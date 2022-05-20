Термінову нараду через понад 100 випадків мавпячої віспи в Європі скликає ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я збирається провести екстрене засідання через спалах мавпячої віспи, яка уразила вже понад 100 людей в Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Віспа мавп - рідкісне інфекційне захворювання, найбільш поширене у віддалених районах Центральної та Західної Африки. Його симптоми - нудота, температура, висипання, свербіж, а також біль у м'язах. Випадки захворювання за межами регіону часто пов'язані з поїздками до несприятливих з погляду епідеміології зони.

Вірус поширюється через контакт, але його вірулентність невисока.

Водночас The Telegraph зазначає, що ВООЗ скликає групу провідних експертів на екстренне засідання для обговорення поточного спалаху.

Основними темами засідання буде те, як поширюється вірус, а також ситуація з вакцинацією.

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