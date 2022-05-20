Чоловіків, які втекли за кордон від війни, хочуть позбавляти громадянства, - законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, за яким військовозобов’язаних, які виїхали під час воєнного стану за кордон і не повертаються протягом місяця будуть позбавляти громадянства. Також забирати громадянство хочуть у всіх, хто виїхав до Росії.

Проєкт закону №7381 опублікований на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Громадяни, які під час воєнного стану, стану війни виїхали до країни, яка здійснює військову агресію проти України, або які є військовозобов’язаними (за віком і станом здоров’я) і виїхали за кордон та без поважних причин не повернулись назад протягом 30 днів, або які письмово відмовились від призову (мобілізації) на військову службу, можуть бути за це позбавлені громадянства України у встановленому порядку", - йдеться у проєкті закону.

Також пропонується розширити категорії осіб, які не підлягають мобілізації – з числа тих, які і так виконують важливі функції в тилу. Вони зможуть мобілізцватися, але лише за власним бажанням.

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Автори законопроєкту - нардепи "Слуги народу" Мазурашу, Безугла та Федієнко.