США працюють над тим, щоб завдати болючого удару по економіці Росії, - міністр транспорту Буттіджедж

Армія РФ за наказом президента Путіна свідомо знищує людей в Україні, а також цивільну транспортну інфраструктуру. США мають намір завдати болючого удару по економіці РФ.

Про це заявив міністр транспорту США Піт Буттіджедж під час Міжнародного транспортного форуму (ITF), який проходить у німецькому Лейпцигу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путін цілеспрямовано б’є по українській інфраструктурі, бомбардуючи мости, руйнуючи залізничні станції, усвідомлюючи при цьому, що міцна транспортна система є одною з запорук сильного вільного суспільства", - заявив посадовець.

Він назвав розв'язану Росією війну "анафемою основоположним принципам, ідеалам і правилам ITF". Ця війна руйнує не лише інфраструктуру, а й має на меті зруйнувати довіру між країнами, загрожує солідарності, наголосив Буттіджедж.

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Представник США зауважив, що його країна працює над тим, аби завдати болючого удару по економіці рф, ізолювати її від міжнародних інституцій. Міністр нагадав, що США зупинили імпорт російських енергоносіїв, закрили небо для російських літаків через 14 часових поясів, наклали санкції на сотні російських чиновників, приватні літаки та яхти олігархів тощо.

Водночас США надають велику підтримку Україні. Міністр навів приклад, що із запланованих Агентством з міжнародного розвитку 1 млрд дол. гуманітарної допомоги 688 млн призначені для України та її країн-сусідів.

Буттіджедж відзначив 3 важливі компоненти роботи: задовільнити негайні інфраструктурні потреби для зменшення наслідків гуманітарної кризи; негайні інфраструктурні потреби для забезпечення функціонування української економіки, зокрема в частині доставки зерна та інших необхідних продуктів; створити довгострокові плани масштабної відбудови інфраструктури України після війни.