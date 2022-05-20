Термінову нараду через понад 100 випадків мавпячої віспи в Європі скликає ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров’я збирається провести екстрене засідання через спалах мавпячої віспи, яка уразила вже понад 100 людей в Європі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Віспа мавп - рідкісне інфекційне захворювання, найбільш поширене у віддалених районах Центральної та Західної Африки. Його симптоми - нудота, температура, висипання, свербіж, а також біль у м'язах. Випадки захворювання за межами регіону часто пов'язані з поїздками до несприятливих з погляду епідеміології зони.
Вірус поширюється через контакт, але його вірулентність невисока.
Водночас The Telegraph зазначає, що ВООЗ скликає групу провідних експертів на екстренне засідання для обговорення поточного спалаху.
Основними темами засідання буде те, як поширюється вірус, а також ситуація з вакцинацією.
Будь ласка, зачекайте...
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Якщо це у них "вірулентність невисока", то я навіть не знаю, що на це можна сказати.
Менше з тим...
Згідно плану білів-гейтсів, половина населення Землі до кінця 2022 року повинна захворіти на це гавно. І навряд, чи ми встигнемо знайти умовний Івермектин, щоб захищатися ним від нової біди, як від ковіду-19.
З чим всіх і вітаю. Пландемія окремо вже була. Війна окремо - є. Тепер ще на нас спробують те і друге одночасно. Щасливі часи нас чекають - тут нема що казати.
Тут уже нова істерика. 2 випадки в квебеку, 20 - чекають на підтвердження, але ми вже знаємо, як пишуться результати ... Намалюють стільки, скільки треба. + стадо вже й так перестрашене і готове до нових бовтушок. Тут ковідопсихопати йдуть до лікаря, бо в них тривожність - anxiety: вірус нападе - і тоді сидять на лікарняному.
І вакцинки напоготові ! Будуть тепер ці примусово колоти ?
Так це ж було вже(с)
серіал Греф-2 - скоро на цензорі
Стільки кляли своїми помийними пельками своїх співвітчизників і бажали їм "якнайшвидше здохнути" (с), тепер, певно, аж стрибають від радості: збуваються їхні чорні побажання.
Грузины от шампанидзе.
Армяне от макакяна.
Евреи от абрамгутанга.
И только кацапы от самой дурной и вонючей обезьяны, гаврила называется.
Війна рашистської манкуртії витіснила тема COVID-19 в зону забуття й прибутки впали...
ВООЗ, ПНХ!
Знов повилазили антаковідники-антиваксери з-за океану зі своіми помийними пельками та почали клясти своїх співітчизників, які сидять під сиренами та вибухами.
Модератори! Зробіть що-небудь з цією божевільною гидотою, яка вірить у світові змови, рептилоідів та пласку землю.
- Так, дуже!
- Ну, буде що згадати...
Не думав, що в 21 столітті ми усі опинимося у війнах та пандеміях.
The World Health Organization will meet at the World Health Assembly to discuss a 'global pandemic treaty.'
"We're giving [W.H.O.] significantly more authority to identify exactly what a pandemic is," said Fmr. US Ambassador to the Netherlands Pete Hoekstra.
Про цей договір так само притомні давно кричать і закликають не допустити подібного.
Тому що тоді вооз-ка зможе весь світ засадити в "пандемійні" концтабори (моделі вже відпрацювалися). До того ж, автомія і незалежність держав зазнає удару і стає залежною від рішення купки моральних виродків (як приклад, ефіопське чмо), які керуються зовсім іншими міркуваннями + виконують вказівочки.
І республіканці, власне, закликають позбавити цю смердючу шаражку фінансування.
А про нову пугалку у Штатах народ тепер пише, що якраз під midterm вибори підганяють, щоб знову по пошті деми відірвалися з бюлетенями.
Вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян.