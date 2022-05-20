42 країни стали на бік України у справі проти РФ в Міжнародному суді ООН, - Зеленський

Вже 42 країни стали на бік України у справі проти РФ, яка розглядається в Міжнародному суді ООН.

Про це у Twitter повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"42 держави стали на бік України у справі проти РФ у Міжнародному суді ООН та оголосили про намір приєднатися до нашого позову. Я вдячний партнерам, які обрали правильний бік історії. Це бік правди, міжнародного права та справедливості. Разом ми притягнемо РФ до відповідальності", - зазначив глава держави.

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