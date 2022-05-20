У квітні Україна експортувала товарів на $2,7 мільярда - вдвічі менше, ніж рік тому, - Шмигаль
Загальна вартість товарів, які у квітні експортувались із України, склала 2,7 млрд доларів, що удвічі менше, ніж у квітні минулого року.
Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"За оперативними даними Держмитслужби, загальна вартість товарів, які у квітні експортувались із України, склала 2,7 млрд доларів. У квітні 2021 року ми експортували на 5,4 млрд доларів, тобто удвічі більше", - зауважив Шмигаль.
За його словами, уряд щодня працює над розширенням пропускної здатності нашого західного кордону.
"Сьогодні затвердимо склад делегації та розпочнемо перемовини з Європейським Союзом щодо укладення угоди про вантажні автомобільні перевезення між Україною та ЄС. Це означатиме максимально можливу лібералізацію в цьому питанні та в питанні доступу до європейських портів", - зазначив Прем'єр-міністр.
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А друг фсбэшника Сивковича готовит закон про увеличение налогов. ( явно по заказу врага)
Любой бизнесмен скажет - идите в баню , дурилки картонные и откроет бизнес в странах с меньшими налогами
Налоги надо резко снизить , чтобы удержать бизнес в Украине , Шмыгаль
Но Шмыгаль , к сожалению , не бизнесмен , в нанятый работник и мыслит наверно также
Государственники это бедность! Часть 3 ( Геннадий Балашов)
https://youtu.be/H7E-1VEOyNY
Эти коррумпированные воры продвинут только те законодательные предложения, где есть простой, внятный, рабочий механизм коррупции для них самих. Это их почти что единственный критерий принятия решений. Просто на ставке рефинансирования в 0% для уничтоженных предприятий и бизнеса, кто дал бы рабочие места в том числе и в новых направлениях (так как старых уже нет, ну нет завода уже, все, уничтожен) - не заработаешь нигде. А когда схема мутная, есть разнообразные налоговые базы, то сразу появляются откаты для чинуша или силовика.
Шмыгаль и гетьманцев - ПРОЧЬ РУКИ ОТ ЭКОНОМИКИ
Великие воюют свободными.
https://youtu.be/D-X3Y-hVnac