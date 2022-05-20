Ракета окупантів влучила в об'єкт інфраструктури на Одещині, виникла пожежа, - ОК "Південь"

20 травня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Одеської області, внаслідок очго виникла пожежа.

Про це повідомляє міськрада із посиланням на дані ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок влучання ворожої ракети в один з об'єктів інфраструктури Одещини, спалахнула пожежа, на місці працюють рятувальники. Загрози життю та здоров'ю цивільного населення в найближчих населених пунктах немає", - йдеться в повідомленні.

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