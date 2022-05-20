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Новини Допомога Україні
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З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від міжнародних партнерів $5,6 млрд, - НБУ

гроші,долар

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала 5,6 млрд доларів від міжнародних партнерів.

Про це заявила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова під час весняного ділового форуму у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Вона зазначила, що через зупинку бізнесу відбулося значне падіння доходів держбюджету. За словами Рожкової, дефіцит бюджету за березень-квітень становить 171 млрд грн. Один із шляхів фінансування дефіциту - кошти міжнародних партнерів.

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"Загалом за період з початку війни ми отримали 5,6 млрд доларів, і всі ці кошти пішли у бюджет", - повідомила Рожкова.

Крім того, НБУ вже викупив військових облігацій на 120 млрд грн. Водночас, підкреслила Рожкова, НБУ не може бути постійним джерелом фінансування дефіциту державного бюджету.

Автор: 

НБУ (10337) фінансування (3092) Рожкова Катерина (349)


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20.05.2022 19:42 Відповісти
Опять дэрэбан пощол
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20.05.2022 19:58 Відповісти
діда Джо підписує 40 лярдів, для порівняння так...
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20.05.2022 20:37 Відповісти
 
 