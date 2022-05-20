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Новини Війна
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Рашисти в Маріуполі планують з вересня повністю русифікувати навчання, - радник мера Андрющенко

маріуполь

Російські окупанти в Маріуполі влаштували "організаційно-методичне" зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, протягом травня рашисти збираються запустити 4 школи, по одній в кожному районі міста.

"Глобального вибору освітянам вже не залишають, прямо та непрямо погрожують "негативними" наслідками від фільтраційних таборів до обмеження "гуманітарної" допомоги. З вересня система освіти в Маріуполі повністю переходить на російські стандарти та російські програми.

В рамках "адаптації" малих маріупольців в школах до переходу на російські програми в школах будуть викладати всього три предмети – російська мова/література; історія росії, математика. Важливе зауваження – математика не для підвищення рівня, а теж як процес знищення української мови.

Виявилось, що маріупольські діти не розуміють математичні терміни російською, тому саме для адаптації в навчанні будуть викладати математику", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти хочуть відправити чоловіків з Маріуполя воювати проти України, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3222) освіта (1297) окупація (6666)


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Топ коментарі
+25
В нас же ще мова не на часі.
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20.05.2022 18:07
+24
У вересні ви забудете, що були в Україні, ідіоти
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20.05.2022 18:02
+19
Іще одна біда півдня та сходу України: "рускаязичнасть"!!! Панувала б там ПОВНІСТЮ українська мова - то й орків би там не було!!! И Крим би лишався українським!!! І не було б "рускагаварящіх", яких треба "захищати"!
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20.05.2022 18:10
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Дамо рашистам са... са... Сала???!!! Салюпу!!!
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20.05.2022 17:58 Відповісти
В Узбекістані є навіть https://www.metal-archives.com/bands/Salupa/13404 кроссовер/хардкор група з такою назвою

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20.05.2022 18:11 Відповісти
Хочется уже Львовского пива на Красной площади по 20 грн
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20.05.2022 18:35 Відповісти
Будут выращивать новое поколение орков.
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20.05.2022 18:00 Відповісти
Насрати. Погано тільки що всі колаборанти після звільнення так і залишаться себе непогано почувати замість нар в тюрязі. Така в нас традиція-самим собі життя ускладнювати🤷
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20.05.2022 18:01 Відповісти
У вересні ви забудете, що були в Україні, ідіоти
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20.05.2022 18:02 Відповісти
А ті, хто виживе, будуть згадувати Україну як страшний сон 😊
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20.05.2022 18:35 Відповісти
"А те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым!" (с) Джон С.....
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20.05.2022 18:54 Відповісти
Тю, в Херсонской области уже собираются отправлять учителей на стажировку в Крым... Школу собираются перевести на русский язык, при том что она даже при совке была украиноязычной... Посмотрим на желающих... Сколько крыс повскрывалось...
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20.05.2022 18:03 Відповісти
okupantskaja sarancha - vse zagaditj , ubitj i prevratitj v gavno...po svoim "standartam"
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20.05.2022 18:04 Відповісти
Кацапьё - это раковая опухоль. Распространяется на окружающие пространства и сразу же превращает всё захваченное в само себя.
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20.05.2022 18:06 Відповісти
російська мова/література.?.достатньо послухати спілкування,телефонні перехвати орків з "батьками" з рідними та близькими..
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20.05.2022 18:06 Відповісти
В нас же ще мова не на часі.
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20.05.2022 18:07 Відповісти
Українська мова не на часі. А от у росіян мова на часі в першу чергу. І історія росії.
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20.05.2022 18:09 Відповісти
Іще одна біда півдня та сходу України: "рускаязичнасть"!!! Панувала б там ПОВНІСТЮ українська мова - то й орків би там не було!!! И Крим би лишався українським!!! І не було б "рускагаварящіх", яких треба "захищати"!
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20.05.2022 18:10 Відповісти
а "какая разница, на каком езыге....."©????
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20.05.2022 18:10 Відповісти
та да, як казали наші зеупориші, "мову на хліб не намажеш".
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20.05.2022 18:12 Відповісти
Їм і досі здається, що вони там назавжди. Ну, ну...
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20.05.2022 18:11 Відповісти
До вересня вони, рашисти, не доживуть
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20.05.2022 18:13 Відповісти
І ще жодний політичний український політичний діяч не заявив, що громадяни України не зобов'язані знати державну мову російської федерації.
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20.05.2022 18:13 Відповісти
А Ви паспорт свій, украінский, давно відкривали, "єсли он у Вас конечно есть"???? По якому там написано????
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20.05.2022 18:23 Відповісти
Стара книжка пасорт (внутрішній),там на двох мовах і це була помилка!
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20.05.2022 18:29 Відповісти
"у кожної помилки, є прізвище, ім'я і побатькові" ©, там же десятки людей розробляли, погоджували, затверджували, і т. д. - хто відповів?????? ясно, шо тепер всьо на кравчучка повісять.....
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20.05.2022 18:57 Відповісти
Україна просто стирається на окупованих рашистами територіях.
А в нас дехто все ще росіску культуру плекає...
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20.05.2022 18:15 Відповісти
То вони ж це обіцяли. Тримають слово.
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20.05.2022 22:52 Відповісти
Да дело времени. Уж как не русифицировали Украину, как не сссрофицировали, а толку нет. Генетическую память не стереть. Тем более, что это не на десятки лет(как было в СССР), а до ближайшего контрнаступления ВСУ, которое действительно эффективно будет по осени.
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20.05.2022 18:15 Відповісти
Дебіли думкою багатіють!
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20.05.2022 18:18 Відповісти
В мене питання, якщо козломорді так впевнені, що вони залишаться в Маріуполі до вересня то чому тоді всі ті кацапи з ФСБ, гру високосадові вояки з армії, нацгвардії і погранціа московії вже зараз терміново продають свою нерухомість у Криму і валять напуй у свої іпеня на болотах?
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20.05.2022 18:38 Відповісти
А мені цікаво, хто їм буде платити зарплати? Так підозрюю, що ми.
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20.05.2022 18:46 Відповісти
Ви не помиляєтесь Бо тамженашелюдє.
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20.05.2022 20:23 Відповісти
Які дебіли - батьки, будуть водити туди дітей?
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20.05.2022 19:58 Відповісти
змусять під загрозою знищення.
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20.05.2022 22:04 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWaRz0QerY9IO5wtYoSQU6JPAKRpO_Noi0yuvbktf5oz5SPTLrOGjGRttMqePW322JnOKUtNmaXgOHsXxcFU1rwcArX44aAeinL3qEvEIwsuPVV_V1c-**************&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1665534387144417&set=a.147729155591622 7 hrs ·

Тепер і я розумію, навіщо рашики ту собачу будку вкрали...





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1 Comment

31 Shares
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20.05.2022 20:26 Відповісти
ТАк же ж казали що за три місяці закінчать війну, якраз до вересня . А що вже не будемо визволяти Маріуполь?
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20.05.2022 21:40 Відповісти
 
 