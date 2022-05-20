Окупанти завдали 8 ударів по прикордонних територіях України, - ОК "Північ"
Сьогодні пообіді ворог з території РФ обстріляв прикордоння Чернігівської та Сумської областей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляюь у ОК "Північ".
"Близько 14:35 спостерігачі зафіксували 4 "приходи", ймовірно з міномету калібру 120мм в районі населеного пункту Грем‘яч. Вже майже о 14:50 були зафіксовані 4 "приходи" також, ймовірно, з міномету в район населеного пункту Середино-Буда", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає.
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Або як яскраво палає колона рузькезольдатен морської піхоти в Луганській області.
Слава Нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
@a_shtirlitz
Отже, не всі мають обов'язково стріляти з міномета, хтось має працювати в тилу на ту ж саму Перемогу.
А обурення людей цілком зрозуміле. В мене батьки в Конотопському районі. Я теж не розумію, чому ми не стріляємо у відповідь. Чому мої батьки мають постійно бігати у погреб, а москалі за порєбріком жити на расслабоні...