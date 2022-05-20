Рашисти в Маріуполі планують з вересня повністю русифікувати навчання, - радник мера Андрющенко

Російські окупанти в Маріуполі влаштували "організаційно-методичне" зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, протягом травня рашисти збираються запустити 4 школи, по одній в кожному районі міста.

"Глобального вибору освітянам вже не залишають, прямо та непрямо погрожують "негативними" наслідками від фільтраційних таборів до обмеження "гуманітарної" допомоги. З вересня система освіти в Маріуполі повністю переходить на російські стандарти та російські програми.

В рамках "адаптації" малих маріупольців в школах до переходу на російські програми в школах будуть викладати всього три предмети – російська мова/література; історія росії, математика. Важливе зауваження – математика не для підвищення рівня, а теж як процес знищення української мови.

Виявилось, що маріупольські діти не розуміють математичні терміни російською, тому саме для адаптації в навчанні будуть викладати математику", - йдеться в повідомленні.

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