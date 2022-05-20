УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8267 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 168 1

Троє цивільних загинули внаслідок обстрілу окупантами на Донеччині, п'ятеро дістали поранення, - ОВА

донеччина

Війська РФ 20 травня вбили трьох цивільних осіб.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 20 травня росіяни вбили ще 3 мирних мешканців Донеччини, усі троє – в Лиманській громаді: у Лимані, Новоселівці та Сосновому. Всього від початку повномасштабного вторгнення нам достеменно відомо про 400 убитих росіянами цивільних на Донеччині.

Ще 5 людей за сьогодні дістали поранення.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримали 3 людини, поранені на Луганщині. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупантам не вдалося перерізати трасу на Бахмут, - Кириленко

Автор: 

Донецька область (8317) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"сегодня в течение дня с территории завода «Азовсталь» вышли все три командира-Калина, Редис и Волына." командир "Азова"* Денис Прокопенко «Редис», его зам Святослав Паламар «Калина» и майор морпехов Сергей Волынский «Волына» Ваш подвиг увековечен в истории Украины!Героям Слава!
показати весь коментар
20.05.2022 21:49 Відповісти
 
 