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На Київщині розмінували ключові автошляхи, для повного розмінування області потрібно кілька років, - МВС

розмінування

У Київській області триває процес розмінування житлових будинків та адміністративних будівель.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Повністю завершено розмінування Київської області. Відновлено електропостачання на 100% Київської області. Роботи тривали 45 днів замість запланованих 60", - зазначив він.

За словами Тимошенка, живлення відновили в більше як 265 тисяч абонентів.

Водночас заступник глави МВС Євген Єнін в ефірі телемарафону уточнив, що було розміновано ключові магістральні автошляхи, триває розмінування житлових будинків та адмінбудівель.

Він наголосив, що говорити про повне розмінування територій, у тому числі Київської області, ще зарано, це триватиме кілька років.

Читайте: Продовжуються роботи з розмінування в районі Виноградар та на Вишгородському напрямку, - КМВА

Автор: 

Київська область (4004) розмінування (987) Єнін Євген (348) Тимошенко Кирило (558)


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Поручіть цю справу єлдаку і татарову, зроблять за неділю, прикладом є Чончар.
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20.05.2022 17:51 Відповісти
 
 