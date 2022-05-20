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Новини Санкції проти Росії
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Канада запровадила проти РФ нові санкції: Заборонено торгівлю предметами розкоші та комп'ютерною технікою

канада

Канада запровадила санкції проти 14 російських фізичних осіб, а також заборонила ввезення до Канади з РФ та експорту до Росії предметів розкоші та комп'ютерної техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, санкції запровадили проти голови "Російської Залізниці" Олега Бєлозьорова, ексглави "Уралхіму" Дмитра Мазепіна та його сина автогонщика Микити Мазепіна, підприємця Олександра Лебедєва, підприємців Гліба та Ксенії Франк та інших осіб.

Водночас, нові заходи включають заборону на експорт предметів розкоші до Росії, а також заборону ввезення предметів розкоші з Росії. Обмеження стосуються алкогольних напоїв, тютюнових виробів, деяких текстильних виробів та спортивного одягу, взуття, аксесуарів, ювелірних виробів, посуду та предметів мистецтва.

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Автор: 

Канада (2186) росія (64923) санкції (11768)


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Топ коментарі
+2
Немцы разродятся к июлю поставить 15 зенитных установок гепард и 60 000 снарядов к ней.
Это насмешка как с 5 000 касок? 60 000 выстрелов делим на 15 равно 4000 на установку. Скорострельность 550 выстрелов в минуту. это на 7-10 мин боя. Ахренеть.
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20.05.2022 17:46
+2
Имбецил Трюдо был куда более решительный когда обламывал с нарушением закона наших протестующих тракеров...
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20.05.2022 18:00
+2
Лучше экспортировать в рф всех ватников из США, Канады и ЕС, навсегда.
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20.05.2022 18:02
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Немцы разродятся к июлю поставить 15 зенитных установок гепард и 60 000 снарядов к ней.
Это насмешка как с 5 000 касок? 60 000 выстрелов делим на 15 равно 4000 на установку. Скорострельность 550 выстрелов в минуту. это на 7-10 мин боя. Ахренеть.
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20.05.2022 17:46 Відповісти
бк гепарда - 310 снарядов
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20.05.2022 17:59 Відповісти
Насміхають цими 4000 гранатометами, 3000 протитанковими мінами, 1500 зенітно-ракетними комплексами, мільйони *********** різного калібру та вибухівкою.
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20.05.2022 22:42 Відповісти
А навіщо свиням предмети розкоші, у хліві це не потрібно, їм потрібен матеріал, з якого їхній вмілець зліпить все, що їм потрібно.
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20.05.2022 17:50 Відповісти
14 особ - как-то не слишком убедительно. Запад постоянно ищет возможность сделать побольше шума но при этом как можно меньше реально обидеть паРашу.
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20.05.2022 17:58 Відповісти
Имбецил Трюдо был куда более решительный когда обламывал с нарушением закона наших протестующих тракеров...
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20.05.2022 18:00 Відповісти
Лучше экспортировать в рф всех ватников из США, Канады и ЕС, навсегда.
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20.05.2022 18:02 Відповісти
Ну і на кого це має подіяти?Оце все бидло з мухосранськів яке краде псячі будки унітази і труси знає що таке предмети розкоші?
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20.05.2022 20:22 Відповісти
Мій чоловік каже, що найкраша і найвпливовіша санкція то є відібрати у кацапів громадянства, позбавтьт їх права на проживання. І всіх гуртом відправити в кацапстанію. Ось тоді буде толк. А то якось воно все виглядає що їжака не можуть народити.
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20.05.2022 21:47 Відповісти
Що за ганьба! А решту торгівлі? Трюдо - навіть не поц.
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21.05.2022 01:38 Відповісти
 
 