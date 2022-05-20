Інститут Нейрохірургії НАМН України отримав медичне обладнання від МБФ "Фонд Добра та Любові"

Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України отримав від "Фонду Добра та Любові" сучасне медичне обладнання на суму 250 000 євро.

До медичного закладу були передані шість апаратів штучної вентиляції легенів, апарат ультразвукової діагностики, медичні інструменти та інші медматеріали, повідомляє Цензор.НЕТ.

Апарати ШВЛ укомплектовані активними системами зволожувачів. Зараз їх викорстовуватимуть при наданні допомоги постраждалим від воєнних дій та пацієнтам після нейрохірургічних операцій. Восени та взимку апарати планують використовувати при лікуванні хворих на ковід.

Новий апарат УЗД дозволяє відстежувати стан легень, своєчасно помічати ускладненння, діагностувати серцеві захворювання та внутрішні крововиливи.

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"Це одне з небагатьох оновлень обладнання Інституту нейрохірургії за останні 10 років. В умовах збільшення навантаження на медичний заклад через велику кількість поранених, нові апарати були вкрай необхідні. Завдяки ним лікарі зможуть оперативніше проводити діагностику та створити передумови для якіснішого лікування хворих. Апарати ШВЛ дадуть змогу рятувати життя завдяки распіраторній підтримці хворих", - розповів заввідділенням інтенсивної терапії Максим Пилипенко.

Голова Опікунської Ради МБФ "Фонд Добра та Любові" Олександр Дубовий каже, що його фонд планує допомагати все більшій кількості медзакладів з різних регіонів. "Сфера охорони здоров’я є однією із провідних для Фонду. Ми тісно співпрацюємо із українським урядом, аби розуміти потреби медичних закладів, а також із міжнародними партнерами задля допомоги Україні", - зауважив він.

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Раніше Інститут нейрохірургії вже отримав від Фонду медикаменти на суму 350 000 гривень. Також медичне обладнання та допомогу від фонду отримали Київська обласна клінічна лікарня, Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. Амосова та медзаклади Одещини.

"Фонд Добра та Любові" було засновано у лютому 2006 року. Фонд створено з метою підтримки та допомоги соціально незахищеним, малозабезпеченим та іншим особам, що цього потребують. Основні сфери його роботи - медична, освітня, культурна та соціальна.