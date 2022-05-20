До України відправлено нову партію гаубиць, - Пентагон
У рамках нового пакета американської військової допомоги на суму $100 млн Україні відправлено гаубиці, що буксируються, тягачі до них і радари контрбатарейної боротьби, повідомив Пентагон.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Міноборони США оприлюднило фотографії завантаження 155 мм гаубиць М777 у важкий військово-транспортний літак C-17 Globemaster III, який здатний перевозити понад 75 тонн вантажу.
"У рамках додаткових $100 млн Україні відправлено гаубиці, тактичні транспортні засоби та радари (контрбатарейної боротьби)", - йдеться у повідомленні.
Напередодні офіційний представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що в рамках нового пакета допомоги США "негайно розпочнуть перекидання" 18 гаубиць, що буксируються, калібру 155 міліметрів і 18 тягачів для них, а також три радари контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36.
За наявними даними, озброєння доставляються на аеродром польського міста Ряшів, розташованого за 90 км від кордону з Україною.
Раніше США вже передали Україні 90 гаубиць M777, що дають змогу ЗСУ сформувати п'ять артилерійських дивізіонів, близько 190 тис. снарядів до них, а також 121 тактичний ударний безпілотник Phoenix Ghost.
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Ленд-ліз також вже в дії, але нам досі невідомо, які умови там прописані. Якщо справді можна просити БУДЬ-ЯКУ зброю без обмежень, то орган, який цим буде займатись (замовлення і розподіл) треба створити у ВСУ, а не довірити цю справу, борони Боже, ОПі.
Щодо гаубиць, то як стало відомо з зарубіжних джерел (від наших же лише переможні реляції йдуть) - США поставляє їх в Україну БЕЗ комп"ютерів. Тобто наведення на ціль відбувається неавтоматично, "традиційними" способами (обчислення кутів, дальності і т.п.). Це, звичайно, може впливати на точність стрільби, але при добрій виучці операторів - втрата точності незначна.
По-любому, дякуємо партнерам за допомогу!
Хто розумний - зрозуміє. А інші нехай усяких демур слухають)))