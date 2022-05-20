УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8254 відвідувача онлайн
Новини
2 187 10

Польща і Португалія запропонують пакет рішень для наближення України до ЄС: ми реалізуємо нашу мрію про об'єднаний континент від Лісабона до Києва, - Моравецький

моравецький

Допомога Україні є реалізацією мрії про об’єднану Європу - від Лісабона до Києва; Польща і Португалія планують представити пакет рішень, які будуть привабливими для України і наблизять членство України в ЄС.

Про це заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький у Варшаві на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми також маємо зміцнювати Україну у військовому, економічному та гуманітарному аспектах. Допомагаючи Україні, ми реалізуємо нашу спільну мрію про об'єднаний континент – від Лісабона до Києва", - підкреслив Моравецький.

Він зазначив, що на зустрічі з португальським колегою обговорювалося питання швидкого шляху приєднання України до ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація на фронті не може завадити наданню Україні статусу кандидата в ЄС, - ОП

"Натомість, якщо деякі країни ЄС різко протестуватимуть, то ми з Португалією хочемо підготувати відповідний пакет, який буде привабливим для України і який покаже, що місце Києва, місце України - в ЄС", - підкреслив прем'єр-міністр Польщі.

За його словами, зруйнований Маріуполь є сьогодні "символом українського та європейського героїзму, боротьби за свободу і незалежність, за мир і безпеку".

"Ми маємо пам'ятати про це, оскільки Україні треба дати надію на відбудову після війни, яка повинна закінчитися якнайшвидше. Разом з Антоніу (Коштою. - Ред.) ми дамо цю надію для України. Ми старатимемося, щоб шлях України до ЄС був єдиним, чітким і наповненим конкретикою, разом працюємо над цим", - підкреслив Моравецький.

На його переконання, росія хотіла підірвати довіру до України в Європі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща готова будувати постійні бази для союзників по НАТО, - прем'єр Моравецький

"Але їй це не вдалося. Ми знаємо, що Україна стоїть на боці свободи, а "русский мир", російська пропаганда і фейк-ньюз є шляхом у нікуди. Путін хотів ізолювати Україну, але це ми ізолюватимемо росію від решти Європи в економічному плані з огляду на її злочинну політику в Україні", - наголосив глава польського уряду.

Моравецький зазначив, що не може бути повернення до тих відносин з росією, які були до 24 лютого. На його переконання, країни ЄС мають відмовлятися від енергоносіїв з РФ, необхідно швидко запровадити ембарго на енергоносії з РФ.

Автор: 

євроінтеграція (500) Польща (8478) Португалія (206) членство в ЄС (1231) Моравецький Матеуш (371)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Польша понятно, что поддерживает. За Португалию приятно удивлен - далекая для нас страна на другом конце ЕС, тем не менее...
показати весь коментар
20.05.2022 22:22
+1
Лісабон приємно дивує останнім часом)
показати весь коментар
20.05.2022 22:28
+1
Непогано б до Луганська
показати весь коментар
20.05.2022 22:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пишешь интересные предложения, но зачем капслоком?
показати весь коментар
20.05.2022 22:26 Відповісти
Польша понятно, что поддерживает. За Португалию приятно удивлен - далекая для нас страна на другом конце ЕС, тем не менее...
показати весь коментар
20.05.2022 22:22 Відповісти
Да неожиданно, обычно португальцы весьма прохладно относятся к Украине, да и к украинцам тоже. Видимо у них сформировался определенный стереотип в отношении к Украине в связи с трудовой эмиграцией украинцев в эту страну вначале 2000х. Несмотря на то что они сами нация иммигрантов, сами они не сильно рады были иммигрантам которые составили им конкуренцию.
показати весь коментар
20.05.2022 22:37 Відповісти
Можливо нащадки великої імперії більше інших розуміють ситуацію...
показати весь коментар
21.05.2022 05:04 Відповісти
Лісабон приємно дивує останнім часом)
показати весь коментар
20.05.2022 22:28 Відповісти
Непогано б до Луганська
показати весь коментар
20.05.2022 22:30 Відповісти
А що там пан Моравецький, ще довго польських прем'єрах ходити?
показати весь коментар
20.05.2022 23:20 Відповісти
Давайте ребятки, на вам вся надежда. Ермак с татаровым всеми силами будут тянуть нас обратно в ж...
показати весь коментар
20.05.2022 23:20 Відповісти
 
 