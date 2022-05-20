До України відправлено нову партію гаубиць, - Пентагон

У рамках нового пакета американської військової допомоги на суму $100 млн Україні відправлено гаубиці, що буксируються, тягачі до них і радари контрбатарейної боротьби, повідомив Пентагон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міноборони США оприлюднило фотографії завантаження 155 мм гаубиць М777 у важкий військово-транспортний літак C-17 Globemaster III, який здатний перевозити понад 75 тонн вантажу.

"У рамках додаткових $100 млн Україні відправлено гаубиці, тактичні транспортні засоби та радари (контрбатарейної боротьби)", - йдеться у повідомленні.

Напередодні офіційний представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що в рамках нового пакета допомоги США "негайно розпочнуть перекидання" 18 гаубиць, що буксируються, калібру 155 міліметрів і 18 тягачів для них, а також три радари контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36.

За наявними даними, озброєння доставляються на аеродром польського міста Ряшів, розташованого за 90 км від кордону з Україною.

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Раніше США вже передали Україні 90 гаубиць M777, що дають змогу ЗСУ сформувати п'ять артилерійських дивізіонів, близько 190 тис. снарядів до них, а також 121 тактичний ударний безпілотник Phoenix Ghost.