єдині втрати внаслідок удару - безнадійно втрачені "совість та репутація агресора".
Топ коментарі
+39 YU ST
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і сортира нєт
👍🤓🤣
Але щось пішло не так.
мокры его брюки
он стар, он желает в сортир ... (с)
© х/ф "Зелёный слоник" 🟢🐘💩🍽️
Шість мільйонів за демонтаж громадської вбиральні, це щось грандіозне!
Слава Героям ! 🇺🇦😎👍
Хохотал, прочитал коллегам, все ржали.
Цензор, спасибо за юмор!!!