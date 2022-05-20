Росіяни підготували до запуску з Чорного моря 16 крилатих ракет "Калібр", - Міноборони
Російські загарбники підготували до запуску з акваторії Чорного моря 16 крилатих ракет типу "Калібр".
Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За його словами, кораблі Чорноморського флоту в акваторіях Чорного і Азовського морів ізолюють район бойових дій, ведуть розвідку та надають вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку.
За даними розвідки, станом на 20 травня у готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебувають два кораблі із сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу "Калібр". Також корабельні угруповання противника в Чорному та Азовському морях продовжують блокувати цивільне судноплавство.
"Українські війська ведуть оборонну операцію, завдаючи противнику відчутних втрат у живій силі і техніці", - наголосив речник МОУ.
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Довго. Зєлє ще на другому терміні західне бабло на відбудову країни розкрадати...
Гарпун готуйсь!
в первые дни войны их кажется сотнями запускали
плюс у них есть риск что их подобьют
посмотрим, может ракеты противокарабельные кто то сможет протестировать
Российские захватчики подготовили к запуску из акватории Черного моря 16 крылатых ракет типа "Калибр". Источник:
Знаєте чим активно займається СБУ в регіонах? Приходить до тих, хто критикує владу відбирати пояснення! Особисто знаю мінімум два випадки - у Кам'янці-Подільському та Миргороді (фото в коментарях). Кажуть, такого набагато більше.
Вам не подобається що уряд робить з пальним? Чекайте СБУ. Ви вважаєте ідеї Гетьманцева щодо бізнеса ідіотськими? Чекайте СБУ. Безугла і компанія подають антиреформаторський законопроект щодо об'єднання розівідки і контррозвідки? Вважаєте Єрмака антиукраїнським діячем, а Арестовича, Подоляка та Лещенка маніпуляторами і брехунами? Прибіжуть ще швидше.
Замість того, щоб перевіряти проросійських діячів, в місцевих управліннях СБУ вислужуються і полюють на патріотичних активістів. Мушу нагадати, що переслідування за критичні висловлювання - це російська традиція і з такою діяльністю спецслужб у нас буде проблема зі вступом до Євросоюзу. А ще мушу нагадати українську традицію: на кожну спробу повторити КГБ, буде повторення УПА.https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/282383971_5079825775457559_1484298180167865155_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=wNw7n9E6SIUAX8VhY38&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT8JMC3wpMio07rhPGheY6Q8WJCDM1-61R2Qq3SOxC9JaQ&oe=628C3758