РФ окупує всю Луганщину у відповідь на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, - Шойгу

У відповідь на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО Росія збирається окупувати всю територію Луганської області, а також сформувати нові військові частини на заході країни.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Він твердить, що "звільнення "ЛНР" завершиться найближчим часом".

Також він додав, що окупанти "продовжують розширювати контроль над територіями Донбасу".

Шойгу вважає, що біля російських кордонів "наростають військові загрози із західного напрямку".

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Тому Росія "активно вдосконалить бойовий склад військ", а до кінця року у Західному військовому окрузі сформують 12 військових частин та підрозділів.