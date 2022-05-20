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Термінову нараду через понад 100 випадків мавпячої віспи в Європі скликає ВООЗ

віспа

Всесвітня організація охорони здоров’я збирається провести екстрене засідання через спалах мавпячої віспи, яка уразила вже понад 100 людей в Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Віспа мавп - рідкісне інфекційне захворювання, найбільш поширене у віддалених районах Центральної та Західної Африки. Його симптоми - нудота, температура, висипання, свербіж, а також біль у м'язах. Випадки захворювання за межами регіону часто пов'язані з поїздками до несприятливих з погляду епідеміології зони.

Вірус поширюється через контакт, але його вірулентність невисока.

Водночас The Telegraph зазначає, що ВООЗ скликає групу провідних експертів на екстренне засідання для обговорення поточного спалаху.

Основними темами засідання буде те, як поширюється вірус, а також ситуація з вакцинацією.

Читайте: У Маріуполі можливий спалах холери та інших хвороб, - ВООЗ

Автор: 

хвороба (303) ВООЗ (770) Європа (1790) здоров’я (444)


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Топ коментарі
+27
Без кацапів не обійшлось
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20.05.2022 22:38
+22
Ну, переносять її мавпти яких франція запустила до себе в кількості мільйонів. Ну ото і лікуйте їх в ветеренарній клініці, а до нас не пускайте. Їбанати толерантні .
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20.05.2022 22:43
+14
кацапоидов гоните с европы, это еще те твари - у них если не новичок так оспа
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20.05.2022 22:44
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Без кацапів не обійшлось
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20.05.2022 22:38 Відповісти
не едьте в африку и будет вам счастье
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20.05.2022 22:43 Відповісти
Ну, переносять її мавпти яких франція запустила до себе в кількості мільйонів. Ну ото і лікуйте їх в ветеренарній клініці, а до нас не пускайте. Їбанати толерантні .
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20.05.2022 22:43 Відповісти
Иделогия кацапа - все говно, а я красава.
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20.05.2022 23:04 Відповісти
кацапоидов гоните с европы, это еще те твари - у них если не новичок так оспа
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20.05.2022 22:44 Відповісти
Європа приютивши у себе мільйони китайців - отримала від них короновірус. Європа приютивши у себе мільйон африканців - отримала мавпячу віспу. І це тільки початок
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20.05.2022 22:48 Відповісти
Слава Богу, тебе не прихистили, їм ще рашизму не вистачало.
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20.05.2022 23:01 Відповісти
Його теща прихистила )))
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20.05.2022 23:38 Відповісти
Тупо марвел
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20.05.2022 22:50 Відповісти
Це має на бурятів перекидуватись. Вони на зовнішній вигляд схожі. ДНК на 99% схожі...
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20.05.2022 22:52 Відповісти
БОЛЕЗНЬ ПЕРЕДАЕТСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ . ПРОСТО НЕ НУЖНО МАРТЫШЕК ТРАХАТЬ И БУДЕТ ВСЕ ОК
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20.05.2022 22:57 Відповісти
Кто то в отсутствии овец взялся за мартышками.
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20.05.2022 23:04 Відповісти
Давно лохдаунів не було, ковіда істерія на фоні нашої війни трохи спала, от Шваби, Гейтси і інше жидомасонське кодло вирішило запустити новий вірус щоб знову на токсичних вакцинах трохи підзаробити!
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20.05.2022 23:05 Відповісти
То фсьо рептілоїди.
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20.05.2022 23:11 Відповісти
Хтось побував там, де живе багато диких абізян та вирішив поділитися «враженнями».
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20.05.2022 23:14 Відповісти
оп-івці від арахамії будуть триматись подалі )
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20.05.2022 23:17 Відповісти
Маска не спасает - только скафандр.
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20.05.2022 23:19 Відповісти
без відмітки в дії і в скафандрі в маршрутку чи магазин не пустять
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20.05.2022 23:30 Відповісти
У 2021 році був зроблений план на цю нову пЛандемію. Початися вона повинна була по сценарію 15 травня 2022 року. Саме в цей день вийшли перші повідомлення у ЗМІ Британії про зараження 2 чи 3 людей. А вже 19 травня пішов шквал повідомлень з різних країн Європи про більш ніж 100 випадків.

Якщо це у них "вірулентність невисока", то я навіть не знаю, що на це можна сказати.
Менше з тим...

Згідно плану білів-гейтсів, половина населення Землі до кінця 2022 року повинна захворіти на це гавно. І навряд, чи ми встигнемо знайти умовний Івермектин, щоб захищатися ним від нової біди, як від ковіду-19.

З чим всіх і вітаю. Пландемія окремо вже була. Війна окремо - є. Тепер ще на нас спробують те і друге одночасно. Щасливі часи нас чекають - тут нема що казати.
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20.05.2022 23:26 Відповісти
багато разів писав що навчитись соціальної дистанції це нормальна тема у випадку справжньої пандемії буде не так багато хворих . в європі більш менш правил дотримуються , в Україні принципово не хотіли , багато разів замічав як люди лізуть один одному на шию в магазинах , ощад банках ітд .але тепер Українцям не до того , війна .
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21.05.2022 00:14 Відповісти
Я теж про це читала. Виявляється, =конспірологи= казали правду від початку. Але ідіоти-психопати обзивали їх гигикали.

Тут уже нова істерика. 2 випадки в квебеку, 20 - чекають на підтвердження, але ми вже знаємо, як пишуться результати ... Намалюють стільки, скільки треба. + стадо вже й так перестрашене і готове до нових бовтушок. Тут ковідопсихопати йдуть до лікаря, бо в них тривожність - anxiety: вірус нападе - і тоді сидять на лікарняному.

І вакцинки напоготові ! Будуть тепер ці примусово колоти ?
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21.05.2022 02:12 Відповісти
Основними темами засідання буде те, як поширюється вірус, а також ситуація з вакцинацією. Джерело:

Так це ж було вже(с)
серіал Греф-2 - скоро на цензорі
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20.05.2022 23:27 Відповісти
Так, випустять валєрочку і решту людиноненависників.

Стільки кляли своїми помийними пельками своїх співвітчизників і бажали їм "якнайшвидше здохнути" (с), тепер, певно, аж стрибають від радості: збуваються їхні чорні побажання.
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21.05.2022 02:15 Відповісти
Серіал буде називатися «Вєдьмана-2» - незабаром на цензорі.
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21.05.2022 02:39 Відповісти
Ну хоть про расизм не буде волати чухонець якому не подобаються українські біженці. Тут нігери в авангарді - вони цю заразу привезли.
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20.05.2022 23:32 Відповісти
По теории дедушки Дарвина, все люди произошлиот обезъян.
Грузины от шампанидзе.
Армяне от макакяна.
Евреи от абрамгутанга.
И только кацапы от самой дурной и вонючей обезьяны, гаврила называется.
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20.05.2022 23:34 Відповісти
ТЕРМІНОВО РЯТУЙТЕ МАВПУ АРЄСТОВІЧА!!! БО ВІН ВЖЕ ЙДЕ РЕЄСТРУВАТИ АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА " МАВПЯЧА ОСПА АРЄСТОВІЧА, 33 ВИХОДА В ГАРЯЧІЄ ТОЧКІ".
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20.05.2022 23:37 Відповісти
От нефиг в цивилизацию пускать тех, кто обезьян трахает.
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21.05.2022 01:11 Відповісти
Фармацептична мафія страждає...
Війна рашистської манкуртії витіснила тема COVID-19 в зону забуття й прибутки впали...
ВООЗ, ПНХ!
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21.05.2022 01:52 Відповісти
Ну ковід вже здувся. Особливо в нас. Жодного хворого, в моєму місткчку, вже давно немає. Маю на увазі в лікарнях і ні від кого не чув, що хворий. Маски також ніхто не носить. Причому шо в нас менше половина зробила уколи і значна частина має куплені сертифікати.
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21.05.2022 02:24 Відповісти
Боже! За шо?

Знов повилазили антаковідники-антиваксери з-за океану зі своіми помийними пельками та почали клясти своїх співітчизників, які сидять під сиренами та вибухами.

Модератори! Зробіть що-небудь з цією божевільною гидотою, яка вірить у світові змови, рептилоідів та пласку землю.
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21.05.2022 02:37 Відповісти
А мафій, в тім числі фармакологогічної, також немає? Лікарям і фармакологічним компаніям який сенс щоби люди були здоровими? Чим більше хворих - тим більше прибутків. Отакий цей "світ-виворіт": лікарі не зацікавлені щоби не було хворих, правоохоронці не зацікавлені щоби не було злочинців, військововиробники не зацікавлені щоби не було воєн, і т.п., і т.д.
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21.05.2022 05:12 Відповісти
- Вам подобалося Ваше колишне життя?
- Так, дуже!
- Ну, буде що згадати...

Не думав, що в 21 столітті ми усі опинимося у війнах та пандеміях.
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21.05.2022 05:12 Відповісти
Одне фото чорних рук варте тисячі слів.
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21.05.2022 05:23 Відповісти
Про це Ви ж знаєте:

The World Health Organization will meet at the World Health Assembly to discuss a 'global pandemic treaty.'

"We're giving [W.H.O.] significantly more authority to identify exactly what a pandemic is," said Fmr. US Ambassador to the Netherlands Pete Hoekstra.

Про цей договір так само притомні давно кричать і закликають не допустити подібного.
Тому що тоді вооз-ка зможе весь світ засадити в "пандемійні" концтабори (моделі вже відпрацювалися). До того ж, автомія і незалежність держав зазнає удару і стає залежною від рішення купки моральних виродків (як приклад, ефіопське чмо), які керуються зовсім іншими міркуваннями + виконують вказівочки.

І республіканці, власне, закликають позбавити цю смердючу шаражку фінансування.

А про нову пугалку у Штатах народ тепер пише, що якраз під midterm вибори підганяють, щоб знову по пошті деми відірвалися з бюлетенями.
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21.05.2022 05:38 Відповісти
Отвлекают от Украины.
Вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян.
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21.05.2022 13:24 Відповісти
 
 