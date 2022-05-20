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Новини
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Кабмін погодив звільнення Павлюка з посади голови Київської ОДА і призначення на його місце Олексія Кулеби

павлюк,олександр

Кабінет Міністрів погодив звільнення Олександра Павлюка с посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Натомість Кабмін погодив призначення головою Київської ОДА Олексія Кулеби.

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Автор: 

Кабмін (14065) Київська область (4004) Павлюк Олександр (216) Кулеба Олексій (178)


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Топ коментарі
+8
О. Кулеба, чергова креатура дєрьмака. Київ важливий і ОП загодя готується до майбутнього повоєного протистояння суспільству.
Як суспільство України готується змінювати керівництво держави?
Вірніши ким, якими особами чи політсилами?
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20.05.2022 20:32
+6
Згідно нормативно-правових актів України, головою Київської облдержадміністрації має бути призначено мера Києва. зелені тварюки знову ідуть по бєспредєлу призначаючи кого їм вигідно, а не того кого вибрав народ. А ви кажете, що не на часі критикувати владу! зелених грид вже пора вішати
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20.05.2022 21:39
+5
У вас є інформація, що Павлюка призначають в гарячу точку? Чи це звинчайна відмазка для виправдання призначення нужногочелавека?
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20.05.2022 20:49
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О. Кулеба, чергова креатура дєрьмака. Київ важливий і ОП загодя готується до майбутнього повоєного протистояння суспільству.
Як суспільство України готується змінювати керівництво держави?
Вірніши ким, якими особами чи політсилами?
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20.05.2022 20:32 Відповісти
Це не той Кулеба, який свого сина у ДТП жахнув?
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20.05.2022 20:39 Відповісти
Та він і був головою Київської ОДА до війни і на її початку. Потім ситуація вимагала призначення військового Павлюка. Це було в розпал окупації Київської області. Зараз Павлюк важливіший десь ближче до фронту.
Тому все логічно. Новина як новина.
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20.05.2022 20:45 Відповісти
У вас є інформація, що Павлюка призначають в гарячу точку? Чи це звинчайна відмазка для виправдання призначення нужногочелавека?
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20.05.2022 20:49 Відповісти
Протри очі. Я ж написав, що Олексій Кулеба і був на цій посаді ще в березні!!! Його поміняли на Павлюка, бо той військовий. В той час в області йшли бойові дії.
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20.05.2022 20:53 Відповісти
А что говорит Павлюк?
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20.05.2022 20:59 Відповісти
Для Київа і області війна вже скінчилася?
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20.05.2022 21:30 Відповісти
Это не зрада, расслабьтесь. Павлюк и так был временным на Киевщине. Сейчас уже нет смысла его держать в области. Кулеба вернулся на свою должность.
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20.05.2022 21:31 Відповісти
Згідно нормативно-правових актів України, головою Київської облдержадміністрації має бути призначено мера Києва. зелені тварюки знову ідуть по бєспредєлу призначаючи кого їм вигідно, а не того кого вибрав народ. А ви кажете, що не на часі критикувати владу! зелених грид вже пора вішати
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20.05.2022 21:39 Відповісти
Оборона Київщини вже не на часі, на часі дерібан бабла союзників на відновлення
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20.05.2022 23:12 Відповісти
 
 