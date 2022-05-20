УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8121 відвідувач онлайн
Новини Війна
10 750 89

У МЗС підтвердили, що Італія розробила "мирний план" для припинення війни: "Пропозиції нині вивчаються"

мзс

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що Італія розробила пропозиції щодо припинення війни Росії проти України, наразі вони вивчаються.

Про це йдеться у наданому Укрінформу коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, передає Цензор.НЕТ.

"Італійська сторона дійсно поділилася своїм баченням шляхів припинення війни Росії проти України. Відповідні пропозиції нині вивчаються", - зазначив він.

Речник МЗС запевнив, що Україна високо цінує підтримку Італії в рамках Європейського Союзу та на двосторонньому рівні і вітає будь-які міжнародні зусилля, які допоможуть відновити мир на українській землі та в Європі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Італія подала в ООН 4-етапний план встановлення миру в Україні

"Водночас, будь-яке політичне рішення має базуватися на повазі суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - акцентував Ніколенко.

Як повідомляли ЗМІ, глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо підготував план припинення війни рф проти України і передав документ генсеку ООН Антоніу Гутеррішу та країнам G7. Він містить чотири етапи: припинення вогню в Україні та демілітаризація лінії фронту під наглядом ООН; переговори про статус України, які передбачають вступ країни до ЄС, але неприєднання до НАТО; двостороння угода між Україною та Росією щодо Криму та Донбасу: на пропозицію влади Італії, "спірні території" матимуть повну автономію з правом самостійно забезпечувати свою безпеку, але при цьому суверенітет над регіонами належатиме Києву; укладення багатосторонньої угоди про мир та безпеку в Європі, яка охоплюватиме питання роззброєння та контролю над озброєннями, запобігання конфліктам та заходам зміцнення довіри.

Автор: 

Італія (1564) МЗС (4107) ООН (3337) Гутерріш Антоніу (388) Луїджі Ді Майо (32) Ніколенко Олег (365)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+76
Ето не италия разработала а ***** подсунул свой план. Все пункты етого плана капитуляции были еще предложены рашистами в Стамбуле. Так что нах макаронников
показати весь коментар
20.05.2022 22:47
+44
Пішла Італія нах..уй зі своїм мирним планом!
показати весь коментар
20.05.2022 22:50
+42
Рашкофюреру только это и надо, паузу для передышки и узаконить ранее награбленное. Мира больше не будет с кацапами, пока не развалится на Московию и мелких князьков.
показати весь коментар
20.05.2022 22:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ето не италия разработала а ***** подсунул свой план. Все пункты етого плана капитуляции были еще предложены рашистами в Стамбуле. Так что нах макаронников
показати весь коментар
20.05.2022 22:47 Відповісти
а давайте махнемся Путину для лица Крым....А нам Сицилию нахрен она нужна Италии то мафия и заброшенный остров --целые города пустуют ... зажрались итальянцы дома продают за условную единицу 1 евро и не едут и не хотят жить...все равно ..... во прелесть будет... А Украина-- весь флот Рашки будет сразу топить в Средиземном море... ну как ИТАЛИЯ.... ГОТОВЫ К ТАКОМУ ПЛАНУ ОТ УКРАИНЫ?? нет??!! а чего- а кто ВАМ негодяям дал право что-то там решать и выписывать за Украину..... как кому, и с кем вести переговоры, и какие территории оставить как сложные...??!!
показати весь коментар
20.05.2022 23:01 Відповісти
Рашкофюреру только это и надо, паузу для передышки и узаконить ранее награбленное. Мира больше не будет с кацапами, пока не развалится на Московию и мелких князьков.
показати весь коментар
20.05.2022 22:48 Відповісти
"дякуємо за пропозицію"
Один *уй росіяни не будуть ніколи ніщо виконувати. У них свій план.....
показати весь коментар
20.05.2022 22:48 Відповісти
100% на*бут.
а як що ще запропонують чимось поступитися...
то пішли нах...й аж бігом...
показати весь коментар
20.05.2022 23:11 Відповісти
Просто принять к сведению,что макаронники продались и забыть.Мирный договор будет писать ВСУ на полях сражений.
показати весь коментар
21.05.2022 10:38 Відповісти
"Припинення" - це зупинитись на тих позиціях, що зараз і "зберечь путіну ліцо"? ***** такий план!
показати весь коментар
20.05.2022 22:50 Відповісти
Пішла Італія нах..уй зі своїм мирним планом!
показати весь коментар
20.05.2022 22:50 Відповісти
Італійцям дуже не подобається, що у них подорожчала кава та тістечка. Їм *****, що в Україні вбивають людей та знищують країну, їх хвилює те, що взуття, яке вони шили для расєі, нема куди дівати, бо воно тепле та для Італії не потрібне, тому бізнес з раською розривати вони не хочуть.
показати весь коментар
20.05.2022 23:02 Відповісти
Я вже десь писав про Шольца: якщо так хоче "припинити" війну і зберегти "ліцо" путіну - нехай відбудує берлінську стіну і поверне кацапам НДР. Так само хай і італійці йому сицилію віддадуть (***** любить острови і півострови красти). А нашими територіями нічого цього виродка задобрювати.
показати весь коментар
20.05.2022 23:06 Відповісти
а что может кацапам отдать франция?
показати весь коментар
20.05.2022 23:48 Відповісти
Очевидно же: Альпы. Их покорил еще рашистский пАлководец Суворов. Да и в нынешнее время там в туристические сезоны часто слышен был русский матерный язык. Так что аннексия Альп, по ныне действующим понятиям рф, вполне может проходить под уже обычным соусом про "защиту русскоговорящих".
показати весь коментар
21.05.2022 03:51 Відповісти
Нє, не Сицилію. Нехай краще йому свою перлину Венецію віддадуть. До речі, а вона і не їхня, самі Венецію собі заграбастали, хоча вона була самостійною, демократичною та вільною, колись давно. Але то таке, зараз італійців не влаштовує здорожчання цін буквально на все і через здорожчання газу ціни ростуть, і комунальні послуги зростають, а італійці звинувачують не ***** та расєю у всіх бідах, а нас непокірливих.

Ця наша кривава війна їм по цимбалах, от коли італійцям доведеться рятувати від ракет та бомб усі свої витвори мистецтва та архітектури , завдяки яким Італія на першому місці ЮНЕСКО, от тоді вони визнають, що ***** та його орки - це справжнє зло, яке треба придушити та поховати, а не допомагати йому зберегти ботоксну морду ліца.
показати весь коментар
20.05.2022 23:56 Відповісти
ідіть ви *****
показати весь коментар
20.05.2022 22:51 Відповісти
А Зимбабве , они когда нам план разработают ?
показати весь коментар
20.05.2022 22:53 Відповісти
Якась *****... "спірні території" матимуть повну автономію з правом самостійно забезпечувати свою безпеку - це просто повний *******. По-перше, що за "спірні території"? Немає таких територій, є визнані усім світом українські території і крапка. По-друге, що воно має на увазі під спірними територіями - Крим, ОРДЛО чи вже й окуповані частини Півдня і Сходу? По-третє, цьому дибілу хочеться ще однієї війни через 5-10 років, щоб тепер українців вбивали не тільки мобіки з Криму і ОРДЛО, а ще й з Херсонщини та Запоріжжя (обл)? По-четверте, як він собі "суверенітет над регіонами належатиме Києву", якщо ці регіони будуть самі визначати свою безпеку, тобто мати власні збройні сили або взагалі там будуть стояти російські "миропритворці"? Довбойоби, не порозумнішають, поки ракети не полетять на міста ЄС...
показати весь коментар
20.05.2022 22:54 Відповісти
Та нехай собі як знають. Божеволіють, конають,(Мирні плани хай складають) -. Нам своє робить
показати весь коментар
20.05.2022 23:23 Відповісти
я иногда думаю - поскорее они бы уже туда полетели. Иначе у этих дебилов мозги на место не станут и они будут продолжать писать тухлые планы и торговать нами и нашей землей
показати весь коментар
20.05.2022 23:51 Відповісти
Все правильно. От тільки ми вже порозумнішали і дуже шкода шо таким чином. Може це для того шоб решта прозріла. Але італійці вірять в свою неповторність. Наївні. Нам це точно не потрібно ці плани і домовленості. Найкраща угода з москалями це ядерна бомба націлена на їхню атомну електростанцію.
показати весь коментар
21.05.2022 01:01 Відповісти
Зараз гєбня дістала товсту папку з компроматами на єврошльондр. Тому останні тижні ми бачимо неймовірні історії, як шольци відмовляються давати танки, а макарони пропонують Україні капітулювати. Хто там наступний персонаж із зашкварною ініціативою? Австрійці чи французи?
показати весь коментар
20.05.2022 22:54 Відповісти
Парад кацапских консерв в последнее время взрывается просто феерично! ***** пошло в последний и решающий бой.
показати весь коментар
20.05.2022 22:57 Відповісти
Зелена шобла наполегливо хоче і далі здавати Україну Х**лу
показати весь коментар
20.05.2022 22:55 Відповісти
І?
показати весь коментар
20.05.2022 23:00 Відповісти
і *******!
показати весь коментар
20.05.2022 23:34 Відповісти
Іди реально та допоможи захищати Україну. От, ***, війська диванні, най вам трясця.
показати весь коментар
20.05.2022 23:39 Відповісти
Тётя с именем "Ленин"-наоборот, мы разберемся что нам делать!
показати весь коментар
21.05.2022 00:01 Відповісти
там є шо вивчати? - откровенна здача країни (не їхньої, не Італії) від італійців.
зелені вивчають шо? - це посереді, чі одна чверта?
показати весь коментар
20.05.2022 22:55 Відповісти
Когда Италия, Франция, Германия что-то начинают вякать о решении этой войны это сразу не к добру. Эти и маму родную продадут, торгаши чертовы. Абы быстрей начать гешефт делать. Куле, не их же территории захвачены.
показати весь коментар
20.05.2022 22:55 Відповісти
В этих странах дофига кремлёвских консервов кучкуется. Им пришло время отрабатывать аванс.
показати весь коментар
20.05.2022 23:06 Відповісти
Я вот думаю с ними нужно разговаривать по другому. Чего им там нужно? Зерно? Нах...сами продадим кому считаем нужным когда освободим территорию...Что там еще, следить за поставками газа? Нах...поломался газ....починим когда войну выиграем....
думаю вот так с ними нужно разговаривать....а то они вообще оборзели с нашим безъяйцевым правительством...
показати весь коментар
20.05.2022 23:21 Відповісти
Им от нас ничего не нужно и зерном всю продожную Европу может полностью обеспечить росия. Поэтому и наглеют
показати весь коментар
21.05.2022 10:35 Відповісти
Нічого дивного. Італійці - кончені путіністи.

Але вони навіть не здогадуються, як же їм буде важко втрачати свою дольче віту, коли ***** і до них дістане.
показати весь коментар
20.05.2022 22:56 Відповісти
Не, ну вы посмотрите на этого Марио. Нам опять пытаются впарить Минск-3 только уже с расширенной окупированной территорией и разоружением Украины. А не пойти ли вам на****
показати весь коментар
20.05.2022 22:56 Відповісти
И только пускай не рассказывают сказки про то что эти *автономии* будут под контролем Киева. Когда крым был в составе Украины под видом автономии, фактически Киевской власти он не подчинялся. Поэтому в 2014 мы и получили то что должно было случиться
показати весь коментар
20.05.2022 22:59 Відповісти
Наші зробили красивий жест.А по факту сказали б ідіть на х"й!
показати весь коментар
20.05.2022 22:56 Відповісти
Будь яке політичне рішення має починатись з того шо рашка звалює за корднои 1991 року і виплачує завдані збитки в дво-кратному розмірі.
показати весь коментар
20.05.2022 22:57 Відповісти
Ну это старый план Арахамии и Ермака. Или Ермака и Арахамии. Путин решил, что будет солиднее, если его план озвучит Ди Майо. 2017 год очередной путинферштейн Луиджи заявил: «Движение пяти звёзд хочет только соблюсти коммерческие интересы Италии. Вот почему мы за снятие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 санкций с Москвы»
показати весь коментар
20.05.2022 22:57 Відповісти
МЗС України вивчає?
Кулеба - припиняй блазнювати.
іноді ти напів залений, а як до діла так на всі 100 відсотків.
показати весь коментар
20.05.2022 22:59 Відповісти
Согласен полностью. Вот в Германии посол с яйцами. Шольцу так и сказал прямо, хрен извинился и правильно сделал. Один хрен толку-то....А эти все проглатывают....Все хорошими хотят быть перед всеми, покладистыми. Мудаки плть...
показати весь коментар
20.05.2022 23:04 Відповісти
Самое страшное, если боневтик не начал бы им подпевать....ведь если начнет что ему сделаешь? военное положение...митинг не проведешь....
показати весь коментар
20.05.2022 22:59 Відповісти
він може тільки підіграти італійцям на фно - з мізками, голосом і слухом там повний швах - зелені підвердуни 4 рази по повістці...
показати весь коментар
20.05.2022 23:08 Відповісти
чи вже пора Росії проштовхувати свої «мирні плани» всіма можливими каналами? У росіян, мабуть, проблеми на фронті.
показати весь коментар
20.05.2022 23:06 Відповісти
Як тільки ми тиснемо на фронті,підхуйловники з. італії,франції, німеччини, турції- підсовують нам «свої» плани мирних переговорів або й миру. Ви ж палитесь, чорти
показати весь коментар
20.05.2022 23:07 Відповісти
Це мирна здача суверенітету України з замороженим конфліктом і відстроченої війною але вже з завойованим народом України, як Зараз воюють українці Донбаса та Крима.
показати весь коментар
20.05.2022 23:07 Відповісти
стартовали предложения из серии "не абидеть ***** и сохранить ему ботокс рожи"
показати весь коментар
20.05.2022 23:08 Відповісти
Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1527646010419339265 4 ч

Мирный план Италии это классика элитной европейской проституции по вызову . Саркози в 2008 в Грузии. Меркель и Олланд в 2014-2015 в Украине. Одна и та же услуга : международно-правовое закрепление территориальных захватов Кремля. Сегодня Пу заказал закрепить Херсон.
показати весь коментар
20.05.2022 23:08 Відповісти
Вообще предлагать такое это просто потокать агрессору. Тут хотя бы какое-то заявление нашего МИД нужно с нотой протеста.
показати весь коментар
20.05.2022 23:09 Відповісти
А от тут 💯. Не "вивчати цю пропозицію", а на дипломатичному рівні посилати на....
показати весь коментар
20.05.2022 23:13 Відповісти
Это очередной замороженный конфликт. Да пошли они за кораблём. Не удивлюсь что Драги и не в курсе что планчик пришёл из Кремля через местных консервов в его правительстве.
показати весь коментар
20.05.2022 23:09 Відповісти
Совершенно кретинский "план" : к тому же Италия - это страна 2-ого эшелона типа Испании и поэтому выступать в роли некоего инициатора европейского урегулирования итальянскому правительству просто не по чину.

Албания ведь не лезет в советчики, ибо знает своё место.
показати весь коментар
21.05.2022 06:26 Відповісти
Х@йня...
показати весь коментар
20.05.2022 23:12 Відповісти
Шановна італійська сторона, пішла ти найух зі своїми "миротворчими" пропозиціями! Можеш прихватити з собою і турок; вони теж нас схиляють до "миру по путінські". Особисто туркам раджу віддати грекам о. Кіпр. Як вам, турки, моя пропозиція? Подобається? Та я ж заради миру на острові піклуюся!!!
показати весь коментар
20.05.2022 23:13 Відповісти
хРЕНОВИЙ ПЛАН!!!!!! в смітник!!!!!!!нЕМА ЩО РОЗГЛЯДАТИ!!!!
показати весь коментар
20.05.2022 23:14 Відповісти
Очередное аналоговнетовое предложение.Единственный компромисс,если раша прямо завтра выведет войска с материковой части,то можно Крым помусолить несколько лет,даже воду туда продавать за хорошие деньги.Но этого нифига не будет,так о чем вообще разговаривать?Новый мировой ***** трэнд-сохрани лицо путина.И так одновременно и во Франции,и в Штатах,теперь вот Италия.Совпадение?Не думаю...
показати весь коментар
20.05.2022 23:14 Відповісти
Это просто абсурд какой-то.

С какого бодуна Италия "ні сіло-не впало" разрабатывает какой-то там мирный план.

На каком основании и кто ее на это уполномочил, кто ее просил это делать???

Может мы в свою очередь чего-нибудь для Италии придумаем и отошлем в ООН?
показати весь коментар
20.05.2022 23:15 Відповісти
вариант - подарить росии сардинию и сициллию, чтобы русские нам вернули крым! супер план!
показати весь коментар
20.05.2022 23:56 Відповісти
Все як говорив політолог Піонтковський… зараз на нас будуть давити зі всіх сторін. Европа і деякі потвори за спиною Байдена будуть намагатися підсунути якісь переговори, мирні плани ітд. і тп.
показати весь коментар
20.05.2022 23:16 Відповісти
А Украина точно суверенная страна?
показати весь коментар
20.05.2022 23:20 Відповісти
Нет, только кацапляндия.
показати весь коментар
20.05.2022 23:57 Відповісти
Пропоную віддати Марсель, Сицилію та пів Берліна на відкуп *****, щоб він відійшов і війна закінчилась. Якщо для європейців територіальна цілісність не табу, то нехай це підтвердять
показати весь коментар
20.05.2022 23:21 Відповісти
Ми вже давно вивчили вашу пропозицію: хєрня суцільна.
показати весь коментар
20.05.2022 23:22 Відповісти
Зато зерно - давай, быстрей, вплоть даже через беларусь...Это им нужно и это мы им на блюдечке. А они с нами вот так. Нехорошо это. С зерном точно так же нужно тянуть-тянуть, отговорки находить, подковерно выторговывать его на нужное Украине оружие и т.п. А то плть они попросили, и мы им на блюдечке, а они вон как....
показати весь коментар
20.05.2022 23:25 Відповісти
Це план капітуляції України, який цілком влаштує кремль.
показати весь коментар
20.05.2022 23:26 Відповісти
Коротше, речник МЗС дипломатично послав "розробників" італійських нахєр.
показати весь коментар
20.05.2022 23:40 Відповісти
Оман,******* і ця італійська шняга написані в Крнмлі !!!!))))
показати весь коментар
20.05.2022 23:41 Відповісти
Дякуємо та йдіть на...уй.
показати весь коментар
20.05.2022 23:42 Відповісти
Все из-за России: в Италии два гостя телешоу подрались в прямом эфире, видео
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-05-20/vse-iz-za-rossii-v-italii-dva-gostya-teleshou-podralis-v-pryamom-efire-video/269492

рекомендую всем к просмотру
1 минута времени.
Это все что вам надо знать о италии
показати весь коментар
20.05.2022 23:46 Відповісти
Как же достали все эти старые сумасбродничающие маразматики, с "разумом" и психикой прошлого века... Пуйло и его подельники - идентично из той же шизофренической больной когорты.
показати весь коментар
21.05.2022 04:20 Відповісти
вы послушайте как им радостно рукоплещет и улюлюкает вся аудитория...там далеко не одни старперы....
показати весь коментар
21.05.2022 14:25 Відповісти
Похоже на бред группы мудозвонов (простите) из бесполезной организации ОченьОбеспокоенныхНевротиков. Может чистый вброс для оф. ответа Кулеби "вы там вкрай ахренели". Даже ЗЕ дал понять Крым и Донбас возвращается Украине, точка. Пока Италия демонстрировала поддержку. Тихо кидает страйки на виллы/яхти, санкции исправно выполняет, гуманитарит и стволы передает...ФИФТИ-CAL как раз они передали.. Ждем ответа МЗС
показати весь коментар
20.05.2022 23:48 Відповісти
Макаронные штайнмайеры на марше.
показати весь коментар
20.05.2022 23:56 Відповісти
меняем крым на сицилию - и пусть живут себе мирно с италией...
показати весь коментар
21.05.2022 00:25 Відповісти
Пам'ятаєте як ***** в грудні розмахувало пропозиціями стосовно гарантій безпеки для московії? Йому всі відповіли, що уважно вивчать його пропозиції, що на дипломатичні мові означає «іди на*уй». Тут те саме, це загальноприйнятий сленг.
показати весь коментар
21.05.2022 00:25 Відповісти
Це не італійський план, а путінський "мінськ-3".
показати весь коментар
21.05.2022 01:26 Відповісти
Макаронники хотят демилитаризировать линию фронта. Сразу нах
показати весь коментар
21.05.2022 01:32 Відповісти
Той план має слідувати курсом "РУСКАГО ВАЄННОГО *******"!
показати весь коментар
21.05.2022 01:49 Відповісти
Тих, хто вивчає, теж на ×уй разом з авторами.
показати весь коментар
21.05.2022 02:08 Відповісти
Ініціатива італійців повне лайно ! Минськ 3- дякую не треба!!!!
показати весь коментар
21.05.2022 05:11 Відповісти
...я, так понимаю что руссо Банапарту предлагают виллу на острове Елены, но не простоя, а Святой
показати весь коментар
21.05.2022 06:09 Відповісти
Это шутка?
показати весь коментар
21.05.2022 07:47 Відповісти
не думав шо доживу до 3ґо ілліча в Україні та за вами хіба встиґнеш?
раз і зліпили...
беремо клована додаемо трохи аґрохімії, на бок люсю ляпнули,
всім іншим рота закрили - і оце воно...
показати весь коментар
21.05.2022 09:58 Відповісти
ці зелені тварі таки віддадуть Україну *****, в них є плани.
показати весь коментар
21.05.2022 10:53 Відповісти
ви бачіли чули читали тей італійській план?
там під кожним пунктом - писав ***** італійцям озвучити
показати весь коментар
21.05.2022 11:17 Відповісти
 
 