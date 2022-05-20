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У США завантажують бронетранспортери M113 для надання Україні, - Генштаб ЗСУ. ФОТО
В США готують до відправки в Україну бронетранспортери M113.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що "У Форт Стюарт, штат Джорджія, військовослужбовці Aрмії США з 3-ї піхотної дивізії США завантажують бронетранспортери M113, які прямують до Європи для надання військової допомоги Україні", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+22 irina #514605
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+19 Stepan Ivanoff
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Цей "клоп" вперше був використаний у бойових діях у 1961році і до сьогодні активно використовується 50-ма арміями світу.
Завдяки своїй універсальности має 16 модифікацій під різні тактичні задачи.
Броньований алюмінієвий корпус робить його легким і надзвичайно маневровим, зо що отримав назву "ACAV" що у перекладі на українську приблизно як "броньована кавалерія".
FMC Corporation збудувала і продала 80 000 таких "клопів" з яких 6 000 продовжують свою службу у армії США, не зважаючи на те, що Пентагон ще від 2007 вже закупив 4 000 ******** BFV (М2 та М3 Bradley).
На десерт - ЗСУ отримують 200 таких "рогульских клопів" як подарунок, що значить "безоплатно"
https://twitter.com/i/status/1512776022260948996
Пол Поткимчиныр...