42 країни стали на бік України у справі проти РФ в Міжнародному суді ООН, - Зеленський
Вже 42 країни стали на бік України у справі проти РФ, яка розглядається в Міжнародному суді ООН.
Про це у Twitter повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"42 держави стали на бік України у справі проти РФ у Міжнародному суді ООН та оголосили про намір приєднатися до нашого позову. Я вдячний партнерам, які обрали правильний бік історії. Це бік правди, міжнародного права та справедливості. Разом ми притягнемо РФ до відповідальності", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+2 Валентин Коваль
показати весь коментар20.05.2022 16:12
+1 Oresta Bartka
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+1 Денис Зайцев #519475
показати весь коментар20.05.2022 18:30
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028 18 hrs ·
А яке озброєння чи фінансову допомогу передав Україні наш партнер Оман?
Знаєте чим активно займається СБУ в регіонах? Приходить до тих, хто критикує владу відбирати пояснення! Особисто знаю мінімум два випадки - у Кам'янці-Подільському та Миргороді (фото в коментарях). Кажуть, такого набагато більше.
Вам не подобається що уряд робить з пальним? Чекайте СБУ. Ви вважаєте ідеї Гетьманцева щодо бізнеса ідіотськими? Чекайте СБУ. Безугла і компанія подають антиреформаторський законопроект щодо об'єднання розівідки і контррозвідки? Вважаєте Єрмака антиукраїнським діячем, а Арестовича, Подоляка та Лещенка маніпуляторами і брехунами? Прибіжуть ще швидше.
Замість того, щоб перевіряти проросійських діячів, в місцевих управліннях СБУ вислужуються і полюють на патріотичних активістів. Мушу нагадати, що переслідування за критичні висловлювання - це російська традиція і з такою діяльністю спецслужб у нас буде проблема зі вступом до Євросоюзу. А ще мушу нагадати українську традицію: на кожну спробу повторити КГБ, буде повторення УПА.