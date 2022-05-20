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Окупанти завдали 8 ударів по прикордонних територіях України, - ОК "Північ"

кордон

Сьогодні пообіді ворог з території РФ обстріляв прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляюь у ОК "Північ".

"Близько 14:35 спостерігачі зафіксували 4 "приходи", ймовірно з міномету калібру 120мм в районі населеного пункту Грем‘яч. Вже майже о 14:50 були зафіксовані 4 "приходи" також, ймовірно, з міномету в район населеного пункту Середино-Буда", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни готують на Сумщині провокації з використанням "блукаючих мінометів", - ЦПД

армія рф (17196) обстріл (28212) Сумська область (3547) Чернігівщина (1584)


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********,как говоріл Нікіта Сергєєвічь.
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20.05.2022 17:01 Відповісти
А в ответ тишина,,,!!)))
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20.05.2022 17:13 Відповісти
Поворот не туди...

Або як яскраво палає колона рузькезольдатен морської піхоти в Луганській області.

Слава Нації 🇺🇦

Смерть ворогам🔥

@a_shtirlitz
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20.05.2022 17:18 Відповісти
Ну , а наши ответили восемь раз , или опять воюем в пол силы ,как в 14-м
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20.05.2022 17:25 Відповісти
миномёт дать?
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20.05.2022 17:29 Відповісти
Друже, за світовою практикою одного військовослужбовця утримують 12 працюючих цивільних. Йдеться про податки.
Отже, не всі мають обов'язково стріляти з міномета, хтось має працювати в тилу на ту ж саму Перемогу.
А обурення людей цілком зрозуміле. В мене батьки в Конотопському районі. Я теж не розумію, чому ми не стріляємо у відповідь. Чому мої батьки мають постійно бігати у погреб, а москалі за порєбріком жити на расслабоні...
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20.05.2022 17:42 Відповісти
Для перемоги головне не стріляти-- архістратіг ********** тай найвпливовіша людина в світі,та навіть у Всесвіті !!!)))
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20.05.2022 17:50 Відповісти
 
 