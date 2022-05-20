У США завантажують бронетранспортери M113 для надання Україні, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

В США готують до відправки в Україну бронетранспортери M113.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що "У Форт Стюарт, штат Джорджія, військовослужбовці Aрмії США з 3-ї піхотної дивізії США завантажують бронетранспортери M113, які прямують до Європи для надання військової допомоги Україні", - йдеться у дописі.

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