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Новини Санкції проти Росії
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США працюють над тим, щоб завдати болючого удару по економіці Росії, - міністр транспорту Буттіджедж

буттіджедж

Армія РФ за наказом президента Путіна свідомо знищує людей в Україні, а також цивільну транспортну інфраструктуру. США мають намір завдати болючого удару по економіці РФ.

Про це заявив міністр транспорту США Піт Буттіджедж під час Міжнародного транспортного форуму (ITF), який проходить у німецькому Лейпцигу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путін цілеспрямовано б’є по українській інфраструктурі, бомбардуючи мости, руйнуючи залізничні станції, усвідомлюючи при цьому, що міцна транспортна система є одною з запорук сильного вільного суспільства", - заявив посадовець.

Він назвав розв'язану Росією війну "анафемою основоположним принципам, ідеалам і правилам ITF". Ця війна руйнує не лише інфраструктуру, а й має на меті зруйнувати довіру між країнами, загрожує солідарності, наголосив Буттіджедж.

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Представник США зауважив, що його країна працює над тим, аби завдати болючого удару по економіці рф, ізолювати її від міжнародних інституцій. Міністр нагадав, що США зупинили імпорт російських енергоносіїв, закрили небо для російських літаків через 14 часових поясів, наклали санкції на сотні російських чиновників, приватні літаки та яхти олігархів тощо.

Водночас США надають велику підтримку Україні. Міністр навів приклад, що із запланованих Агентством з міжнародного розвитку 1 млрд дол. гуманітарної допомоги 688 млн призначені для України та її країн-сусідів.

Буттіджедж відзначив 3 важливі компоненти роботи: задовільнити негайні інфраструктурні потреби для зменшення наслідків гуманітарної кризи; негайні інфраструктурні потреби для забезпечення функціонування української економіки, зокрема в частині доставки зерна та інших необхідних продуктів; створити довгострокові плани масштабної відбудови інфраструктури України після війни.

Автор: 

путін володимир (23758) росія (64923) санкції (11768) США (22497)


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Топ коментарі
+16
Лечить нужно не россию, лечить нужно рашистов и лечить их нужно более жесткими методами чем немецких нацистов. Давайте будем честноми - немцы зверствовали всего 7 лет, русские зверствуют вся свою историю. Сколько народу было убито русскими нацистами, не сопоставимо с немцами. Преступления немцев против человечества необходимо умножать на 100 и это позволит увидеть более кровожадного монстра в образе рашистов.
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20.05.2022 19:02
+4
4 компонент: конфіскувати нарешті кацапські заморожені гроші на нашу користь.
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20.05.2022 19:04
+3
сша если б хотели - то давно б уничтожили.
Тот же дефолт например. Опять кота за яйца тянут. Не на часі. Им тут нужен 2ой афганистан по ходу.
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20.05.2022 19:26
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Да пора уже по Будапешту отбомбиться .... нужно раздавить экономику мадьяр как букашку, чтобы другие не умничали
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20.05.2022 18:58 Відповісти
Лечить нужно не россию, лечить нужно рашистов и лечить их нужно более жесткими методами чем немецких нацистов. Давайте будем честноми - немцы зверствовали всего 7 лет, русские зверствуют вся свою историю. Сколько народу было убито русскими нацистами, не сопоставимо с немцами. Преступления немцев против человечества необходимо умножать на 100 и это позволит увидеть более кровожадного монстра в образе рашистов.
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20.05.2022 19:02 Відповісти
4 компонент: конфіскувати нарешті кацапські заморожені гроші на нашу користь.
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20.05.2022 19:04 Відповісти
БуТтідЖедЖ... Бл...кацапам вже повинно бути боляче))
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20.05.2022 19:04 Відповісти
сша если б хотели - то давно б уничтожили.
Тот же дефолт например. Опять кота за яйца тянут. Не на часі. Им тут нужен 2ой афганистан по ходу.
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20.05.2022 19:26 Відповісти
Очередные сказки, санкции из ада и дефолт уже прошли?
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20.05.2022 19:32 Відповісти
отже, це удар по французькому алстому з його електровозами...започаткована ще в часи яценюка співпраця з американськими локомотивобудівниками продовжується...
електровози такі вразливі, як показує російська війна проти україни
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21.05.2022 14:48 Відповісти
Фуфло какое-то гонит. Санкции - бред, нужно просто установить фиксированные цены и либо кацапы продают по ним, либо пускай затыкают скважины, консервация далеко не бесплатный процесс.

Возьми любую подлодку и пальни торпедой в северный поток первый. И все. Теперь газ у нас и у Польши и другого способа доставить в Европу нет, болгарский поток не реализован, а Северный поток два будет хорошим унижением, но и его туда же можно отправить, недалеко он проходит.
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20.05.2022 20:05 Відповісти
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028 18 hrs ·

А яке озброєння чи фінансову допомогу передав Україні наш партнер Оман?





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20.05.2022 20:07 Відповісти
ойййй пляяя....угу...уже как 2 месяца працюють....хотели-бы, уже давно сделали бы им тошно....а то только бла-бла-бла...
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20.05.2022 21:01 Відповісти
Замкнути кацапів у Чорному та Балтійському морях для ВМФ США - раз плюнути
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20.05.2022 23:08 Відповісти
 
 