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Новини Війна
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Питання суверенітету й територіальної цілісності України не можуть бути предметом жодного компромісу щодо завершення війни, - ОП

сибига

Жодних компромісів у питанні територіальної цілісності України не буде.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга в ефірі телемарафону "UAразом", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Жодного "Мінська-2" чи "Мінська-3" не буде. Жодних компромісів з територіальною цілісністю і суверенітетом у принципі бути не може. Це – фундаментальні речі", - зазначив він.

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Сибіга також висловив переконання, що світ продовжує бути з Україною задля досягнення перемоги, й ця підтримка зростатиме. Такі висновки він зробив на основі нещодавно ухвалених рішень, зокрема США та ЄС щодо виділення додаткових коштів на підтримку України.

Автор: 

Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+13
***** со своими убийцами и педофилами остановится там где его остановит наша армия. О каких вообще компромисах вы несете. Какая власть в здравом уме и не боясь наказания заявит что отказывается от территории и отдает на растерзание жителей крыма или дамбаса ради фиктивного *мира*? Кому нужен ваш такой мир? Если завтра кто то скажет что нужно отдать Киев и киевлян рашистам, ради мира во Львове какая будет реакция киевлян?
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20.05.2022 23:31
+9
Вы вообще забудьте про слово *компромис*. На какой еще компромис вы хотите пойти с маньяком? Маньяк должен сидеть в тюрьме или сдохнуть, и не нужно выбирать какого ребенка вы ему отдадите чтобы подписать с ним договор о *мире*
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20.05.2022 23:25
+8
задофіга розплодилося замів та радників в завгоспа
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20.05.2022 23:38
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20.05.2022 23:00 Відповісти
Кожен поц твердить по іншому, хрін зрозумієш.
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20.05.2022 23:02 Відповісти
Маріуполь деблокувати неможливо говорять вони, а потім дають от такі заяви, при цьому переговори з рашистами продовжуються. Ждуть коли достатньо людей виснажиться від війни й притягнуть договорняк.
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20.05.2022 23:06 Відповісти
Вы вообще забудьте про слово *компромис*. На какой еще компромис вы хотите пойти с маньяком? Маньяк должен сидеть в тюрьме или сдохнуть, и не нужно выбирать какого ребенка вы ему отдадите чтобы подписать с ним договор о *мире*
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20.05.2022 23:25 Відповісти
***** со своими убийцами и педофилами остановится там где его остановит наша армия. О каких вообще компромисах вы несете. Какая власть в здравом уме и не боясь наказания заявит что отказывается от территории и отдает на растерзание жителей крыма или дамбаса ради фиктивного *мира*? Кому нужен ваш такой мир? Если завтра кто то скажет что нужно отдать Киев и киевлян рашистам, ради мира во Львове какая будет реакция киевлян?
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20.05.2022 23:31 Відповісти
Ви дуже точно написали. Дякую.
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21.05.2022 01:46 Відповісти
задофіга розплодилося замів та радників в завгоспа
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20.05.2022 23:38 Відповісти
це аж надто серйозна для Єрмака тема, тому довірив раднику - ну що з нього взяти, сказав тай назад забрав. Ну а компроміс це надто важко - можуть " крепко вдаріть под зад" і "брутально в морду лица" аВторам і аКторам. Тут близькість з Зелею може не допомогти, а лише ускладнити ситуейшн вокруг організмів прохвостів.
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21.05.2022 00:27 Відповісти
Правильна заява.
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21.05.2022 01:45 Відповісти
... ну, добре, а не буде як в присліву - ""із князі в грязі""?
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21.05.2022 06:05 Відповісти
Таку заяву повинен зробити Президент, й ще три дні тому. Замість цього він якогось зама відбувайла. Цей месседж діпломатичною мовою означає "Компромис возможен!"
Что именно сдаст Зеленский зависиь от нас м вами, но сдача Херсонщины и Запорожской области в принципе невозможна, будет Хунта! Скорей бы
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21.05.2022 09:03 Відповісти
 
 