Ситуація на фронті не може завадити наданню Україні статусу кандидата в ЄС, - ОП

Ситуація на фронті не може бути пересторогою для надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі інформаційного марафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ситуація на фронті жодним чином не може бути пересторогою до надання статусу кандидата. Немає такої заборони на надання статусу кандидата у члени Європейського Союзу, якщо країна, наприклад, знаходиться у стані війни", - сказав Жовква.

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Також він зауважив, що в Австрії, зокрема, лунають вимоги, щоби шлях до членства в ЄС спершу пройшли країни Західних Балкан, а потім Україна.

У цьому контексті він поінформував, що Президент Володимир Зеленський днями отримав листа від Президента Північної Македонії, де вказано, що Північна Македонія не заперечує проти отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС уже в червні.

Заступник керівника ОП підкреслив, що аргументи "спочатку Західні Балкани, а потім Україна" - неприйнятні.