Чоловіків, які втекли за кордон від війни, хочуть позбавляти громадянства, - законопроєкт
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, за яким військовозобов’язаних, які виїхали під час воєнного стану за кордон і не повертаються протягом місяця будуть позбавляти громадянства. Також забирати громадянство хочуть у всіх, хто виїхав до Росії.
Проєкт закону №7381 опублікований на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Громадяни, які під час воєнного стану, стану війни виїхали до країни, яка здійснює військову агресію проти України, або які є військовозобов’язаними (за віком і станом здоров’я) і виїхали за кордон та без поважних причин не повернулись назад протягом 30 днів, або які письмово відмовились від призову (мобілізації) на військову службу, можуть бути за це позбавлені громадянства України у встановленому порядку", - йдеться у проєкті закону.
Також пропонується розширити категорії осіб, які не підлягають мобілізації – з числа тих, які і так виконують важливі функції в тилу. Вони зможуть мобілізцватися, але лише за власним бажанням.
Автори законопроєкту - нардепи "Слуги народу" Мазурашу, Безугла та Федієнко.
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Тому, нехай кожен за собою дивиться, а не вирішує, кому як жити.
Тому проблєма має більш широкий (глибокий) характер.
ой як у нас багато стане "важливих в тилу"... прям як "журналістів" з травматами, хоча... більше!
а какая разніца?
Це про Закон про військовозобов*язаних.
Жодного голосу не може отримати та політ.партія, члени якої під час війни пишуть бред в проектах Законів.
Я видел Жигуль с украинскими номерами, который в обычное время через границу бы не пропустили, уверен, что у него нет техосмотра, он шёл по трассе максимум 70 км/час и при этом у него была убитая ходовая, я ещё никогда в жизни не видел, чтобы машину так тянуло на осевую! Загружен под крышу пассажирами и явно дешёвыми пожитками, что успели... И этому водиле, который с украинскими номерами на убитой машине проехал через всю фашистскую РФ надо медаль давать! У нас уверен, что если он сломается в дороге с украинскими номерами, местные найдут ближайший сервис и работников даже в выходной и всё сделают.
К чему это я. Чтобы под каток не попали те, кто и хотел бы, но в силу обстоятельств НИКАК не мог успеть вернуться!
Інший брат із Ізюма. Через гумкориродор зміг евакуюватися з сім'єю тільки у шебєкіно де живуть наші родичі. в Харків можливості евакуації взагалі не було, бо рашисти активно наступали.
Звичайно, западенським рагулям із ze-каманди, у яких родичі в румуніях і польщах миють сраки місцевим панам, не зрозуміти, що у українців зі Слобожанщини чи Донеччини можуть бути родичі у парашії. Нажаль, родичів не вибирають. Однак ці родичі у країні агрессорі - єдиний шанс врятуватися від смерті.
Поэтому это маразм, не имеющий юридических перспектив.
Так что хотелку свою о лишении гражданства можете прикрутить и почитать там в ОП хотя бы для приличия Конституцию перед принятием каких либо законов