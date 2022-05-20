У квітні Україна експортувала товарів на $2,7 мільярда - вдвічі менше, ніж рік тому, - Шмигаль

Загальна вартість товарів, які у квітні експортувались із України, склала 2,7 млрд доларів, що удвічі менше, ніж у квітні минулого року.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За оперативними даними Держмитслужби, загальна вартість товарів, які у квітні експортувались із України, склала 2,7 млрд доларів. У квітні 2021 року ми експортували на 5,4 млрд доларів, тобто удвічі більше", - зауважив Шмигаль.

За його словами, уряд щодня працює над розширенням пропускної здатності нашого західного кордону.

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"Сьогодні затвердимо склад делегації та розпочнемо перемовини з Європейським Союзом щодо укладення угоди про вантажні автомобільні перевезення між Україною та ЄС. Це означатиме максимально можливу лібералізацію в цьому питанні та в питанні доступу до європейських портів", - зазначив Прем'єр-міністр.