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Новини
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Ситуація на фронті не може завадити наданню Україні статусу кандидата в ЄС, - ОП

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Ситуація на фронті не може бути пересторогою для надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі інформаційного марафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ситуація на фронті жодним чином не може бути пересторогою до надання статусу кандидата. Немає такої заборони на надання статусу кандидата у члени Європейського Союзу, якщо країна, наприклад, знаходиться у стані війни", - сказав Жовква.

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Також він зауважив, що в Австрії, зокрема, лунають вимоги, щоби шлях до членства в ЄС спершу пройшли країни Західних Балкан, а потім Україна.

У цьому контексті він поінформував, що Президент Володимир Зеленський днями отримав листа від Президента Північної Македонії, де вказано, що Північна Македонія не заперечує проти отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС уже в червні.

Заступник керівника ОП підкреслив, що аргументи "спочатку Західні Балкани, а потім Україна" - неприйнятні.

Автор: 

євроінтеграція (500) членство в ЄС (1231) Євросоюз (13313) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+4
Ситуація на фронті? Чи кацапські агенти типу Єрмака при владі?
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20.05.2022 22:11
+3
Херова новина для ze-каманди полягає у тому, що результатом успішних реформ судових і правоохоронних органів для вступу у ЄС, стануть судові вироки для зе, архамій, татарових, дєрьмаків, кольтіщенко, баканова та ін. прикольних персонажів із кварталу95.
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20.05.2022 22:22
+1
окупована країна ніколи не стане кандідатом.
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20.05.2022 22:17
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путєн просив не давати
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20.05.2022 22:11 Відповісти
Ситуація на фронті? Чи кацапські агенти типу Єрмака при владі?
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20.05.2022 22:11 Відповісти
РОЗголос та створення ЗАКонних ПЕТИЦІЙ !!! на сайті президента й ВЕРХ .РАДИ- а саме: -ВІЗОВИЙ РЕЖИМ з рф та белорусіей, ПРОГОЛОСУВАТИ вже НЕГАЙНО за ЗАКОН про ЗАБОРОНУ рпц -( москв.патріархата ( на теріторії УКРАЇНИ , АБО принаймі ЗРОБИТЬ як мер --БРОВАРІВ та КОНОТОПА на місцевому та районному РІВНІ !!!! негайно позносить ПАМЯтникі та іДоли сраним пушкіним та СУвровим , катерині 2 в ОДЕСІ , ВСІ вони ШОВІНІСти й УКРаїнофоби все інше пусті СЛова та піар !!!! lb.ua/society/2022/05/19/517370_shche_misti_kiivshchini_zaboronili.html
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20.05.2022 22:16 Відповісти
окупована країна ніколи не стане кандідатом.
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20.05.2022 22:17 Відповісти
Від твоїх слів, громадяни Кіпру дружно розсміялися.
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20.05.2022 22:23 Відповісти
Херова новина для ze-каманди полягає у тому, що результатом успішних реформ судових і правоохоронних органів для вступу у ЄС, стануть судові вироки для зе, архамій, татарових, дєрьмаків, кольтіщенко, баканова та ін. прикольних персонажів із кварталу95.
показати весь коментар
20.05.2022 22:22 Відповісти
А в ВР сидять, та фігню всяку приймають..І таке враження, що вся зброя, що нам дали, дійшла не вся..Мабуть трохи підтирили..А чим ми вобше збиралися воювати??От якби ніхто нічого з країн не дав??8 років було на озброєння..Гроші крали, мільйони вивозили.., асфальт вобше був не на часі..Хіба розвідників немає??Війна могла бути в любий час за ці 8 років..нафту-газ-керогаз усі смокчуть і досі..А ракети чим збивати??тощо..
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20.05.2022 22:32 Відповісти
ОП задню вмикає ...Яка зарплата у цього чиновника який робе такі важливі заяви
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21.05.2022 07:09 Відповісти
 
 