Встановлено командира роти 64-ї бригади ЗС РФ, який наказував вбивати цивільних на Київщині, - Венедіктова. ФОТО

Ідентифіковано командира роти 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, який наказував вбивати цивільних на Київщині.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Це 30-річний старший лейтенант Василь Литвиненко - командир роти 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ ЗС РФ у складі 35-ї загальновійськової армії. Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області спільно із поліцейськими викрили його у порушені законів та звичаїв війни, поєднаному з вбивством.

Він був "старшим" під час окупації Липівки Бучанського району Київської області. Без його дозволу мешканці села не могли вийти з дому по воду. Він розпоряджався навіть тим, чи можна людям надавати меддопомогу", - написала Венедіктова у фейсбуці.

Слідство встановило, що на виконання злочинних наказів командира роти, підлеглі військовослужбовці з автоматичної вогнепальної зброї поранили беззбройного цивільного чоловіка похилого віку прямо на його подвір’ї. На цьому вони не зупинились – невдовзі загарбники вже з танку розстріляли будинок, де був поранений ними мешканець. Він згорів разом із рідним домом.

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Зараз прокуратура встановлює інших співучасників цих злочинів, а також причетність Литвиненка до поранення ще двох цивільних мешканок Липівки та руйнування 18 житлових будинків у селі.