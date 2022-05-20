Питання суверенітету й територіальної цілісності України не можуть бути предметом жодного компромісу щодо завершення війни, - ОП

Жодних компромісів у питанні територіальної цілісності України не буде.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга в ефірі телемарафону "UAразом", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Жодного "Мінська-2" чи "Мінська-3" не буде. Жодних компромісів з територіальною цілісністю і суверенітетом у принципі бути не може. Це – фундаментальні речі", - зазначив він.

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Сибіга також висловив переконання, що світ продовжує бути з Україною задля досягнення перемоги, й ця підтримка зростатиме. Такі висновки він зробив на основі нещодавно ухвалених рішень, зокрема США та ЄС щодо виділення додаткових коштів на підтримку України.