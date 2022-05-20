У МЗС підтвердили, що Італія розробила "мирний план" для припинення війни: "Пропозиції нині вивчаються"

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що Італія розробила пропозиції щодо припинення війни Росії проти України, наразі вони вивчаються.

Про це йдеться у наданому Укрінформу коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, передає Цензор.НЕТ.

"Італійська сторона дійсно поділилася своїм баченням шляхів припинення війни Росії проти України. Відповідні пропозиції нині вивчаються", - зазначив він.

Речник МЗС запевнив, що Україна високо цінує підтримку Італії в рамках Європейського Союзу та на двосторонньому рівні і вітає будь-які міжнародні зусилля, які допоможуть відновити мир на українській землі та в Європі.

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"Водночас, будь-яке політичне рішення має базуватися на повазі суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - акцентував Ніколенко.

Як повідомляли ЗМІ, глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо підготував план припинення війни рф проти України і передав документ генсеку ООН Антоніу Гутеррішу та країнам G7. Він містить чотири етапи: припинення вогню в Україні та демілітаризація лінії фронту під наглядом ООН; переговори про статус України, які передбачають вступ країни до ЄС, але неприєднання до НАТО; двостороння угода між Україною та Росією щодо Криму та Донбасу: на пропозицію влади Італії, "спірні території" матимуть повну автономію з правом самостійно забезпечувати свою безпеку, але при цьому суверенітет над регіонами належатиме Києву; укладення багатосторонньої угоди про мир та безпеку в Європі, яка охоплюватиме питання роззброєння та контролю над озброєннями, запобігання конфліктам та заходам зміцнення довіри.