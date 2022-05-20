Встановлено командира роти 64-ї бригади ЗС РФ, який наказував вбивати цивільних на Київщині, - Венедіктова. ФОТО
Ідентифіковано командира роти 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, який наказував вбивати цивільних на Київщині.
Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
"Це 30-річний старший лейтенант Василь Литвиненко - командир роти 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ ЗС РФ у складі 35-ї загальновійськової армії. Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області спільно із поліцейськими викрили його у порушені законів та звичаїв війни, поєднаному з вбивством.
Він був "старшим" під час окупації Липівки Бучанського району Київської області. Без його дозволу мешканці села не могли вийти з дому по воду. Він розпоряджався навіть тим, чи можна людям надавати меддопомогу", - написала Венедіктова у фейсбуці.
Слідство встановило, що на виконання злочинних наказів командира роти, підлеглі військовослужбовці з автоматичної вогнепальної зброї поранили беззбройного цивільного чоловіка похилого віку прямо на його подвір’ї. На цьому вони не зупинились – невдовзі загарбники вже з танку розстріляли будинок, де був поранений ними мешканець. Він згорів разом із рідним домом.
Зараз прокуратура встановлює інших співучасників цих злочинів, а також причетність Литвиненка до поранення ще двох цивільних мешканок Липівки та руйнування 18 житлових будинків у селі.
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Євросанатoрій на двадцять років??? Ні, - справедливіше поки ще воєнний стан, "при попытке к бегству"..................................
А Литвиненко якщо фантастичним образом і затримають, то відпустять ...
При наймі, я не намагався образити Білорусів, а тільки вказав на їх етнічну самоназву, бо до ХVI сторіччя взагалі не існувало слово "білорус".
Россійські мати і образи, які россіяни і інші національності використовують проти українців - це все, що хохол-Карін (судить про Литвиненка за прізвищем, а сам має російське) міг викласти радше, ніж визнати помилку і вибачитись.
В світі є багатомільйона діаспора українців, як в Канаді, Австралії, Англії, Аргентині, Бразілії і т.д., але для хохла-Каріна вони є хохли, бо не живуть в Україні. Завдяки українцям за кордоном, які там народились, або імігрували рятуючись від Совєтів, або за інших обставин, іноземці можуть ознайомитися з українською культурою, не кажучи вже про їхній вклад в відродженні вільної України після знищення СРСР. Але хохол-Карін втілює кацапську пропаганду і сіє ненависть до українців за кордоном разом з іншими кацо-ботами, які його "лайкають".
Але можливо, судячи за прізвищем Карін, ти латентний хохол, а не кацо-бот, бо латентні під@ри більш, ніж гетеро, показують свою агресію до їх подібним, щоби сховати свою справжню натуру Каріних
І прізвище"украв"у України....Але один ХРЕН... вигльонда як мокша!!!
Орки!!! Хоч змінюйте прізвища, хоч робіть"тренинг" на слово"пАлЯница" ...ви все одно не пройдете КАСТИНГ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ .
А знаєте чому???
Бо у вас язик з ЖОПИ!!!
тобто корні з України точно є
уявила ,як у цього манкурта просити дозволу за водою піти або лікаря позвати - аж зле стало
можна, його хтось прикопає?
глибоко.
дуже глибоко.
можна живцем.
ладний та відгодований...
Это - МУРЛО!
Та це табло збоченця зі стажем!
ходи і оглядайся, ми тебе дістанемо!
НЕ ТРЕБА КОГОСЬ ВИДІЛЯТИ ОКРЕМО - ЦЕ РОБОТА КОЛОМОЙЩІ І ІНШ.
НА ПОШУК КОМПРОМІСУ І МАЙБУТНІХ "МОСТІВ ДРУЖБИ" І ПРИМИРЕННЯ,
БО БІЗНЕС З ПАРАЩЕЮ КИШЕНІ ЇМ ГРІЄ.