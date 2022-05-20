На Київщині розмінували ключові автошляхи, для повного розмінування області потрібно кілька років, - МВС
У Київській області триває процес розмінування житлових будинків та адміністративних будівель.
Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Повністю завершено розмінування Київської області. Відновлено електропостачання на 100% Київської області. Роботи тривали 45 днів замість запланованих 60", - зазначив він.
За словами Тимошенка, живлення відновили в більше як 265 тисяч абонентів.
Водночас заступник глави МВС Євген Єнін в ефірі телемарафону уточнив, що було розміновано ключові магістральні автошляхи, триває розмінування житлових будинків та адмінбудівель.
Він наголосив, що говорити про повне розмінування територій, у тому числі Київської області, ще зарано, це триватиме кілька років.
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Анатолий К #427424
показати весь коментар20.05.2022 17:51 Відповісти Мені подобається 1
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