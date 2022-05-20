Польща і Португалія запропонують пакет рішень для наближення України до ЄС: ми реалізуємо нашу мрію про об'єднаний континент від Лісабона до Києва, - Моравецький

Допомога Україні є реалізацією мрії про об’єднану Європу - від Лісабона до Києва; Польща і Португалія планують представити пакет рішень, які будуть привабливими для України і наблизять членство України в ЄС.

Про це заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький у Варшаві на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми також маємо зміцнювати Україну у військовому, економічному та гуманітарному аспектах. Допомагаючи Україні, ми реалізуємо нашу спільну мрію про об'єднаний континент – від Лісабона до Києва", - підкреслив Моравецький.

Він зазначив, що на зустрічі з португальським колегою обговорювалося питання швидкого шляху приєднання України до ЄС.

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"Натомість, якщо деякі країни ЄС різко протестуватимуть, то ми з Португалією хочемо підготувати відповідний пакет, який буде привабливим для України і який покаже, що місце Києва, місце України - в ЄС", - підкреслив прем'єр-міністр Польщі.

За його словами, зруйнований Маріуполь є сьогодні "символом українського та європейського героїзму, боротьби за свободу і незалежність, за мир і безпеку".

"Ми маємо пам'ятати про це, оскільки Україні треба дати надію на відбудову після війни, яка повинна закінчитися якнайшвидше. Разом з Антоніу (Коштою. - Ред.) ми дамо цю надію для України. Ми старатимемося, щоб шлях України до ЄС був єдиним, чітким і наповненим конкретикою, разом працюємо над цим", - підкреслив Моравецький.

На його переконання, росія хотіла підірвати довіру до України в Європі.

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"Але їй це не вдалося. Ми знаємо, що Україна стоїть на боці свободи, а "русский мир", російська пропаганда і фейк-ньюз є шляхом у нікуди. Путін хотів ізолювати Україну, але це ми ізолюватимемо росію від решти Європи в економічному плані з огляду на її злочинну політику в Україні", - наголосив глава польського уряду.

Моравецький зазначив, що не може бути повернення до тих відносин з росією, які були до 24 лютого. На його переконання, країни ЄС мають відмовлятися від енергоносіїв з РФ, необхідно швидко запровадити ембарго на енергоносії з РФ.