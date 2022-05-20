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Встановлено командира роти 64-ї бригади ЗС РФ, який наказував вбивати цивільних на Київщині, - Венедіктова. ФОТО

Ідентифіковано командира роти 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, який наказував вбивати цивільних на Київщині.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено командира роти 64-ї бригади ЗС РФ, який наказував вбивати цивільних на Київщині, - Венедіктова 01

"Це 30-річний старший лейтенант Василь Литвиненко - командир роти 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ ЗС РФ у складі 35-ї загальновійськової армії. Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області спільно із поліцейськими викрили його у порушені законів та звичаїв війни, поєднаному з вбивством.

Він був "старшим" під час окупації Липівки Бучанського району Київської області. Без його дозволу мешканці села не могли вийти з дому по воду. Він розпоряджався навіть тим, чи можна людям надавати меддопомогу", - написала Венедіктова у фейсбуці.

Слідство встановило, що на виконання злочинних наказів командира роти, підлеглі військовослужбовці з автоматичної вогнепальної зброї поранили беззбройного цивільного чоловіка похилого віку прямо на його подвір’ї. На цьому вони не зупинились – невдовзі загарбники вже з танку розстріляли будинок, де був поранений ними мешканець. Він згорів разом із рідним домом.

Також читайте: Військовий РФ Шишимарін визнав у суді, що вбив мирного жителя Сумщини: "Я вистрілив короткою чергою. Тим самим я його вбив"

Встановлено командира роти 64-ї бригади ЗС РФ, який наказував вбивати цивільних на Київщині, - Венедіктова 02
Встановлено командира роти 64-ї бригади ЗС РФ, який наказував вбивати цивільних на Київщині, - Венедіктова 03

Також читайте: На Київщині вже знайдено тіла 1 288 мирних жителів, убитих окупантами, - поліція

Зараз прокуратура встановлює інших співучасників цих злочинів, а також причетність Литвиненка до поранення ще двох цивільних мешканок Липівки та руйнування 18 житлових будинків у селі.

Автор: 

армія рф (17196) Київська область (4004) Венедіктова Ірина (829) воєнні злочини (1849)


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Топ коментарі
+68
Какая отвратительная рожа.
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20.05.2022 19:24
+36
Командирів які віддавали злочинні накази потрібно показово знищувати. Для цього потрібно рішення судів які поставлять вбивць "поза законом" - де піймав там і вбив.
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20.05.2022 19:28
+36
Один я уявляю як повільно перерізаю горлянку цій потворі ?
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20.05.2022 19:29
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Какая отвратительная рожа.
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20.05.2022 19:24 Відповісти
Это не рожа - эта жопа
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20.05.2022 20:19 Відповісти
Отвратительная ж...овская рожа!
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20.05.2022 20:29 Відповісти
не знаю как на лейтенанту а на уру подзаборного рыло аккурат и тянет.. наверное в петрушке глядя на Вову дешевого гопника которому вовремя лизды не дали пером под бок такие все у них нормалек..
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20.05.2022 21:06 Відповісти
Рыло рузкого мира.
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20.05.2022 22:57 Відповісти
Командирів які віддавали злочинні накази потрібно показово знищувати. Для цього потрібно рішення судів які поставлять вбивць "поза законом" - де піймав там і вбив.
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20.05.2022 19:28 Відповісти
Йому ще й адвоката нададуть...
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20.05.2022 19:36 Відповісти
Тоді краще вже вирок військового трибуналу за поданням військових прокурорів. Сподіваюсь що ці інститути, які, до речі, "зелене чмо" розгромило напередодні війни, будуть відновлені.
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20.05.2022 22:09 Відповісти
я вас засмутю, - У Європі навіть для таких скасованa смертнa карa.
Євросанатoрій на двадцять років??? Ні, - справедливіше поки ще воєнний стан, "при попытке к бегству"..................................
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20.05.2022 23:04 Відповісти
Вирок може бути "доставити в суд", а те що злочинець намагався втекти то це вже він сам винен...
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20.05.2022 23:28 Відповісти
І пару раз, на біс!
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21.05.2022 05:12 Відповісти
краще калічити. згодом, на якийсь ювілей оркостана, їх свої ж денуть зберуть на баржу та й притоплють, чтоб пейзажи мохосранськів не музолили
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20.05.2022 19:54 Відповісти
Один я уявляю як повільно перерізаю горлянку цій потворі ?
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20.05.2022 19:29 Відповісти
Бачу Вас вже 22 таких. А як мене достатньо однієї акуратної дірочки в голові. Головне ж результат.
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20.05.2022 22:11 Відповісти
Уявляй - уявляй, а потім приїде якась ССУддя з підконтрольної росією території та впаяє тобі (та ще 22 м ) років 10.
А Литвиненко якщо фантастичним образом і затримають, то відпустять ...
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20.05.2022 22:45 Відповісти
мы уже поняли что ты чмо и кацапский раб
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20.05.2022 23:07 Відповісти
Типове кацапське їбало. Уйобіщє целюлітне. Сподіваюсь, карма наздожене тебе найближчим часом у вигляді шматка снаряду, яким тобі розпідарасить бошку.
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20.05.2022 19:35 Відповісти
Він не кацап, він хохол.
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20.05.2022 19:42 Відповісти
Для мене воно - кацап. Його українське коріння і українське прізвище для мене не мають жодного значення. Живе на росії, служить в рашистській орді, вбиває українців - значить кацап. Хохли живуть в Україні або десь у Європі. Це ті, які "мову на хліб не намажеш", "отнять і подєліть", "хоть посмєйомся", "какая разніца", "проголосую по пріколу" і т. д..
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20.05.2022 20:26 Відповісти
Це ти - Хохол, бо вживаєш кацапську образу. Литвиненко від Литвінів-Белорусів. А кацап - це не національність, а діагноз росіян будь-якої національності.
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20.05.2022 22:32 Відповісти
и сильно он тебе похож на беларуса?
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20.05.2022 23:09 Відповісти
Це щось нове - по-фото встановлювати якої національності є особа. Майже, як в гітлерівців - спроба визначити "справжніх арійців" за кольором очей і волосся.
При наймі, я не намагався образити Білорусів, а тільки вказав на їх етнічну самоназву, бо до ХVI сторіччя взагалі не існувало слово "білорус".
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21.05.2022 11:54 Відповісти
Запам'ятай, уйобок, не кожен, хто має українське коріння чи український паспорт - українець. В Україні живуть українці і хохли (малороси), на кшталт тебе, гандон. Ось так прийдуть на вибори, наобирають ***** своєю тупою бараньочою головою, а потім уся Україна відхаркується кров'ю.
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21.05.2022 00:36 Відповісти
Все, що треба для доказу, що ти - Хохол, ти зробив.
Россійські мати і образи, які россіяни і інші національності використовують проти українців - це все, що хохол-Карін (судить про Литвиненка за прізвищем, а сам має російське) міг викласти радше, ніж визнати помилку і вибачитись.
В світі є багатомільйона діаспора українців, як в Канаді, Австралії, Англії, Аргентині, Бразілії і т.д., але для хохла-Каріна вони є хохли, бо не живуть в Україні. Завдяки українцям за кордоном, які там народились, або імігрували рятуючись від Совєтів, або за інших обставин, іноземці можуть ознайомитися з українською культурою, не кажучи вже про їхній вклад в відродженні вільної України після знищення СРСР. Але хохол-Карін втілює кацапську пропаганду і сіє ненависть до українців за кордоном разом з іншими кацо-ботами, які його "лайкають".
Але можливо, судячи за прізвищем Карін, ти латентний хохол, а не кацо-бот, бо латентні під@ри більш, ніж гетеро, показують свою агресію до їх подібним, щоби сховати свою справжню натуру Каріних
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21.05.2022 11:41 Відповісти
Даже хохол для него слишком хорошо звучит. Это выродок
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20.05.2022 23:19 Відповісти
"хохол" взагалі не звучить, бо є маніпуляцією кацапів, що нібито є всеж таки "хохли", тому що самі ж вживають це слово. Є Українці і є зрадники-каци, або менш агресивні - ватнікі. Чомусь самі росіяни вживають слово ватнік, а не образливе "кацап, або москаль", але українцям намагаються втлумачити, що вони все одно "хохли". І доки українці самі будуть вживати таку образу (навіть, якщо вони Каріньі, все одно пише на українській) вони і для інших будуть залишатись "хохламі"
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21.05.2022 12:08 Відповісти
Кацап це не національність, це світогляд, тому кацапи бувають як росіяни так і буряти, вірмени та інші.Як і українцями є також руські, чеченці, євреї, казахи та афроамериканці.
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21.05.2022 09:50 Відповісти
призвище українське, манкурт блать
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20.05.2022 19:36 Відповісти
У Червоненка теж українське прізвище.
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20.05.2022 19:37 Відповісти
так, червоненко українське прізвище, так само як галіцкий або бродський
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20.05.2022 19:59 Відповісти
Зеленський...
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20.05.2022 20:23 Відповісти
Литвиненко від Литвінів-Белорусів
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20.05.2022 22:38 Відповісти
Ох і їб**альник((
І прізвище"украв"у України....Але один ХРЕН... вигльонда як мокша!!!
Орки!!! Хоч змінюйте прізвища, хоч робіть"тренинг" на слово"пАлЯница" ...ви все одно не пройдете КАСТИНГ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ .
А знаєте чому???
Бо у вас язик з ЖОПИ!!!
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20.05.2022 19:37 Відповісти
Литвиненко від Литвинів-Білорусів, а не українців
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20.05.2022 22:34 Відповісти
А Зеленский от кого?
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20.05.2022 23:13 Відповісти
от ZЕ Лєнкi
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21.05.2022 11:58 Відповісти
30 років і вже ст лейтенант.
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20.05.2022 19:39 Відповісти
і ще у паскуди прізвище українське
тобто корні з України точно є

уявила ,як у цього манкурта просити дозволу за водою піти або лікаря позвати - аж зле стало

можна, його хтось прикопає?
глибоко.
дуже глибоко.

можна живцем.
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20.05.2022 19:40 Відповісти
Литвиненко від Литвинів-Білорусів, а не українців
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20.05.2022 22:39 Відповісти
Потрібен український Моссад
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20.05.2022 19:47 Відповісти
Или хотя бы фонд, из которого будет выплачиваться награда охотникам за отрезанную голову этих ублюдков.
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21.05.2022 08:48 Відповісти
ну викрили .. і шо далі ?
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20.05.2022 19:52 Відповісти
Мразь - с украинской фамилией! Откуда такие нелюди берутся? Я бы не стал тратиться на судей, процесс и заключение. Один патрон 40 калибра, ну или 9 мм Люгер. Вопрос решён.
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20.05.2022 19:54 Відповісти
А на таких і кулі жаль. Найкраще по турецьки на палю. Конає від 2 годин до двох діб . але усвідомлює що вчинив
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20.05.2022 19:57 Відповісти
Теж непогано...
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20.05.2022 21:28 Відповісти
Навіщо нам "передсмертне усвідомлення"? Усвідомлювати має його оточення невідворотність покарання за злочини а для цього досить пред'явити труп.
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20.05.2022 23:25 Відповісти
Литвиненко від Литвинів-Білорусів, а не українців
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20.05.2022 22:40 Відповісти
признайся - ты идиот?
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20.05.2022 23:14 Відповісти
Прізнаюсь - Нєт, а тьі - Да
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21.05.2022 12:11 Відповісти
Ватне гниле бидло!
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20.05.2022 20:22 Відповісти
о це 30-річний хряк!
ладний та відгодований...
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20.05.2022 20:32 Відповісти
Морда выродка-садиста-*********.
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20.05.2022 21:02 Відповісти
Відразу вгадується порода-смердюча кацапська свиня....
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20.05.2022 21:21 Відповісти
А товарищ Ломброзо таки был прав!
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20.05.2022 21:40 Відповісти
Хочу прочитати: вбито командира роти москалів, який.... А те що встановлено - то і що з того?
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20.05.2022 21:41 Відповісти
Это даже не РОЖА.
Это - МУРЛО!
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20.05.2022 21:41 Відповісти
Цьому борову 30 років?!
Та це табло збоченця зі стажем!
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20.05.2022 21:42 Відповісти
мразь очередная
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20.05.2022 22:22 Відповісти
чмо путінське, тобі жопа!
ходи і оглядайся, ми тебе дістанемо!
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20.05.2022 22:29 Відповісти
А фоткі його ***** та ********* є?
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20.05.2022 22:57 Відповісти
Рашисты выдайте нам в Украину своего Васю полухохла мы будем страшно довольны
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20.05.2022 23:00 Відповісти
"хохол" - це маніпуляція кацапів, що нібито є всеж таки "хохли", тому що самі ж вживають це слово. Є Українці і є зрадники-каци, або менш агресивні - ватнікі. Чомусь самі росіяни вживають слово ватнік, а не образливе "кацап, або москаль", але українцям намагаються втлумачити, що вони все одно "хохли". І доки українці самі будуть вживати таку образу вони і для інших будуть залишатись "хохламі". Тим більш, коли пишуть про "полу....", бо самі мають прапорець Польші
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21.05.2022 12:14 Відповісти
Оце репа, морда, харя, пика, фу какая гадость...
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20.05.2022 23:34 Відповісти
Вот оно, лицо рашизма...
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20.05.2022 23:47 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=900x900 NYT показало нові докази звірств росіян в Бучі: перед розстрілом людей зняли кілька камер 18+

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21.05.2022 00:30 Відповісти
КАЦАПИ ВСІ ТАКІ
НЕ ТРЕБА КОГОСЬ ВИДІЛЯТИ ОКРЕМО - ЦЕ РОБОТА КОЛОМОЙЩІ І ІНШ.
НА ПОШУК КОМПРОМІСУ І МАЙБУТНІХ "МОСТІВ ДРУЖБИ" І ПРИМИРЕННЯ,
БО БІЗНЕС З ПАРАЩЕЮ КИШЕНІ ЇМ ГРІЄ.
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21.05.2022 03:37 Відповісти
Kacapy jebane: w Polsce będziemy was zabijać bez żadnych skrupułów
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21.05.2022 04:01 Відповісти
Sezon polowań na kacapa otwarty.
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21.05.2022 04:03 Відповісти
Мразота! Кнурятина. В 30 років - така сволота...
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21.05.2022 04:45 Відповісти
Типовий писок свино-рейха. Хоч на рублю карбуй.
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21.05.2022 05:29 Відповісти
Ну, "встановили"..і що далі? Оголосіть йому ще "підозру" і на цьому робота генеральної ********** закінчилась?
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21.05.2022 05:35 Відповісти
надо семье каждого кацапского свинопаса посылать отрезанное ухо *********... чтобы свиноматка приходила за ухом и свинопаса вместе с его свиноматкой ликвидировали...
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21.05.2022 07:21 Відповісти
Подібних виродків треба показово вішати
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21.05.2022 07:23 Відповісти
Свинорила кацапська істота,типова пика "руського міра"...Кнуряка смердюча...
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21.05.2022 08:57 Відповісти
Якщо в Бучі (наприклад) вбили чотириста українців, то потрібно українському загону зайти до будь-якого кацапського села і вирізати (застрелити, повісить) десь 1200 кацапів (1 українця до трьох кацапів) так як у них приблизно втричі бiльше населення.
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21.05.2022 09:33 Відповісти
похабна і огидна харя! шоб ти здох в муках, скотина!
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21.05.2022 09:38 Відповісти
 
 