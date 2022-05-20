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У квітні Україна експортувала товарів на $2,7 мільярда - вдвічі менше, ніж рік тому, - Шмигаль

шмигаль

Загальна вартість товарів, які у квітні експортувались із України, склала 2,7 млрд доларів, що удвічі менше, ніж у квітні минулого року.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За оперативними даними Держмитслужби, загальна вартість товарів, які у квітні експортувались із України, склала 2,7 млрд доларів. У квітні 2021 року ми експортували на 5,4 млрд доларів, тобто удвічі більше", - зауважив Шмигаль.

За його словами, уряд щодня працює над розширенням пропускної здатності нашого західного кордону.

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"Сьогодні затвердимо склад делегації та розпочнемо перемовини з Європейським Союзом щодо укладення угоди про вантажні автомобільні перевезення між Україною та ЄС. Це означатиме максимально можливу лібералізацію в цьому питанні та в питанні доступу до європейських портів", - зазначив Прем'єр-міністр.

Автор: 

експорт (4459) Шмигаль Денис (4547)


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А может убытки не из-за пропускной способности кордона , а из-за дураков типа Гетьманцева, который собирается ещё налоги увеличить
- логистика нарушена
- проблемы с топливом
- женский персонал уехал в Европу
- и т д
А друг фсбэшника Сивковича готовит закон про увеличение налогов. ( явно по заказу врага)
Любой бизнесмен скажет - идите в баню , дурилки картонные и откроет бизнес в странах с меньшими налогами
Налоги надо резко снизить , чтобы удержать бизнес в Украине , Шмыгаль
Но Шмыгаль , к сожалению , не бизнесмен , в нанятый работник и мыслит наверно также
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20.05.2022 21:03 Відповісти
Рекомендую специально для Шмыгаля

Государственники это бедность! Часть 3 ( Геннадий Балашов)

https://youtu.be/H7E-1VEOyNY

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20.05.2022 21:04 Відповісти
Лучше найти причину повыше, еще исходную. Все мусора, шваль разнообразна коррумпированная под шконкой сидела в феврале-апреле 2014-го. Никто не воровал, все ждали, что сейчас им вместо беркута дубинки в жопу засунут. Но никто не пришел за ними, народу было плевать, ну и они пошли воровать по-новой.

Эти коррумпированные воры продвинут только те законодательные предложения, где есть простой, внятный, рабочий механизм коррупции для них самих. Это их почти что единственный критерий принятия решений. Просто на ставке рефинансирования в 0% для уничтоженных предприятий и бизнеса, кто дал бы рабочие места в том числе и в новых направлениях (так как старых уже нет, ну нет завода уже, все, уничтожен) - не заработаешь нигде. А когда схема мутная, есть разнообразные налоговые базы, то сразу появляются откаты для чинуша или силовика.
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20.05.2022 21:21 Відповісти
так и импорт упал раза в 3 не меньше
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20.05.2022 21:29 Відповісти
Геннадий Балашов утверждает , что проблема с топливом возникла сразу , как правительство и гетьманцев стали ограничивать рост цен на топливо . И все автозаправки пустые,
Шмыгаль и гетьманцев - ПРОЧЬ РУКИ ОТ ЭКОНОМИКИ
Великие воюют свободными.

https://youtu.be/D-X3Y-hVnac
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20.05.2022 22:18 Відповісти
 
 