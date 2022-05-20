Єрмак - західним партнерам: Україні досі бракує важкого озброєння. Нам потрібні високоточні ракети і дрони, чекаємо на MLRS

Усе надане Україні озброєння має оборонне призначення, однак українцям для захисту від загарбників досі недостатньо важкої зброї.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час виступу в аналітичному центрі Atlantic Council, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Політична культура Росії не передбачає режиму діалогу. Її основа, як ми всі бачимо – терор, шантаж і примус. І можна сказати, мова сили. Тому зробити так, щоб війна в Україні не переросла у війну в регіоні та навіть світову війну, можна лише в один спосіб: допомогти Україні перемогти. І якомога швидше", - зазначив він.

"Насамперед зброєю. Я хотів би сказати, використовуючи цю можливість, що ми дуже дякуємо адміністрації Президента Байдена, обом партіям і народу Сполучених Штатів за надану нам військову допомогу. За безпрецедентну історичну підтримку та приклад для інших, що надихає. Америка вкотре підтвердила, що є лідером вільного світу, об’єднавши демократичні країни задля спротиву російській агресії проти України.

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Ми щиро дякуємо за ленд-ліз. Ваша зброя рятує сьогодні, кожної хвилини, кожної секунди, тисячі життів. Не лише наших солдатів. А також і цивільних людей. Тому що для російських терористів, які називають себе військовими, мирні мешканці – це також абсолютно легітимні цілі. Як і об’єкти інфраструктури. А це означає, що будь-яка зброя для України – це оборонна зброя. І нашим союзникам і в Америці, і у Європі, і деінде це добре відомо. Та також повинен вам сказати, що нам досі бракує важкого озброєння. Нам ще потрібні високоточні ракети, нам потрібні дрони, системи протиповітряної оборони, боєприпаси та багато іншого. І дуже важливо, ми ще досі чекаємо на MLRS. Я це слово вивчив, як і багато українців, на все життя. Ми ще їх чекаємо", - наголосив Єрмак.

"Так не має бути. На першому, критичному етапі війни ми надто багато часу втратили на перемовини й погодження постачань, на пошуки цього озброєння. А тим часом люди голіруч у наших містах зупиняли танки. Тепер, коли ми здобули шанс на повне звільнення України від агресора, тим паче не можна затягувати. У нас із Росією надто різні потенціали. Тому визвольна війна України, війна за свободу, не має перетворитися на війну до останнього українця. Адже на цьому вона не скінчиться. У разі успіху кремлівський гурток історичної реконструкції продовжить будувати свою імперію", - резюмував голова ОП.