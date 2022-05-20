Окупанти завдали 8 ударів по прикордонних територіях України, - ОК "Північ"

Сьогодні пообіді ворог з території РФ обстріляв прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляюь у ОК "Північ".

"Близько 14:35 спостерігачі зафіксували 4 "приходи", ймовірно з міномету калібру 120мм в районі населеного пункту Грем‘яч. Вже майже о 14:50 були зафіксовані 4 "приходи" також, ймовірно, з міномету в район населеного пункту Середино-Буда", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає.

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