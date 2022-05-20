УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8030 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 897 3

ЗСУ знищили на сході склад з боєприпасами ворога та близько 80 російських окупантів

рф

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські захисники знищили близько 80 загарбників та склад з боєприпасами.

Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба ОТУ "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"Протягом доби, 20 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Крім того, вогнем артилерії було знищено ворожий склад з боєприпасами. Втрати ворога складають:

особового складу – до 80

танків – 1

БМП – 2

МТЛБ – 1

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку доби на Донбасі відбито 11 атак ворога, знищено 30 одиниць техніки окупантів і 2 безпілотники, - пресцентр ОС

артилерійських систем – 1

мінометів – 1

АТТ – 4

БПЛА – 1", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17196) ліквідація (3855) знищення (7138)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.05.2022 22:02 Відповісти
чессслово...радію, радію !!!
показати весь коментар
20.05.2022 22:12 Відповісти
Гарна робота наших мужніх воїнів ✊💪🙏🏼❤️
показати весь коментар
21.05.2022 00:55 Відповісти
 
 