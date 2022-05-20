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Новини Війна
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Ракета окупантів влучила в об'єкт інфраструктури на Одещині, виникла пожежа, - ОК "Південь"

одещина

20 травня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Одеської області, внаслідок очго виникла пожежа.

Про це повідомляє міськрада із посиланням на дані ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок влучання ворожої ракети в один з об'єктів інфраструктури Одещини, спалахнула пожежа, на місці працюють рятувальники. Загрози життю та здоров'ю цивільного населення в найближчих населених пунктах немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ворог вдарив ракетою по Одещині. Поцілив у пляжний сортир, - ОК "Південь"

Автор: 

обстріл (28212) Одеська область (3186)


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Цих людей "заспокоювали" до останнього.Як РНБО так і офіс зеленського та його політична сила слуга народу.(пост василевської-смаглюк що русню цікавлять тільки військові обьєкти).Це наслідок того,що влада до останнього називала нагнітанням і скабєєвщиною.
NYT оприлюднило докази масової страти в Бучі
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20.05.2022 19:00 Відповісти
От хто шоб не говорил , но уважаю нашего президента, ну просто мудрейший человек -такую сиренную программу запустил в стране ! и за сколько -всего то за три месяца , ну просто...ух !
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20.05.2022 19:04 Відповісти
20 травня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Одеської області, внаслідок очго виникла пожежа.

Тю, так була ж сьогодні ця новина - про влучання ракети в очго пляжного сортиру...
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20.05.2022 19:05 Відповісти
Это другой обстрел.
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20.05.2022 19:20 Відповісти
Добпиз**лися?
Зранку потролили русню про вражений туалет на пляжі - і сходу отримали отвєтку, та ще й яку!!!
Невже мало було прикладів за три місяці, коли насмішка над промахом русні викликає потім значні руйнування та загибелі наших людей?
Невже не доходить, що як тільки у нас починає якесь недолуге чмо похвалятися запасами зерна - сходу отримуємо зруйновані елеватори???
Невже досі ще не ясно, що доповіді про успішні евакуаційні потяги з прифронтових міст миттєво викликають розстріл вокзалів та залізничних вузлів?
Навіщо хвастатись про відновлені мости: скільки, яких і саме головне - де...???
Поки це не скінчиться - так і будемо отримувати прильоти туди, куди до цього не поцілювали.
Можливо, я помиляюся! Але це моє глибоке переконання!
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20.05.2022 19:40 Відповісти
вся твоя простыня подтверждает один простой факт - любой европеец вообще и украинец в частности не готов к такой войне в 21 веке - люди не могут перестроиться с мирной жизни на военную ..
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21.05.2022 00:22 Відповісти
 
 