Ракета окупантів влучила в об'єкт інфраструктури на Одещині, виникла пожежа, - ОК "Південь"
20 травня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Одеської області, внаслідок очго виникла пожежа.
Про це повідомляє міськрада із посиланням на дані ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок влучання ворожої ракети в один з об'єктів інфраструктури Одещини, спалахнула пожежа, на місці працюють рятувальники. Загрози життю та здоров'ю цивільного населення в найближчих населених пунктах немає", - йдеться в повідомленні.
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Тю, так була ж сьогодні ця новина - про влучання ракети в очго пляжного сортиру...
Зранку потролили русню про вражений туалет на пляжі - і сходу отримали отвєтку, та ще й яку!!!
Невже мало було прикладів за три місяці, коли насмішка над промахом русні викликає потім значні руйнування та загибелі наших людей?
Невже не доходить, що як тільки у нас починає якесь недолуге чмо похвалятися запасами зерна - сходу отримуємо зруйновані елеватори???
Невже досі ще не ясно, що доповіді про успішні евакуаційні потяги з прифронтових міст миттєво викликають розстріл вокзалів та залізничних вузлів?
Навіщо хвастатись про відновлені мости: скільки, яких і саме головне - де...???
Поки це не скінчиться - так і будемо отримувати прильоти туди, куди до цього не поцілювали.
Можливо, я помиляюся! Але це моє глибоке переконання!