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Чоловіків, які втекли за кордон від війни, хочуть позбавляти громадянства, - законопроєкт

біженці

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, за яким військовозобов’язаних, які виїхали під час воєнного стану за кордон і не повертаються протягом місяця будуть позбавляти громадянства. Також забирати громадянство хочуть у всіх, хто виїхав до Росії.

Проєкт закону №7381 опублікований на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Громадяни, які під час воєнного стану, стану війни виїхали до країни, яка здійснює військову агресію проти України, або які є військовозобов’язаними (за віком і станом здоров’я) і виїхали за кордон та без поважних причин не повернулись назад протягом 30 днів, або які письмово відмовились від призову (мобілізації) на військову службу, можуть бути за це позбавлені громадянства України у встановленому порядку", - йдеться у проєкті закону.

Також пропонується розширити категорії осіб, які не підлягають мобілізації – з числа тих, які і так виконують важливі функції в тилу. Вони зможуть мобілізцватися, але лише за власним бажанням.

Читайте: Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан та термін загальної мобілізації в Україні на 90 днів

Автори законопроєкту - нардепи "Слуги народу" Мазурашу, Безугла та Федієнко.

Автор: 

біженці (1858) законопроєкт (3583) мобілізація (3023)


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Топ коментарі
+46
Мазурашу - ватний рагуль Буковини, фанат російської діри. Безугла - брехлива хвойда, яка відмазувала зелених від зради по Вагнергейту. Пздц команда. Закнопроект можливо і потрібний, але все нівелює зброд авторів.
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20.05.2022 16:55
+44
абсолютно ніяк, враховуючи те що депортованих за різними даними більше мільйона. Тому такий і подібні законопроекти - бред
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20.05.2022 16:53
+39
а можна вже якось заспокоїти тих "слуг народу", що повернулися з Закарпаття і почали безглузді законодавчі ініціативи? Ніхто не має права позбавити людину громадянства, якщо в нього немає громадянства іншої країни.
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20.05.2022 17:00
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Я вот не пойму, то мы кричим бардак-бардак, коррупция, халатность, нет оружия и т.д. и т.п.....а когда захотели навести порядок, так сразу повылазила целая куча народа против. Вас как понимать-то? Сами требуют от власти быть порядочными, а сами против порядка...Что за двуличность-то такая....Стыдоба плть...Читать противно...
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20.05.2022 18:00 Відповісти
А давайте обмежимо вас в праві висловлювати думку, ну так заради порядку. Деякі особини повважають, що ви несете шкідливу риторику країні, та заткнуть вам рот. Відповідно, вам такий порядок не буде потрібний.
Тому, нехай кожен за собою дивиться, а не вирішує, кому як жити.
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20.05.2022 18:02 Відповісти
"Каждый за себя решает" - так не пойдет. Почему одни долдны военную службу, а другие нет? Что за откровенная хитроопость...
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20.05.2022 18:04 Відповісти
Де ти служиш заяцъ,у диванних військах дегенератів?обмежуй собі подібних,та розповідай їм як жити.
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20.05.2022 19:18 Відповісти
какой порядок ты хотел навести трепло? где? что ты несешь ворюга каломойского?
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20.05.2022 21:56 Відповісти
А чому б не прийняти Закон про "не громадянина" як у Латвії?Що це таке?Це коли людина яка не володіє українською мовою та не знає історії України позбавляється права на участь у голосуванні на виборах та бути обраним народним депутатом,президентом,урядовцем чи прийнятим на роботу вчителем чи навіть вихователем у дитсадок !
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20.05.2022 18:02 Відповісти
Люина яка не хоче вчити державну мову та знати історію своєї країни,що вона може дати державі?,крім того таку людину легко підкупити,за гречку наприклад..
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20.05.2022 18:23 Відповісти
Просто державність під час розпаду срср дісталася без крові.Відразу потрібно було робити ще 1991 року курси з державної мови та іспитами ,хто здає отримує паспорт громадянина з правом голосу,а так 30 років плекали совків, які замість державників як В.Чорновіл обирали червоних комуністів Кравчука Кучму ітд..
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20.05.2022 18:16 Відповісти
Частково вірно. Але усі громадяни України вчилися у школах. Без знання української мови не отримали б атестат. У ВНЗ і поготів.
Тому проблєма має більш широкий (глибокий) характер.
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20.05.2022 19:43 Відповісти
кончай писать кацапский бред про бескровность - почему чехи и словаки мирно разошлись? потому что между ними не было конченой рассии - так что дело не в украинцах..
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20.05.2022 22:13 Відповісти
Для депутатів ВР головне щоб не заборонили хабарі брати и воровати. А громадянство? так у них їх по 2-3.
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20.05.2022 18:15 Відповісти
Слушна думка!
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20.05.2022 18:21 Відповісти
Хтось може відправити того Мазурашу до психіатра. Воно хотіло то наш гімн поміняти, то зараз щось вигадує. Хто взагалі допускає до парламенту таких довбо..ів ?
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20.05.2022 18:22 Відповісти
кто допускает? так это кремлевская квота - как весь офис президента
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20.05.2022 22:16 Відповісти
а коллаборантів та депутатів - ні.
ой як у нас багато стане "важливих в тилу"... прям як "журналістів" з травматами, хоча... більше!
а какая разніца?
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20.05.2022 18:22 Відповісти
Потрібно не громадянства позбавляти а впровадити спеціальні паспорти для "недогромадян" і позбавляти таких як мінімум на 10 років права голосувати, займати державні (бюджетні) посади та апелювати до будь яких громадянських соціальних (бюджетних) фондів. Від пенсій до медицини та безоплатної освіти дітей. І ввести для таких типів окрему прогресивну шкалу оподаткування і спеціально для них створити окрему фіскальну структуру.
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20.05.2022 18:23 Відповісти
Погоджуюсь, але ж це така морока. Я б просто не впускала їх назад в Україну, нехай живуть там, де переховувались під час війни, замість того, щоб захищати Неньку.
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20.05.2022 22:10 Відповісти
Правильно. Працюємо за кордоном, надсилаємо допомогу та нас треба громадянства позбавити. Браво! Як не буде в Україні розумних у парламенті так і не буде Європейського майбутнього... Дякую боже, що так склалося що виїхав...
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21.05.2022 19:08 Відповісти
Націоналізм з огляду на Польщу не така вже й погана річ, але як з розумом робити . Треба у раду тих, хто війну пройшов. А цих після війни на смітник... Скільки вони тягнули з прийняттям бюджету для оборони...
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21.05.2022 19:14 Відповісти
ті хто закордоном зараз.після такого просто *** положать на Україну,теж настрашили їжака голою сракою,безкоштовна освіта,медицина,це бдядь де в нас таке є,ще розові поні може бачив,країна яка спочатку кладе *** на своїх громадян раптом вирішила ***** якусь свідомість пробудити в тих самих громадянах? серьозно? а ті хто зараз сидять без роботи теж мають просто з голоду пухнути,бо зе***** вирішила мясом воювати? а всім решта тупо сосати, бо "не на часі"?
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21.05.2022 00:49 Відповісти
Цим депутатським кодлом час зайнятися СБУ. Вони продовжують винишувати країну з середини. І це ж вже не перша спроба. Не вірю в випадковість.
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20.05.2022 18:27 Відповісти
а кто руководит СБУ?
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20.05.2022 22:18 Відповісти
А,,яке покарання злочинців в воєнкоматах, уклоністів, й іншої сволоти???
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20.05.2022 18:31 Відповісти
Все це бульби. Великі мильні пузирі, які дуже гарні, але потім лопаються. А що наша ВР теж може тільки піаром зеніматися як президент і більше ні на що не здатна? У нас і так більше половини мужиків, що виїхали, після війни вже не повернуться.
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20.05.2022 18:37 Відповісти
Давайте. Тільки почніть з депутатів. А ті чоловіки, що зараз в Україні і яких не беруть на службу і закордон не випускають та не мають роботи, як їм готюдувати сімї, га депутати?
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20.05.2022 18:48 Відповісти
ХЗШо
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20.05.2022 18:49 Відповісти
Бред ЗЕбильный. ГРАЖДАНСТВА ЛИШИТЬ НЕЛЬЗЯ! Еще повешение узаконьте и не видать Украине ЕС и НАТО, на радость агрессору и оккупанту. Под чью дудку пляшете, с такими законопроектами? Теперь личное: инвалид войны 3гр. В ВСУ, НГУ и ТРО не берут. Нахожусь в Польше, работаю. Участник двух победивших революций, активист, партиец, ветеран. Если не я патриот Украины, то может Шуфрич, Мураев или Штепа с Шарием?
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20.05.2022 18:50 Відповісти
Тобто, "ополченців" динири, які воюють проти України вони не позбавляють українського громадянства. Ватних сєпарів дири, які зрадили Україну і проголосували на "референдумі" вони не позбавляють укр. громадянства, ще й посадили їх на шию українського платника податків. Ця влада так турбується про наших людей в Криму, що розмінувала Чонгар, щоб російські війська вільно без перешкод зайняли весь південь. Що не так з нашею владою?
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20.05.2022 18:55 Відповісти
Це не з владою, це з 73 % виборців щось не так.
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20.05.2022 19:45 Відповісти
Зелена пліснява знову змагається за титул, ворога, або дебіла. Закон нікчемний, дебільний і ворожий
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20.05.2022 19:00 Відповісти
Анекдот.Зібрались три депутати,три держслужбовці і захотіли не воювати.Один з них громадянин прикордонного села у якого три паспорти і двоє,які при любій нагоді хочуть появитись в телевізорі.І вирішили написати закон.Кінець.
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20.05.2022 19:08 Відповісти
Достаточно глянуть на фамилии отмороженных авторов чтобы понят что к чему. Пусть своих детей сначала гражданства лишат, которые ещё в феврале а то и в январе сдрыснули. А точно, это же было ДО военного положения.
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20.05.2022 19:18 Відповісти
Я завжди був ПРОТИ Зе,ні в єдиному коменті його не підтримував,як говорять **порохобот**,АЛЕ наразі не можу зрозуміти,мені дуже тяжко повірити,що багато-хто хоче воювати,в більшості НІХТО НЕ ХОЧЕ ВІДДАВАТИ СВОЄ ЖИТТЯ!!! Тоді таке питання,а ХТО БУДЕ ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ? Припустимо,що дали дозвіл на вільний виїзд всім бажаючим і 90% підлягаючих призову виїхали,ЩО ДАЛІ? В мене по сосідству проживають **біженці** 30-45 років,бережуть своє життя,а як тоді **азовці**,чим вони гірші,чому вони повині ГИНУТИ,а ці--відсижуватись? Тому я вважаю,що щось потрібно робити,в Ізраелі ті хто не пройшов військову службу,вважаються,м*яко кажучи,другосортними і там за честь почитають проходження служби.
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20.05.2022 19:23 Відповісти
Подивіться на це питання під іншим кутом. В мене знайомі в перші ж дні пішли в "военкомат", вистояли чергу, їх нікуди не взяли. Так повторилося декілька разів. Робота, яка була повʼязана з командировками, через війну і закритий кордон накрилася мідним тазом. І ось сидить собі чувак дома і нічого не робить. І гроші заробити не може і в армію не беруть. Який сенс його тримати?
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20.05.2022 19:42 Відповісти
Вони "мобілізаційний резерв". Випадок Ваш сумний, але не всі ж такі.
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20.05.2022 19:49 Відповісти
Тому що життя це найцінніше.Захищати потрібно технікою,або зробити так,що війну мінімізувати.Наприклад нищити москальські аеродроми,з винищувачами.А нам що пропонують,йти в наступ піхотою ,чи м'ясом валити?І я не розумію,ви що хочете всіх на війну відправити? Країна просто перестане існувати,вже совки гнали на убій.Азов не гірші,це еліта військ.Але вони добровільно пішли,це ж їх професія.Ізраїль не показник.в них вороги напівдикуни.1000 ракет і Ізраїль в руїнах і ніякий купол не допоможе.І ми не вони.Ми маємо по іншому думати.Я це казав,з 2014 року.
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20.05.2022 19:54 Відповісти
Тоді назріває само-собою друге запитання: для контрнаступу потрібні резерви--де їх взяти? На сьогодні пішла вже третя мобілізація,десь на полігонах навчаються призивники,в мене сусідського сина(48р) призвали,в товариша брата(48р) призвали,а діти і внуки Ротару за доляри валять з країни,а потім,коли все закінчиться,спокійно приїдуть і щей будуть дорікати,що вони не посилали цих хлопців на війну!!!! В **Азові** такі самі люди,які теж хочуть жити а не воювати і вони пішли служити по своїй волі,але коли ВІЙНА---ТО НА ЗАХИСТ ДЕРЖАВИ ПОВИНІ СТАТИ ВСІ без винятку,бо наразі питання стоїть так,або ми їх---або вони нас!!!!
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20.05.2022 20:24 Відповісти
Контрнаступ? Як в совці? Чим саме це робити, тільки лбдьки закидувати? Гавбицями не знищити їх аеродроми.
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20.05.2022 20:50 Відповісти
Всі без винятку? А за чиї гроші ти суїюхпай в окопі їсти будеш, потомок шарікова?)
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20.05.2022 21:57 Відповісти
Pозумієш, лугандони, які ненавидять Україну, отримали російські паспорти, сидять у нас на шиї, ще й воюють проти нас - залишаться з українським громадянством. Якось дивно, вам не здається?
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20.05.2022 21:06 Відповісти
знову ця долбойобська логіка раба,що за Батьківщину потрібно вмирати,за Батьківщину потрібно вбивати ... ворогів?але ж тобі чомусь дивно? що люди чогось не хочуть бути гарматним м'ясом з калашом проти ракет
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21.05.2022 00:54 Відповісти
Блін ... Для початку треба визначитись з єдиним громадянством. А Зе 2,5 роки воду варив, а тепер країна має ще більше проблем, ніж було у 2021 р.
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20.05.2022 19:31 Відповісти
Все йде по чийомусь чітко спланованому плану. Всередині країни роботи не має, держава не допомагає, а тільки сприяє ще більшому збагаченню зграї мародерів -бариг відпускаючи у вільне плавання вартість палива , курс валют та ціни на продукти. Тепер хочуть прийняти закон через який тисячі біженців просто не зможуть/захочуть повертатися назад, а незабаром до них приєднаються і ті хто буде тікати і від війни і від зубожіння спровокованого зеленою владою. Може і тому США не спішать давати ленд-ліз та грошову допомогу , які просто засмокче чорна діра української корупції.
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20.05.2022 19:34 Відповісти
При чому біженці ? Не звалюйте усих в одну кучу.
Це про Закон про військовозобов*язаних.
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20.05.2022 19:51 Відповісти
Як тільки побачив що одним із авторів цього законопроекту є пані така собі безугла, то навіть не здивувався цій маячні ! Але частина з цього законопроекту є таки актуальна , це про тих хто до рашки свалив !
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20.05.2022 19:45 Відповісти
Це ахінея, нам треба оголосити бойкот тим політ.силам, що генерують ось такі божевільні проекти.
Жодного голосу не може отримати та політ.партія, члени якої під час війни пишуть бред в проектах Законів.
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20.05.2022 20:39 Відповісти
bochenek
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21.05.2022 19:21 Відповісти
Котрий раз звертаю увагу спільноти, що в нас не узаконений статус "не громадянина". Тож усі потуги щось на кшталт пропонованого впираються саме у це поняття. Ідея частково слушна, але... мертвонароджена. Як і усе з цими "слугами". На жаль.
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20.05.2022 20:40 Відповісти
Всё правильно, но хочу сказать, что ЛИЧНО видел, что те, кого война бомбёжками и ракетными ударами ВЫДАВИЛА в фашистскую роSSию, в огромном количестве и постоянно въезжают в Латвию на погранпункте Терехово. Все они добираются на перекладных, многие до границы где ничего не ходит идут ПЕШКОМ и при этом при общении выясняется, что достаточно большая часть из них конечным пунктом считает не ЕС!!! Они огромным кругом через Латвию, Литву, Польшу, мечтают добраться до Западной Украины! Оба раза когда я там был, там был и (в Латвии естественно) микроавтобус на украинских номерах в ожидании следующих беженцев.

Я видел Жигуль с украинскими номерами, который в обычное время через границу бы не пропустили, уверен, что у него нет техосмотра, он шёл по трассе максимум 70 км/час и при этом у него была убитая ходовая, я ещё никогда в жизни не видел, чтобы машину так тянуло на осевую! Загружен под крышу пассажирами и явно дешёвыми пожитками, что успели... И этому водиле, который с украинскими номерами на убитой машине проехал через всю фашистскую РФ надо медаль давать! У нас уверен, что если он сломается в дороге с украинскими номерами, местные найдут ближайший сервис и работников даже в выходной и всё сделают.

К чему это я. Чтобы под каток не попали те, кто и хотел бы, но в силу обстоятельств НИКАК не мог успеть вернуться!
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20.05.2022 20:43 Відповісти
уже два месяца прошло кто хотел уже вернулся -но закон конечно не справедливый ко всем
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20.05.2022 22:23 Відповісти
Нагадую, - Зеленський обіцяв роздавати українські паспорти росіянам.
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20.05.2022 21:10 Відповісти
Довбойоби. Бурна діяльність. Вихлоп нуль
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20.05.2022 21:26 Відповісти
Мій троюрідний брат втікав з Маріуполя, коли там була повна срака. Єдиний спосіб залишитися живим для нього було бігти у Донецьк. З Донецька він чудом виїхав у Ростов бо там є родичі у яких можна пересидіти війну. З ростова фізично не можна потрапити на підконтрольну Україні територію.
Інший брат із Ізюма. Через гумкориродор зміг евакуюватися з сім'єю тільки у шебєкіно де живуть наші родичі. в Харків можливості евакуації взагалі не було, бо рашисти активно наступали.
Звичайно, западенським рагулям із ze-каманди, у яких родичі в румуніях і польщах миють сраки місцевим панам, не зрозуміти, що у українців зі Слобожанщини чи Донеччини можуть бути родичі у парашії. Нажаль, родичів не вибирають. Однак ці родичі у країні агрессорі - єдиний шанс врятуватися від смерті.
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20.05.2022 22:00 Відповісти
можна через Турцию Грузию и еще с десяток стран - так что отмазка не канает
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20.05.2022 22:19 Відповісти
ага турки задурно повезуть,а до турків як добиратись?
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21.05.2022 00:58 Відповісти
не пались кацап а то забанят
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20.05.2022 22:20 Відповісти
Скоро усі нормальні люди власноруч відмовлятимуться від громадянства країни з цією дебільною владою тупорилих популістів
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20.05.2022 23:02 Відповісти
А передивіться мої старі коментарі... Я попереджав про такий розвиток, казав що асфальт не на разі і що країні потрібно озброюватись.... Казав, що наприймають законів, що і воювати не підеш, і без роботи сидіти будете, і за кордон не виходите....дуже сумно, що мене тоді ніхто не слухав... Ну то вже кожен сам зробив свій вибір....
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21.05.2022 19:27 Відповісти
Роблять єдине, що вміють - шоу. Якщо приймуть, назвемо цей закон "Закон Боневтіка".
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20.05.2022 23:38 Відповісти
Похоже на бред - пункты перехода с россией закрыты с началом войны. Соответственно, выехать в россию можно было только принудительно (при депортации) или незаконно. Первых наказывать не за что, вторых не отследите. И вторые всегда смогут аргументировать, что они были насильно перемещены.

Поэтому это маразм, не имеющий юридических перспектив.
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21.05.2022 02:37 Відповісти
Поддерживаю. Так и надо во время войны.
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21.05.2022 19:58 Відповісти
Закон антиконституционный как и большинство с приходом Зеленского! Тем кто не читал Конституцию Украины сообщаю что по статье 25 пункт 1 Конституции Украины: "Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство."

Так что хотелку свою о лишении гражданства можете прикрутить и почитать там в ОП хотя бы для приличия Конституцию перед принятием каких либо законов
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25.05.2022 23:21 Відповісти
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