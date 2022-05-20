ЗСУ знищили на сході склад з боєприпасами ворога та близько 80 російських окупантів

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські захисники знищили близько 80 загарбників та склад з боєприпасами.

Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба ОТУ "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"Протягом доби, 20 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Крім того, вогнем артилерії було знищено ворожий склад з боєприпасами. Втрати ворога складають:

особового складу – до 80

танків – 1

БМП – 2

МТЛБ – 1

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артилерійських систем – 1

мінометів – 1

АТТ – 4

БПЛА – 1", - йдеться у повідомленні.