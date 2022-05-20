Троє цивільних загинули внаслідок обстрілу окупантами на Донеччині, п'ятеро дістали поранення, - ОВА

Війська РФ 20 травня вбили трьох цивільних осіб.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 20 травня росіяни вбили ще 3 мирних мешканців Донеччини, усі троє – в Лиманській громаді: у Лимані, Новоселівці та Сосновому. Всього від початку повномасштабного вторгнення нам достеменно відомо про 400 убитих росіянами цивільних на Донеччині.



Ще 5 людей за сьогодні дістали поранення.



Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримали 3 людини, поранені на Луганщині. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

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