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Новини Війна
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З початку доби на Донбасі відбито 11 атак ворога, знищено 30 одиниць техніки окупантів і 2 безпілотники, - пресцентр ОС

війна

Станом на 21:00 20 травня українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 11 атак ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли більше 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 83 цивільних об’єкти з них: 72 житлові будинки, дві школи, гуртожиток, скид Свято-Успенської Святогірської лаври, два магазини, ангар з соняшниковим насінням та ряд господарських і складських приміщень. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 4 цивільні особи, ще 5 отримали поранення. Наразі тривають пошукові роботи, рятувальники досі розбирають завали.

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За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 8 танків; 3 артилерійські системи; 10 одиниць бойової броньованої техніки; 3 спеціальні броньовані автомобілі; 6 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" і оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA".

Автор: 

Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Цитат: "Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, ..."

Так у нас там що, навіть ПЗРК немає?
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21.05.2022 02:13 Відповісти
 
 