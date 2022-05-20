Росіяни підготували до запуску з Чорного моря 16 крилатих ракет "Калібр", - Міноборони

Російські загарбники підготували до запуску з акваторії Чорного моря 16 крилатих ракет типу "Калібр".

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, кораблі Чорноморського флоту в акваторіях Чорного і Азовського морів ізолюють район бойових дій, ведуть розвідку та надають вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку.

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За даними розвідки, станом на 20 травня у готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебувають два кораблі із сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу "Калібр". Також корабельні угруповання противника в Чорному та Азовському морях продовжують блокувати цивільне судноплавство.

"Українські війська ведуть оборонну операцію, завдаючи противнику відчутних втрат у живій силі і техніці", - наголосив речник МОУ.