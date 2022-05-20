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До України відправлено нову партію гаубиць, - Пентагон

війна,артилерія

У рамках нового пакета американської військової допомоги на суму $100 млн Україні відправлено гаубиці, що буксируються, тягачі до них і радари контрбатарейної боротьби, повідомив Пентагон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міноборони США оприлюднило фотографії завантаження 155 мм гаубиць М777 у важкий військово-транспортний літак C-17 Globemaster III, який здатний перевозити понад 75 тонн вантажу.

"У рамках додаткових $100 млн Україні відправлено гаубиці, тактичні транспортні засоби та радари (контрбатарейної боротьби)", - йдеться у повідомленні.

Напередодні офіційний представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що в рамках нового пакета допомоги США "негайно розпочнуть перекидання" 18 гаубиць, що буксируються, калібру 155 міліметрів і 18 тягачів для них, а також три радари контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36.

За наявними даними, озброєння доставляються на аеродром польського міста Ряшів, розташованого за 90 км від кордону з Україною.

Також читайте: Доставка американської зброї до України інколи займає менше доби, - посольство США

Раніше США вже передали Україні 90 гаубиць M777, що дають змогу ЗСУ сформувати п'ять артилерійських дивізіонів, близько 190 тис. снарядів до них, а також 121 тактичний ударний безпілотник Phoenix Ghost.

Автор: 

зброя (7435) Пентагон (1415) США (22497)


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Топ коментарі
+16
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20.05.2022 18:50
+9
Звичайно, що кацап бреше. Це ж кацап!
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20.05.2022 19:33
+7
https://www.youtube.com/watch?v=d1IduavySFk Відео бойової роботи двох артилерійських розрахунків американських гаубиць M777
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20.05.2022 18:49
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Підтримка від Заходу є, а що повільніша, аніж нам би хотілось, то це цілком на совісті нашої влади, яка своїм таким довгим і впертим ігноруванням загрози заставила Захід сумніватись у спроможності України в принципі воювати.

Ленд-ліз також вже в дії, але нам досі невідомо, які умови там прописані. Якщо справді можна просити БУДЬ-ЯКУ зброю без обмежень, то орган, який цим буде займатись (замовлення і розподіл) треба створити у ВСУ, а не довірити цю справу, борони Боже, ОПі.

Щодо гаубиць, то як стало відомо з зарубіжних джерел (від наших же лише переможні реляції йдуть) - США поставляє їх в Україну БЕЗ комп"ютерів. Тобто наведення на ціль відбувається неавтоматично, "традиційними" способами (обчислення кутів, дальності і т.п.). Це, звичайно, може впливати на точність стрільби, але при добрій виучці операторів - втрата точності незначна.

По-любому, дякуємо партнерам за допомогу!
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20.05.2022 21:14 Відповісти
Спасибо за 6-й гаубичный дивизион,полностью укомплектованный тягачами и по РЛС на батарею.
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20.05.2022 21:34 Відповісти
Читаю тут деяких дописувачів...трохи дивно, хіба так важко зрозуміти, що літаками багато не доставиш. А учора була новина про фрахтування максимуму вільного флоту Штатами. Та й ще їх Ро-Ро, що належать ВМС вийшли у море та прямують до Європи.
Хто розумний - зрозуміє. А інші нехай усяких демур слухають)))
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21.05.2022 01:06 Відповісти
От нащо писати куди саме доставляєтся?
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21.05.2022 02:10 Відповісти
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