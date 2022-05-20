Кабмін погодив звільнення Павлюка з посади голови Київської ОДА і призначення на його місце Олексія Кулеби
Кабінет Міністрів погодив звільнення Олександра Павлюка с посади голови Київської обласної державної адміністрації.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
Натомість Кабмін погодив призначення головою Київської ОДА Олексія Кулеби.
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+8 irina #514605
показати весь коментар20.05.2022 20:32
+6 Super Gut
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+5 Чайка Київ
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