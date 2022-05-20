УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10540 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 796 39

Кулеба про візит Папи Римського Франциска в Україну: "Це саме той момент, коли пастир має бути зі своєю паствою"

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що зараз саме той момент, коли Папа Римський Франциск має здійснити візит в Україну, якого очікують мільйони українців.

Про це Кулеба заявив на спільній із секретарем з міждержавних відносин Святого Престолу Річардом Галлагером пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я передав архієпископу сподівання мільйонів українців на те, що понтифік здійснить апостольський візит до України. Він стане символом підтримки та духовної опіки у найскладніші часи не лише для католиків і греко-католиків України, але й для всього українського народу. Це саме той момент, коли пастир має бути зі своєю паствою", - сказав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не сприйняла ідею Папи Римського про символічне примирення з Росією, - Зеленський

Він поінформував, що під час розмови з архієпископом Галлагером було приділено увагу гуманітарним та безпековим питанням, а також можливості залучення Святого Престолу до їх вирішення.

Глава української дипломатії зазначив, що Україна й надалі працюватиме зі Святим Престолом з метою його залучення до реабілітації українців, які постраждали від війни, а також до відновлення та реставрації музеїв і культурної спадщини, пошкоджених внаслідок російської агресії.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск 11 травня у Римі провів зустріч із дружинами українських захисників полку "Азов", що обороняють Маріуполь.

Автор: 

Ватикан (137) Папа Римський (311) Папа Франциск (177) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
У цього папи збочені уявлення про Біблію - для нього Каїн та Авель ******* брати а Бог просто чувак якому наплювати на справедливість... Нах тут потрібен це віровідступник?
показати весь коментар
20.05.2022 19:35
+9
бессмысленный папа, нах он нужен тут
показати весь коментар
20.05.2022 19:36
+9
Ватикан как политическая структура полностью себя дескридитировала своими мягко говоря странными действиями... Я не говорю про католическую веру, она имеет право быть пока есть верующие, но само государство Ватикан ждут серьезные преобразования или даже упразднение, как и ООН.
показати весь коментар
20.05.2022 20:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так у Вас інший пастир, чи не так? Чомусь не спішите розібратись з товаришами лійтінанта.
показати весь коментар
20.05.2022 19:32 Відповісти
У цього папи збочені уявлення про Біблію - для нього Каїн та Авель ******* брати а Бог просто чувак якому наплювати на справедливість... Нах тут потрібен це віровідступник?
показати весь коментар
20.05.2022 19:35 Відповісти
бессмысленный папа, нах он нужен тут
показати весь коментар
20.05.2022 19:36 Відповісти
і до чого ти оце перднуло? вони, як і всі українці, воюють, допомагають.
показати весь коментар
20.05.2022 20:18 Відповісти
бо воно дурне!
показати весь коментар
20.05.2022 20:33 Відповісти
Нах нужен этот любитель лолей? Папы вседа стилились под тем кто сельнее.
показати весь коментар
20.05.2022 19:43 Відповісти
Чомусь українські "зелені пастирі" , а зокрема пастир Кулєба ніяк не хоче, щоби українці разом випасалися на полях НАТО, або мали американських захисників ???
показати весь коментар
20.05.2022 19:46 Відповісти
навіщо цей прєдводітєль педофілів тут потрібен?
показати весь коментар
20.05.2022 19:50 Відповісти
до речі..по статистиці найбільше педофілії це в релігійних колах та серед вчителів
показати весь коментар
20.05.2022 20:40 Відповісти
Та нах он тут нужен?

Лучше попроси любого члена Совбеза ООН поставить вопрос не о голоде и проблемах с зерном, а ясно и чётко о насильственной деблокаде порта в Одессе и морского пути через Черное море к проливам. По причине экзистенциальной угрозе существованию человечества из-за голода в странах Африки и Азии. Именно в формулировке, что если решение будет принято, то дальше Резолюция ООН потребует от членов Совбеза военных действий против России. Пускай голосуют как хотят, посмотрим на голос Китая. Если только Россия будет против, да и ее может вообще никто не спрашивать будет, там достаточно статей на самом деле и юридически все не так плохо сделано, то дальше будет голосование на генеральной Ассамблее ООН, где даже не факт, что Эритрея будет за них, пускай ей и не нужно наше зерно.

А Майа молдавская в это время тоже пускай попросить Великобританию или США поднять схожий вопрос, который будет подразумевать небольшую войну против кацапов. Небольшую, где они мгновенно проиграет. Посмотрим за голосом Китая по этому вопросу.

Это же никто кроме вас двоих сделать не может. Это вы должны инициировать эти вопросы. Американцы может быть и не хотят ввязываться, но этим действием это заставить их либо ввязаться, либо зассать на глазах у Китая, а они не хотят этого. Действуй активно и экскалируй все страны. Чётко дай понять каждой стране, что нейтралитет никто не сможет сохранить, рано или поздно всех заставят принять сторону, где всего 2 варианта развития событий, и в одном из них путин лежит на столе с штыком в жопе как один из его друзей, а в другом погибают десятки миллионов человек, если не больше.
показати весь коментар
20.05.2022 20:00 Відповісти
ви не бачили як Мая зустрічалась з Макроном? таке враження, шо вони займались сексом https://www.youtube.com/watch?v=vFTw7d5WzU4 ...то піпец
показати весь коментар
20.05.2022 20:29 Відповісти
Після його кацапосеструвань, "расизму", "гуркіту нато у двері расєї"? Нащо? Аби кацапську пропаганду помножену на склади-зброю-підстав-другу-щоку в італійському перекладі послухати?
показати весь коментар
20.05.2022 20:03 Відповісти
Пастир на даний момент у нас один і прізвище його Турчинов, причому кровавий!
показати весь коментар
20.05.2022 20:04 Відповісти
vot etovo tochno nado bylo poslatj etot bude vtiratj prokacapskuju "programmu" pra peremirje i primirenie....
показати весь коментар
20.05.2022 20:06 Відповісти
У нас є пастир...Кривавий пастир
показати весь коментар
20.05.2022 20:10 Відповісти
то той папа ,що до )(уйла звонив і три рази був посланий? символічно..три рази
показати весь коментар
20.05.2022 20:11 Відповісти
після звірст рашистів він поставив українку разом з рашисткою..за примирення..Нах..такого папу
показати весь коментар
20.05.2022 20:14 Відповісти
Ватикан как политическая структура полностью себя дескридитировала своими мягко говоря странными действиями... Я не говорю про католическую веру, она имеет право быть пока есть верующие, но само государство Ватикан ждут серьезные преобразования или даже упразднение, как и ООН.
показати весь коментар
20.05.2022 20:12 Відповісти
там в Ватикані стільки тайн,це одна з найвливовіших розвідок світу.Чому? а тому що всюди має доступ і ви уявіть собі що ,кожен сповідається на сповіді,ви уявіть які ресурси можна зібрати з усієї тої інформації,звичайно провіривши і перевіривши ,там навіть на сусідського кота можна назбирати компромат
показати весь коментар
20.05.2022 20:35 Відповісти
Ага, точно.
Пригадую, як мене примусили одного разу піти до сповіді - перед шлюбом. Такий вхідний квиток у них там був. Приходжу я до того священника (а справа була у церкві Юра у Львові) і починаю бубніти завчений текст: "Благословіть мене, отче, бо я согрішив..." І далі не знаю, що говорити. Скільки не думав, не знаходжу в собі ніяких гріхів.
Тоді він мене питає, може ти прелюбодіяв? Та ні, кажу, я ж наразі не жонатий.
А з заміжньою жінкою? Ні, не було.
Крав? Ні, нічого не крав.
Ображав когось? Та ні, хіба що у відповідь...
О-о, а кажеш, що не грішив.
Стоп, а я що, маю підставляти другу щоку, якщо продавщиця мені в магазині хамить? (справа була у 1994 році - вони тоді ще хамили практично всі)
А що ж ти робив? Ну, наприклад, стоїть черга за сметаною (тоді ще таке було), всі чемно чекають. Привозять таку металічну банку велику. І замість того, щоб відразу поставити її на прилавок, закатують в підсобку. А за 5 хвилин з підсобки викочують вже дві такі банки. І тоді починається торгівля.
І що? Та нічого. Черга оживилася, коли сметану привезли, а я візьми та й ляпни - зачекайте, сметану ще не розвели. То продавщиця на мене так кричала, що я думав, їй очі тріснуть. І люди мене з черги вигнали...
Священник так подумав і каже, так то в тебе значить такий гріх - гострий язик. Прокажеш 5 разів Отче наш і Богородице Діво.

Це я все кажу до того, які підараси, ці служителі культа, разом зі своїми культами...
показати весь коментар
20.05.2022 23:45 Відповісти
Лютер був правий - папа римський антихрист.
показати весь коментар
20.05.2022 20:15 Відповісти
Адвокат Путина
показати весь коментар
20.05.2022 22:23 Відповісти
Адвокат Путина
показати весь коментар
20.05.2022 22:25 Відповісти
Фу.
Вистрибують перед цим прибитим і гидотним расистом.
Проковтнули "примирення" на хресній ході і харкання мерзоти про гарний прийом українців в Європі.

Якого воно має пертися в Україну.
Хай сидить і бабки х**ла стереже.

Мої знайомі греко-католики + читала пости і коменти на фб від українських греко-католиків: всі плюються. І багато хто не слухав цього року його мекання на Великдень. Бо людям гидко. І авторитету воно більше не має.
показати весь коментар
20.05.2022 20:15 Відповісти
до гундяя нехай валить-два брата
показати весь коментар
20.05.2022 20:22 Відповісти
гундяй кгбіст, так само ,як папи працюють на розвідку ,тільки з іншого боку.Уявіть бути в центрі Европи,мати доступ до архівів,мати доступ до влади--це ж ельдорадо для секретної інформації
показати весь коментар
20.05.2022 20:39 Відповісти
Ні… нах… з такими пастирями або будизм, або атеїзм…
показати весь коментар
20.05.2022 20:26 Відповісти
Банк Ватикану напряму працює з ******. Не здивуюсь коли світ дізнається що саме там знаходяться "закрома *****". Інакше пояснити відступницьку і абсолютно безпринципну позицію Папи стосовно "примирення з агресором в християнській любові" просто неможливо. Це найбільш безграмотний і безпринципний Папа за останні десять каденцій. Одним словом єзуїт - "збагачення Церкви свідчить про її Славу і тому на шляху звеличення Церкви все дозволено бо робиться це во Славу Бога".
показати весь коментар
20.05.2022 20:31 Відповісти
за моїх часів.Кароль Войтила ,він же папа римський Іван Павло II ,мав велику повагу у світі..він також бачив наслідки війни і сприяв розвалу савєцкого саюза
показати весь коментар
20.05.2022 20:48 Відповісти
Нажаль світ нічого і ніколи не дізнається 😌. Це така правда. В Італії ніхто не наважуться заставити їх платити податок за нерухомість, а Ви хочете щоби вони щось оприлюднили. Такого не буде ніколи в житті. А щоб відкрити рахунок у них, це треба бути Рекомандованим і не від будь-кого ..... Так що ніхто ніколи нічого не взнає.
показати весь коментар
20.05.2022 21:31 Відповісти
Надіюсть що папа поїде в Маріуполь, бо в Києві нема чого йому робити. А от Маріуполь це саме для нього - буде рятувати всіх вфд кацапів. Можливо нарешті Діва Марія зглянеться над нами - УКРАЇНЦЯМИ.
показати весь коментар
20.05.2022 21:33 Відповісти
Не знав що Кулеба католік.
показати весь коментар
20.05.2022 21:55 Відповісти
Папа Римский Франциск заявил, что «лай НАТО на двери россии» мог привести к ее вторжению в Украину. А еще глава католической церкви не знает, должны ли другие страны поставлять Украине больше оружия.

Об этом он https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-05-03/card/pope-says-nato-may-have-provoked-russian-invasion-of-ukraine-E7VAcqXGK8xNoHxJPQFs сказал в интервью итальянской газете Corriere Della Sera, передает The Wall Street Journal.

Путин+Римский Франциск (никакой он мне ни папа)=Война в Украине.
показати весь коментар
20.05.2022 22:10 Відповісти
Краще б кулеба виконував свої обов'язки, три роки ********. А зараз всіх вчить і всі йому винні. Зграя зелених хамів.
показати весь коментар
20.05.2022 22:10 Відповісти
Прям мільйони?! Віруючого бидла усього пара-трійка мільйонів, і скільки серед них греко-католіків, відсотків 15%
показати весь коментар
20.05.2022 23:10 Відповісти
Яка ми його паства ? Навіть Різдво й Пасху ми відмовляємось святкувати разом з усім православним та католицьким християнським світом . Ми святкуємо з виродками гуні московського , а не з Варфоломієм чи Папою . Ми зневажаємо свій рідний календар , за яким народились і живемо . А для наших "блаженнійших" , богом є лише гроші . Народ неначе неписьменний , діяльністю ТБ і бездіяльністю церкви втратив здатність думати і розуміти . На щастя не весь . Але більшість . Сумно це все .
показати весь коментар
20.05.2022 23:28 Відповісти
Був би Іван Павло ІІ - то було би діло!
А це якийсь шольц ватиканський.
показати весь коментар
20.05.2022 23:32 Відповісти
який в сраку "пастир" відколи Україна стала католицькою ? давай хай ще тут про примирення з рашкою побухтить?
показати весь коментар
21.05.2022 01:47 Відповісти
 
 