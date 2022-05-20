У МЗС підтвердили, що Італія розробила "мирний план" для припинення війни: "Пропозиції нині вивчаються"
У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що Італія розробила пропозиції щодо припинення війни Росії проти України, наразі вони вивчаються.
Про це йдеться у наданому Укрінформу коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, передає Цензор.НЕТ.
"Італійська сторона дійсно поділилася своїм баченням шляхів припинення війни Росії проти України. Відповідні пропозиції нині вивчаються", - зазначив він.
Речник МЗС запевнив, що Україна високо цінує підтримку Італії в рамках Європейського Союзу та на двосторонньому рівні і вітає будь-які міжнародні зусилля, які допоможуть відновити мир на українській землі та в Європі.
"Водночас, будь-яке політичне рішення має базуватися на повазі суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - акцентував Ніколенко.
Як повідомляли ЗМІ, глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо підготував план припинення війни рф проти України і передав документ генсеку ООН Антоніу Гутеррішу та країнам G7. Він містить чотири етапи: припинення вогню в Україні та демілітаризація лінії фронту під наглядом ООН; переговори про статус України, які передбачають вступ країни до ЄС, але неприєднання до НАТО; двостороння угода між Україною та Росією щодо Криму та Донбасу: на пропозицію влади Італії, "спірні території" матимуть повну автономію з правом самостійно забезпечувати свою безпеку, але при цьому суверенітет над регіонами належатиме Києву; укладення багатосторонньої угоди про мир та безпеку в Європі, яка охоплюватиме питання роззброєння та контролю над озброєннями, запобігання конфліктам та заходам зміцнення довіри.
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Один *уй росіяни не будуть ніколи ніщо виконувати. У них свій план.....
а як що ще запропонують чимось поступитися...
то пішли нах...й аж бігом...
Ця наша кривава війна їм по цимбалах, от коли італійцям доведеться рятувати від ракет та бомб усі свої витвори мистецтва та архітектури , завдяки яким Італія на першому місці ЮНЕСКО, от тоді вони визнають, що ***** та його орки - це справжнє зло, яке треба придушити та поховати, а не допомагати йому зберегти ботоксну морду ліца.
Божеволіють, конають,(Мирні плани хай складають) -. Нам своє робить
зелені вивчають шо? - це посереді, чі одна чверта?
думаю вот так с ними нужно разговаривать....а то они вообще оборзели с нашим безъяйцевым правительством...
Але вони навіть не здогадуються, як же їм буде важко втрачати свою дольче віту, коли ***** і до них дістане.
Кулеба - припиняй блазнювати.
іноді ти напів залений, а як до діла так на всі 100 відсотків.
@apiontkovsky
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https://twitter.com/apiontkovsky/status/1527646010419339265 4 ч
Мирный план Италии это классика элитной европейской проституции по вызову . Саркози в 2008 в Грузии. Меркель и Олланд в 2014-2015 в Украине. Одна и та же услуга : международно-правовое закрепление территориальных захватов Кремля. Сегодня Пу заказал закрепить Херсон.
Албания ведь не лезет в советчики, ибо знает своё место.
С какого бодуна Италия "ні сіло-не впало" разрабатывает какой-то там мирный план.
На каком основании и кто ее на это уполномочил, кто ее просил это делать???
Может мы в свою очередь чего-нибудь для Италии придумаем и отошлем в ООН?
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-05-20/vse-iz-za-rossii-v-italii-dva-gostya-teleshou-podralis-v-pryamom-efire-video/269492
рекомендую всем к просмотру
1 минута времени.
Это все что вам надо знать о италии
раз і зліпили...
беремо клована додаемо трохи аґрохімії, на бок люсю ляпнули,
всім іншим рота закрили - і оце воно...
там під кожним пунктом - писав ***** італійцям озвучити