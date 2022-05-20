ЗСУ знищили на сході склад з боєприпасами ворога та близько 80 російських окупантів
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські захисники знищили близько 80 загарбників та склад з боєприпасами.
Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба ОТУ "Схід", передає Цензор.НЕТ.
"Протягом доби, 20 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Крім того, вогнем артилерії було знищено ворожий склад з боєприпасами. Втрати ворога складають:
особового складу – до 80
танків – 1
БМП – 2
МТЛБ – 1
артилерійських систем – 1
мінометів – 1
АТТ – 4
БПЛА – 1", - йдеться у повідомленні.
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Бенина Мама
показати весь коментар20.05.2022 22:02 Відповісти Мені подобається 17
Лора Нагорняк #404104
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Amber
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