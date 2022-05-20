Кулеба про візит Папи Римського Франциска в Україну: "Це саме той момент, коли пастир має бути зі своєю паствою"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що зараз саме той момент, коли Папа Римський Франциск має здійснити візит в Україну, якого очікують мільйони українців.

Про це Кулеба заявив на спільній із секретарем з міждержавних відносин Святого Престолу Річардом Галлагером пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я передав архієпископу сподівання мільйонів українців на те, що понтифік здійснить апостольський візит до України. Він стане символом підтримки та духовної опіки у найскладніші часи не лише для католиків і греко-католиків України, але й для всього українського народу. Це саме той момент, коли пастир має бути зі своєю паствою", - сказав Кулеба.

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Він поінформував, що під час розмови з архієпископом Галлагером було приділено увагу гуманітарним та безпековим питанням, а також можливості залучення Святого Престолу до їх вирішення.

Глава української дипломатії зазначив, що Україна й надалі працюватиме зі Святим Престолом з метою його залучення до реабілітації українців, які постраждали від війни, а також до відновлення та реставрації музеїв і культурної спадщини, пошкоджених внаслідок російської агресії.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск 11 травня у Римі провів зустріч із дружинами українських захисників полку "Азов", що обороняють Маріуполь.