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Росіяни підготували до запуску з Чорного моря 16 крилатих ракет "Калібр", - Міноборони

калібр

Російські загарбники підготували до запуску з акваторії Чорного моря 16 крилатих ракет типу "Калібр".

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, кораблі Чорноморського флоту в акваторіях Чорного і Азовського морів ізолюють район бойових дій, ведуть розвідку та надають вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ визначає нові рубежі для пуску ракет по Україні, - Міноборони

За даними розвідки, станом на 20 травня у готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебувають два кораблі із сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу "Калібр". Також корабельні угруповання противника в Чорному та Азовському морях продовжують блокувати цивільне судноплавство.

"Українські війська ведуть оборонну операцію, завдаючи противнику відчутних втрат у живій силі і техніці", - наголосив речник МОУ.

Автор: 

крилаті ракети (1070) Міноборони (7306) Мотузяник Олександр (349)


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Топ коментарі
+23
Асфальтом?
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20.05.2022 19:16
+17
Шампурами! Шашлики найвеличніший на майскіє зжер, шампури ж то, напевно, залишились.
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20.05.2022 19:24
+15
А Севастопольский порт. его нефтебаза, где заправляются корабли уродов, вне досягаемости? Или мы свою "инфраструктуру" уничтожаем на подконтрольной территории, а то что захвачено - сцым? Как то не правильно это... Одна ракета сожжет весь порт.
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20.05.2022 19:25
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спасіба шо сказалі... А не можна по них гахнути чимось??? поки вони там укупочці?
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20.05.2022 19:15 Відповісти
Асфальтом?
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20.05.2022 19:16 Відповісти
Шампурами! Шашлики найвеличніший на майскіє зжер, шампури ж то, напевно, залишились.
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20.05.2022 19:24 Відповісти
так важкеньким кусочком застиглого асфальту з літака бомбіть усьо
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20.05.2022 19:25 Відповісти
А С-300, которые передала Словения, вот они и будут их сбивать..
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20.05.2022 19:30 Відповісти
просрали ще в перший тиждень передачі якшо ви не в курсі
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20.05.2022 19:56 Відповісти
Хіба знищена?
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20.05.2022 19:57 Відповісти
В смислі? не поставили? чи втрачені?
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20.05.2022 20:20 Відповісти
Пажалустi.
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20.05.2022 19:40 Відповісти
Шаурмой
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20.05.2022 19:53 Відповісти
ми їх сиренами заглушим..у нас дуже потужна сирена програма
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20.05.2022 19:54 Відповісти
Довго ми ще будемо статистами??? Коли вже цю наволоч почнуть топити?? Скільки можна це терпіти???
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20.05.2022 19:15 Відповісти
чим? шляхами та шашликами?
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20.05.2022 19:22 Відповісти
!
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20.05.2022 20:26 Відповісти
Вважаю, що немає чим.., а за 3 місяці вже мало б і бути..(дякуємо хоч за яку допомогу.., але супроти ракет--це гівно..)
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20.05.2022 19:29 Відповісти
у нас дуже потужна сирена програма -4 штуки на квадратний кілометр . ви шо не чули?
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20.05.2022 19:58 Відповісти
"Довго ми ще будемо статистами?"

Довго. Зєлє ще на другому терміні західне бабло на відбудову країни розкрадати...
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20.05.2022 19:56 Відповісти
ви собі уявляєте їхній потенціал??Сказати можна шо завгодно..
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20.05.2022 19:30 Відповісти
А Севастопольский порт. его нефтебаза, где заправляются корабли уродов, вне досягаемости? Или мы свою "инфраструктуру" уничтожаем на подконтрольной территории, а то что захвачено - сцым? Как то не правильно это... Одна ракета сожжет весь порт.
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20.05.2022 19:25 Відповісти
ви шо. у зеленського ж в криму маєток. а ну як постраждає.
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20.05.2022 20:22 Відповісти
шваркнуть по нии шампурами
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20.05.2022 19:27 Відповісти
~2км свіжоасфальтованої дороги- 1 ракета "Нептун"...
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20.05.2022 19:28 Відповісти
А дійсно, скільки можна це терпіти? Парашка окупувала Чорне море і всі чорноморські країни , включно з членами альянсу від страху засунули язики собі в ср@ку і мовчать???. Такий переляк, що згодні не висовуватись???
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20.05.2022 19:28 Відповісти
Вже потріюно було хоча б із Середземного моря, хоч із Чорного ті кораблі розхерачити давно.А то--начебто і допомога всього світу--а на ділі нас ракетами б'ють 3 місяці--і далі шо??
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20.05.2022 19:33 Відповісти
Багато хто у світі ще досі не розуміє, що тут, в Україні, діється. Якщо ви нам не допоможете, ***** прийде до вас. Чи ви сподіваєтеся пересидіти у своєму НАТО? Так воно (*****) бомбитиме і ваше НАТО!!!!Воно ж дурне!
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20.05.2022 19:59 Відповісти
чого ж мовчать. сьогодні Ердоган, наприклад, сказав, що він і нашим, і вашим.
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20.05.2022 20:24 Відповісти
А по курску-белгороду точками слабо жахнуть по нефтебазам и "военным" объектам? Сегодня с обеда одна за одной тревоги и понимаешь что кому то точно прилетит или домой или на работу...почему мокша себя спокойно чувствует - мы можем спокойно их бомбить на их же территории по тому же международному праву - пусть сидят в подвалах и может прозреют *****...
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20.05.2022 19:32 Відповісти
ну от Жданов, наприклад, каже, що ми можемо. але верховний гімнокомандувач забороняє.
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20.05.2022 20:25 Відповісти
А ми можемо їх перехопити? Господи, та скільки вони вже нас довбатимуть тими ракетам? Невже не можна щось зробити?
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20.05.2022 19:33 Відповісти
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20.05.2022 19:35 Відповісти
пабідітілі Парашенка...
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20.05.2022 19:48 Відповісти
"зробили їх разом" (С)
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20.05.2022 19:55 Відповісти
хочу бавовну в "ингушетии". Ну, или в "вышнем волочке".
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20.05.2022 19:38 Відповісти
Нептун вогонь !

Гарпун готуйсь!
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20.05.2022 19:38 Відповісти
Ну где уже эти обещанные Гарпуны!
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20.05.2022 19:48 Відповісти
А ще на початку травня бувало і по 48 готували, дрібнішають кацапи, дрібнішають, спустошуються і видихаються
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20.05.2022 19:54 Відповісти
tak vrode by dali rakety uzhe...kak by mogli uzhe oprovuvatj
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20.05.2022 19:55 Відповісти
Džonsonovskie de-kalibry, ne?
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20.05.2022 22:53 Відповісти
Ну так в них ще є підводні човни.
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20.05.2022 19:56 Відповісти
надеюсь, что наше командование сделало выводы и такое явление, как казармы, где спят более одного взвода уже давно должно быть запрещено.
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20.05.2022 20:01 Відповісти
16 ракет это не так много
в первые дни войны их кажется сотнями запускали

плюс у них есть риск что их подобьют

посмотрим, может ракеты противокарабельные кто то сможет протестировать
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20.05.2022 20:07 Відповісти
Ракеты "КАЛИБР" дальше гугл Вам в помощь
Российские захватчики подготовили к запуску из акватории Черного моря 16 крылатых ракет типа "Калибр". Источник:
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20.05.2022 22:54 Відповісти
Volodymyr Ariev

Знаєте чим активно займається СБУ в регіонах? Приходить до тих, хто критикує владу відбирати пояснення! Особисто знаю мінімум два випадки - у Кам'янці-Подільському та Миргороді (фото в коментарях). Кажуть, такого набагато більше.

Вам не подобається що уряд робить з пальним? Чекайте СБУ. Ви вважаєте ідеї Гетьманцева щодо бізнеса ідіотськими? Чекайте СБУ. Безугла і компанія подають антиреформаторський законопроект щодо об'єднання розівідки і контррозвідки? Вважаєте Єрмака антиукраїнським діячем, а Арестовича, Подоляка та Лещенка маніпуляторами і брехунами? Прибіжуть ще швидше.

Замість того, щоб перевіряти проросійських діячів, в місцевих управліннях СБУ вислужуються і полюють на патріотичних активістів. Мушу нагадати, що переслідування за критичні висловлювання - це російська традиція і з такою діяльністю спецслужб у нас буде проблема зі вступом до Євросоюзу. А ще мушу нагадати українську традицію: на кожну спробу повторити КГБ, буде повторення УПА.https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/282383971_5079825775457559_1484298180167865155_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=wNw7n9E6SIUAX8VhY38&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT8JMC3wpMio07rhPGheY6Q8WJCDM1-61R2Qq3SOxC9JaQ&oe=628C3758
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20.05.2022 20:17 Відповісти
Бред.
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21.05.2022 09:08 Відповісти
 
 