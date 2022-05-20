Кулеба про візит Папи Римського Франциска в Україну: "Це саме той момент, коли пастир має бути зі своєю паствою"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що зараз саме той момент, коли Папа Римський Франциск має здійснити візит в Україну, якого очікують мільйони українців.
Про це Кулеба заявив на спільній із секретарем з міждержавних відносин Святого Престолу Річардом Галлагером пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я передав архієпископу сподівання мільйонів українців на те, що понтифік здійснить апостольський візит до України. Він стане символом підтримки та духовної опіки у найскладніші часи не лише для католиків і греко-католиків України, але й для всього українського народу. Це саме той момент, коли пастир має бути зі своєю паствою", - сказав Кулеба.
Він поінформував, що під час розмови з архієпископом Галлагером було приділено увагу гуманітарним та безпековим питанням, а також можливості залучення Святого Престолу до їх вирішення.
Глава української дипломатії зазначив, що Україна й надалі працюватиме зі Святим Престолом з метою його залучення до реабілітації українців, які постраждали від війни, а також до відновлення та реставрації музеїв і культурної спадщини, пошкоджених внаслідок російської агресії.
Як повідомлялося, Папа Римський Франциск 11 травня у Римі провів зустріч із дружинами українських захисників полку "Азов", що обороняють Маріуполь.
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Лучше попроси любого члена Совбеза ООН поставить вопрос не о голоде и проблемах с зерном, а ясно и чётко о насильственной деблокаде порта в Одессе и морского пути через Черное море к проливам. По причине экзистенциальной угрозе существованию человечества из-за голода в странах Африки и Азии. Именно в формулировке, что если решение будет принято, то дальше Резолюция ООН потребует от членов Совбеза военных действий против России. Пускай голосуют как хотят, посмотрим на голос Китая. Если только Россия будет против, да и ее может вообще никто не спрашивать будет, там достаточно статей на самом деле и юридически все не так плохо сделано, то дальше будет голосование на генеральной Ассамблее ООН, где даже не факт, что Эритрея будет за них, пускай ей и не нужно наше зерно.
А Майа молдавская в это время тоже пускай попросить Великобританию или США поднять схожий вопрос, который будет подразумевать небольшую войну против кацапов. Небольшую, где они мгновенно проиграет. Посмотрим за голосом Китая по этому вопросу.
Это же никто кроме вас двоих сделать не может. Это вы должны инициировать эти вопросы. Американцы может быть и не хотят ввязываться, но этим действием это заставить их либо ввязаться, либо зассать на глазах у Китая, а они не хотят этого. Действуй активно и экскалируй все страны. Чётко дай понять каждой стране, что нейтралитет никто не сможет сохранить, рано или поздно всех заставят принять сторону, где всего 2 варианта развития событий, и в одном из них путин лежит на столе с штыком в жопе как один из его друзей, а в другом погибают десятки миллионов человек, если не больше.
Пригадую, як мене примусили одного разу піти до сповіді - перед шлюбом. Такий вхідний квиток у них там був. Приходжу я до того священника (а справа була у церкві Юра у Львові) і починаю бубніти завчений текст: "Благословіть мене, отче, бо я согрішив..." І далі не знаю, що говорити. Скільки не думав, не знаходжу в собі ніяких гріхів.
Тоді він мене питає, може ти прелюбодіяв? Та ні, кажу, я ж наразі не жонатий.
А з заміжньою жінкою? Ні, не було.
Крав? Ні, нічого не крав.
Ображав когось? Та ні, хіба що у відповідь...
О-о, а кажеш, що не грішив.
Стоп, а я що, маю підставляти другу щоку, якщо продавщиця мені в магазині хамить? (справа була у 1994 році - вони тоді ще хамили практично всі)
А що ж ти робив? Ну, наприклад, стоїть черга за сметаною (тоді ще таке було), всі чемно чекають. Привозять таку металічну банку велику. І замість того, щоб відразу поставити її на прилавок, закатують в підсобку. А за 5 хвилин з підсобки викочують вже дві такі банки. І тоді починається торгівля.
І що? Та нічого. Черга оживилася, коли сметану привезли, а я візьми та й ляпни - зачекайте, сметану ще не розвели. То продавщиця на мене так кричала, що я думав, їй очі тріснуть. І люди мене з черги вигнали...
Священник так подумав і каже, так то в тебе значить такий гріх - гострий язик. Прокажеш 5 разів Отче наш і Богородице Діво.
Це я все кажу до того, які підараси, ці служителі культа, разом зі своїми культами...
Вистрибують перед цим прибитим і гидотним расистом.
Проковтнули "примирення" на хресній ході і харкання мерзоти про гарний прийом українців в Європі.
Якого воно має пертися в Україну.
Хай сидить і бабки х**ла стереже.
Мої знайомі греко-католики + читала пости і коменти на фб від українських греко-католиків: всі плюються. І багато хто не слухав цього року його мекання на Великдень. Бо людям гидко. І авторитету воно більше не має.
Об этом он https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-05-03/card/pope-says-nato-may-have-provoked-russian-invasion-of-ukraine-E7VAcqXGK8xNoHxJPQFs сказал в интервью итальянской газете Corriere Della Sera, передает The Wall Street Journal.
Путин+Римский Франциск (никакой он мне ни папа)=Война в Украине.
А це якийсь шольц ватиканський.