Канада запровадила проти РФ нові санкції: Заборонено торгівлю предметами розкоші та комп'ютерною технікою
Канада запровадила санкції проти 14 російських фізичних осіб, а також заборонила ввезення до Канади з РФ та експорту до Росії предметів розкоші та комп'ютерної техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зокрема, санкції запровадили проти голови "Російської Залізниці" Олега Бєлозьорова, ексглави "Уралхіму" Дмитра Мазепіна та його сина автогонщика Микити Мазепіна, підприємця Олександра Лебедєва, підприємців Гліба та Ксенії Франк та інших осіб.
Водночас, нові заходи включають заборону на експорт предметів розкоші до Росії, а також заборону ввезення предметів розкоші з Росії. Обмеження стосуються алкогольних напоїв, тютюнових виробів, деяких текстильних виробів та спортивного одягу, взуття, аксесуарів, ювелірних виробів, посуду та предметів мистецтва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это насмешка как с 5 000 касок? 60 000 выстрелов делим на 15 равно 4000 на установку. Скорострельность 550 выстрелов в минуту. это на 7-10 мин боя. Ахренеть.